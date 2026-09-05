Η πορεία του Τσιτσιπά στο US Open και τα κέρδη του

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία της καριέρας του στο φετινό US Open, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία των συμμετοχών του κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16» του αμερικανικού Grand Slam. Η εντυπωσιακή αυτή εξέλιξη στην πορεία του κορυφαίου Έλληνα τενίστα συνοδεύεται από σημαντική αύξηση στα χρηματικά του κέρδη, τα οποία μπορούν να εκτοξευθούν περαιτέρω ανάλογα με την πρόοδό του στη διοργάνωση.

Η ιστορική πρόκριση στους «16»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να προκριθεί στη φάση των «16» του US Open, μια επίδοση που αποτελεί την καλύτερη της καριέρας του στο συγκεκριμένο τουρνουά. Η πρόκριση αυτή ήρθε μετά τη νίκη του επί του Γίρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ, σε έναν αγώνα που επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα.

Η είσοδος στους «16» του αμερικανικού Grand Slam δεν είναι μόνο μια αθλητική επιτυχία, αλλά και μια σημαντική οικονομική ώθηση. Με την πρόκριση αυτή, ο Έλληνας πρωταθλητής έχει ήδη εξασφαλίσει το ποσό των 480.000 ευρώ, ποσό που προστίθεται στα συνολικά του κέρδη από τη συμμετοχή του στη διοργάνωση.

Οι επόμενοι στόχοι και τα διεκδικούμενα ποσά

Η πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στο US Open μπορεί να συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, γεγονός που θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των κερδών του. Εάν ο Έλληνας τενίστας καταφέρει να προκριθεί στα προημιτελικά του τουρνουά, το συνολικό ποσό που θα έχει εξασφαλίσει θα ανέλθει στις 780.000 ευρώ.

Ο απώτερος στόχος, όπως είναι φυσικό για κάθε αθλητή σε ένα Grand Slam, είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Σε περίπτωση που ο Στέφανος Τσιτσιπάς φτάσει μέχρι το τέλος της διοργάνωσης και σηκώσει το τρόπαιο στη Νέα Υόρκη, θα βάλει στον τραπεζικό του λογαριασμό το εντυπωσιακό ποσό των 5.500.000 ευρώ.

Αναλυτική κατανομή των χρηματικών επάθλων

Το US Open, ως ένα από τα κορυφαία τουρνουά τένις στον κόσμο, προσφέρει σημαντικά χρηματικά έπαθλα σε κάθε στάδιο της διοργάνωσης. Τα ποσά αυτά αποτελούν κίνητρο για τους αθλητές και αντανακλούν το κύρος του Grand Slam. Η αναλυτική κατανομή των επάθλων ανά γύρο έχει ως εξής:

Για τους αθλητές που συμμετέχουν στον γύρο των 128, το έπαθλο ανέρχεται στις 140.000 ευρώ. Όσοι καταφέρουν να προχωρήσουν στον γύρο των 64, εξασφαλίζουν το ποσό των 190.000 ευρώ. Η πρόκριση στον γύρο των 32 ανταμείβεται με 290.000 ευρώ.

Για την είσοδο στον γύρο των 16, όπως συνέβη στην περίπτωση του Στέφανου Τσιτσιπά, το ποσό ανέρχεται στις 480.000 ευρώ. Οι τενίστες που φτάνουν στα προημιτελικά του τουρνουά κερδίζουν 780.000 ευρώ. Οι ημιτελικοί φιναλίστ λαμβάνουν ένα σημαντικό ποσό, ύψους 1.450.000 ευρώ.

Ο φιναλίστ του τελικού, δηλαδή ο παίκτης που φτάνει στον τελικό αλλά δεν κατακτά το τρόπαιο, εξασφαλίζει 2.800.000 ευρώ. Τέλος, ο μεγάλος νικητής του US Open λαμβάνει το κορυφαίο χρηματικό έπαθλο των 5.500.000 ευρώ.

Συνολικά, το US Open έχει διαθέσει ένα ποσό ρεκόρ για τα χρηματικά του έπαθλα, το οποίο φτάνει τα 108 εκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση αυτή προέκυψε μετά από χρόνια αιτημάτων των παικτών για υψηλότερες αποδοχές.

Με πληροφορίες από: Athletiko