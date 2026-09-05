Οι ΗΠΑ έπληξαν τρία ιρανικά τάνκερ ως αντίποινα

Ο αμερικανικός στρατός προχώρησε σε πλήγματα εναντίον τριών πετρελαιοφόρων που συνδέονται με το Ιράν, σε μια ενέργεια που χαρακτηρίζεται ως αντίποινα. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων εναντίον δύο αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία έχει υπό την ευθύνη της την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανακοίνωσε τις ενέργειες αυτές το Σάββατο.

Οι επιχειρήσεις της CENTCOM και τα πλοία-στόχοι

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) γνωστοποίησε λεπτομερώς τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε. Συγκεκριμένα, ανακοίνωσε ότι «απενεργοποίησε μόνιμα» ένα πετρελαιοφόρο το οποίο εντοπίστηκε κοντά στο ιρανικό νησί Χαργκ. Η ίδια ανακοίνωση έκανε λόγο για την «μόνιμη απενεργοποίηση» ενός ακόμη πετρελαιοφόρου, το οποίο βρισκόταν κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο των ίδιων επιχειρήσεων, η CENTCOM ανέφερε ότι «κατέστρεψε ολοσχερώς» ένα τρίτο τάνκερ. Αυτό το τρίτο πλοίο επλήγη στον Κόλπο του Ομάν. Τα πετρελαιοφόρα που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών δυνάμεων κατονομάστηκαν ως «Downy», «Stark 1» και «Kylo».

Αντίποινα για πυραυλικές επιθέσεις κατά αμερικανικών πλοίων

Οι αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες εκτελέστηκαν ως αντίποινα για την εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων από την πλευρά του Ιράν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από την CENTCOM, οι πύραυλοι αυτοί είχαν ως στόχο δύο αμερικανικά πολεμικά πλοία που επιχειρούσαν στην ευρύτερη περιοχή.

Παράλληλα με τα πλήγματα εναντίον των τάνκερ, η Κεντρική Διοίκηση διαβεβαίωσε ότι «απέφυγε με επιτυχία» πολλές επιθέσεις που προήλθαν από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Οι επιθέσεις αυτές είχαν ως στόχο ένα αμερικανικό αεροπλανοφόρο και ένα αντιτορπιλικό, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους πυραύλους. Η CENTCOM τόνισε επίσης ότι κανένας Αμερικανός στρατιώτης δεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια αυτών των περιστατικών.

Το σαφές μήνυμα του ναυάρχου Μπραντ Κούπερ

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, ο οποίος είναι ο διοικητής της CENTCOM, απηύθυνε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν. Στην τοποθέτησή του, ο ναύαρχος Κούπερ δήλωσε: «Να ένα σαφές μήνυμα προς τους Φρουρούς της Επανάστασης: Αν ανοίξετε πυρ ενάντια σε δύο από τα πλοία μας, θα επιβάλουμε ακόμη μεγαλύτερο οικονομικό κόστος – καταστρέφοντας τρία από τα δικά σας».

Ο ναύαρχος Κούπερ συνέχισε, υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των αμερικανικών δυνάμεων. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν θα διστάσουν να υπερασπιστούν τις αμερικανικές δυνάμεις και, αν χρειαστεί, να καταστρέψουν τον περιορισμένο και εκτεθειμένο στόλο πετρελαιοφόρων του Ιράν». Η δήλωση αυτή καταδεικνύει την πρόθεση για άμεση και ισχυρή αντίδραση σε τυχόν περαιτέρω επιθέσεις.

Επιβεβαίωση από την Τεχεράνη και επανάληψη των εντάσεων

Από την πλευρά του Ιράν, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης επιβεβαίωσαν ότι ένα από τα πετρελαιοφόρα τους είχε πράγματι χτυπηθεί από αμερικανικούς πυραύλους. Η επιβεβαίωση αυτή αφορούσε το περιστατικό που έλαβε χώρα ανοικτά των ακτών του νησιού Χαργκ, ένα από τα σημεία όπου η CENTCOM ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν πλήγματα.

Οι πρόσφατες αυτές επιθέσεις σηματοδοτούν την επανάληψη των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Αυτές οι εντάσεις έρχονται σχεδόν μία εβδομάδα μετά από έναν μήνα σχετικής ηρεμίας που είχε προηγηθεί μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, υποδηλώνοντας μια νέα κλιμάκωση στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki