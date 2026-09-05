Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ αγόρασε κάστρο στην Ιρλανδία την ώρα που η Meta πληρώνει δισεκατομμύρια για εθισμό παιδιών

Ενώ η εταιρεία του, Meta, βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ιστορική αγωγή και καλείται να καταβάλει δισεκατομμύρια δολάρια, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, δημιουργός του Facebook, προχώρησε στην αγορά ενός γοτθικού κάστρου στην Ιρλανδία. Το "shopping" του δισεκατομμυριούχου, την ώρα που η εταιρεία του συμφωνεί σε μια τόσο μεγάλη οικονομική διευθέτηση, προκαλεί συζητήσεις. Η συγκυρία των δύο αυτών γεγονότων αναδεικνύει μια εντυπωσιακή εικόνα του μεγέθους του πλούτου που περιβάλλει τον Ζούκερμπεργκ και την εταιρεία του.

Η ιστορική αγωγή κατά της Meta και το ποσό της αποζημίωσης

Η Meta, η εταιρεία που διοικεί ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, συμφώνησε να καταβάλει το ποσό των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η οικονομική διευθέτηση αφορά μια ιστορική αγωγή που είχαν καταθέσει δεκάδες πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Η συμφωνία αυτή έρχεται να τακτοποιήσει οικονομικά την υπόθεση.

Στη μήνυση αυτή, η Meta βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Οι κατηγορίες αφορούσαν τον σκόπιμο σχεδιασμό του Facebook και του Instagram. Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατηγορήθηκε ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που τις καθιστά εθιστικές για παιδιά και εφήβους. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει εκτεταμένες συζητήσεις σχετικά με τον αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στους νεότερους χρήστες και την ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας.

Η νέα κτηματομεσιτική επένδυση του Ζούκερμπεργκ

Την ίδια περίοδο που η Meta διευθετούσε την αγωγή, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, προχώρησαν στην απόκτηση ενός ιδιαίτερου ακινήτου. Πρόκειται για το Strancally Castle, ένα κτήμα γοτθικής αναβίωσης, το οποίο βρίσκεται στην κομητεία Γουότερφορντ της Ιρλανδίας. Το κάστρο προσφέρει θέα στον ποταμό Μπλάκγουότερ, σε μια γραφική τοποθεσία.

Η τιμή αγοράς του ακινήτου δεν έχει γίνει επισήμως γνωστή. Ωστόσο, οι Irish Times εκτιμούν την αξία του κάστρου μεταξύ 20 και 30 εκατομμυρίων ευρώ. Άλλες εκτιμήσεις ανεβάζουν την αξία του έως περίπου 35 εκατομμύρια δολάρια, υπογραμμίζοντας το υψηλό κόστος της επένδυσης.

Για να δοθεί ένα μέτρο σύγκρισης του μεγέθους της επένδυσης, οι Times σημειώνουν ότι το κόστος του κάστρου αντιστοιχεί περίπου στο 10% της αξίας του υπερπολυτελούς γιοτ του Ζούκερμπεργκ. Το εν λόγω γιοτ είναι το 118 μέτρων Launchpad, ένα από τα περιουσιακά στοιχεία του δισεκατομμυριούχου.

Το κάστρο και η ιστορία του

Το Strancally Castle αποτελεί ένα ακίνητο με μακρά ιστορία, καθώς χτίστηκε το 1830. Αυτό σημαίνει ότι μετράει σχεδόν 200 χρόνια ζωής, φέροντας την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα της γοτθικής αναβίωσης. Το κτήμα στο οποίο βρίσκεται εκτείνεται σε περίπου 440 στρέμματα, προσφέροντας μια εκτεταμένη έκταση γης και ιδιωτικότητας.

Ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν ακόμα πιο εντυπωσιακό και περιβάλλεται από έναν αέρα μυστηρίου είναι ένας θρύλος. Σύμφωνα με αυτόν, το ακίνητο διέθετε μια «τρύπα δολοφονίας». Πρόκειται για μια καταπακτή από την οποία οι ανεπιθύμητοι επισκέπτες φέρεται να έπεφταν κατευθείαν στο ποτάμι, μια ιστορία που προσθέτει στην ιδιαιτερότητα του κάστρου.

Ο λόγος της αγοράς και η παρουσία της Meta στην Ιρλανδία

Πέρα από την επενδυτική του αξία, αναφέρεται και ένας πιο πρακτικός λόγος για την αγορά του κάστρου από την οικογένεια Ζούκερμπεργκ. Σκοπός τους είναι να διατηρήσουν την ιστορία του ακινήτου, συμβάλλοντας στη διαφύλαξη ενός σημαντικού κτιρίου. Παράλληλα, η αγορά αυτή τους επιτρέπει να περνούν περισσότερο χρόνο στην Ιρλανδία.

Η επιλογή της Ιρλανδίας ως τόπου διαμονής και επένδυσης δεν είναι τυχαία. Η Meta, η εταιρεία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, διατηρεί την ευρωπαϊκή της έδρα στη χώρα από το 2009. Έτσι, το κάστρο προσφέρει στην οικογένεια έναν τόπο χαλάρωσης και παραμονής στην περιοχή όπου η εταιρεία έχει μια σημαντική και μακροχρόνια παρουσία.

Με πληροφορίες από: Reader