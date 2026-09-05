Σχέδιο Τραμπ για την Ουκρανία: Συναντήσεις Γουίτκοφ και Κούσνερ με Πούτιν

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου, αποτελούμενη από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασε στη Μόσχα για κρίσιμες συνομιλίες. Οι επαφές αυτές, με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, έχουν ως κύριο στόχο την εξεύρεση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα με την άφιξη της αντιπροσωπείας στη ρωσική πρωτεύουσα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε μια τριήμερη διακοπή των ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο, η οποία τέθηκε σε ισχύ το βράδυ του Σαββάτου.

Η άφιξη στη Μόσχα και οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, έφτασαν στη ρωσική πρωτεύουσα το απόγευμα του Σαββάτου. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διπλωματικής προσπάθειας, με κύριο αντικείμενο την εξεύρεση λύσης και τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία εισήλθε στο Κρεμλίνο, όπου και πραγματοποίησε συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο RIA Novosti έδειξε τα μέλη της αντιπροσωπείας κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους με τον Πούτιν, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία και τον επίσημο χαρακτήρα των επαφών που διεξάγονται.

Εντολή Πούτιν για τριήμερη διακοπή επιθέσεων

Την ώρα που η αμερικανική αντιπροσωπεία βρισκόταν σε συνομιλίες στη Μόσχα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε μια τριήμερη διακοπή των επιθέσεων στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο. Η αναστολή των ρωσικών πληγμάτων, όπως ανακοινώθηκε από το Κρεμλίνο, τέθηκε σε εφαρμογή από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, προέβη σε διευκρινίσεις σχετικά με την εντολή, τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη διακοπή αφορά αποκλειστικά το Κίεβο και όχι την υπόλοιπη επικράτεια της Ουκρανίας. Ο Πεσκόφ δήλωσε επίσης ότι αυτή η αναστολή των επιθέσεων συνδέεται άμεσα με την προετοιμασία και την πραγματοποίηση των επαφών που πρόκειται να έχουν οι Αμερικανοί απεσταλμένοι στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Οι δηλώσεις του Ρώσου προέδρου

Κατά την υποδοχή των Αμερικανών απεσταλμένων, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αναφέρθηκε στις δυσκολίες που χαρακτηρίζουν τις τρέχουσες συνομιλίες. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Η κατάσταση που πρέπει να εξετάσουμε σήμερα, φυσικά, δεν είναι απλή», υπογραμμίζοντας την πολυπλοκότητα του θέματος.

Πριν την έναρξη των ουσιαστικών συζητήσεων, ο Πούτιν εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ. Ζήτησε από τους απεσταλμένους, τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, να μεταφέρουν τις «καλύτερες ευχές» του και ένα «μήνυμα ευγνωμοσύνης» στον πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, αναγνωρίζοντας προφανώς τον ρόλο του στην πρωτοβουλία αυτή.

Επαφές και στην ουκρανική πρωτεύουσα

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών τους στη Μόσχα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς το Κίεβο. Αυτή η μετάβαση στην ουκρανική πρωτεύουσα θα αποτελέσει την πρώτη τους επίσκεψη εκεί στο πλαίσιο της παρούσας διπλωματικής αποστολής, σηματοδοτώντας την πρόθεση για επαφές και με την ουκρανική πλευρά.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε το Σάββατο ότι είχε ήδη συνομιλία με τους δύο Αμερικανούς απεσταλμένους. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να σταματήσει τα πλήγματα στη Μόσχα έως και τη Δευτέρα, ως απάντηση στις εξελίξεις και τις διπλωματικές προσπάθειες. Μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X, ο Ζελένσκι σημείωσε ότι οι απεσταλμένοι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται ενεργά με τη ρωσική πλευρά, επιβεβαιώνοντας τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis