Πάνω από 60 νεκροί στην Υεμένη μετά από σφοδρές συγκρούσεις

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι, ανάμεσά τους και άμαχοι, έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο στην Υεμένη, καθώς η χώρα βυθίστηκε σε νέο κύκλο σφοδρών συγκρούσεων. Οι μάχες διεξήχθησαν μεταξύ των δυνάμεων της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης, οι οποίες υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, και των ανταρτών Χούθι. Αυτή η κλιμάκωση της βίας έρχεται σε συνέχεια της κατάρρευσης της εύθραυστης εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί το 2022, τον περασμένο Ιούλιο.

Νέος κύκλος βίας με δεκάδες θύματα

Οι νέες συγκρούσεις, που σημειώθηκαν στη νοτιοδυτική Υεμένη, είχαν ως επίκεντρο τον έλεγχο στρατηγικών θέσεων που οδηγούν προς την Ερυθρά Θάλασσα. Αυτά τα γεγονότα ακολούθησαν τις φονικότερες συγκρούσεις των τελευταίων ετών, οι οποίες είχαν καταγραφεί μόλις μία ημέρα νωρίτερα, την Παρασκευή, με συνολικά 129 νεκρούς, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP βασισμένη σε στοιχεία από διαφορετικές πηγές.

Σύμφωνα με ιατρικές και στρατιωτικές πηγές που επικαλείται το AFP, ο απολογισμός των θυμάτων του Σαββάτου είναι βαρύς. Τρεις στρατιωτικές πηγές της κυβέρνησης ανέφεραν τον θάνατο 26 κυβερνητικών στρατιωτών σε μάχες που διήρκεσαν αρκετές ώρες στη νοτιοδυτική χώρα. Από την πλευρά τους, ιατρικές και στρατιωτικές πηγές των Χούθι έκαναν λόγο για 31 αντάρτες που έχασαν τη ζωή τους στις ίδιες συγκρούσεις.

Επίθεση σε λεωφορείο αμάχων

Την ίδια ώρα, ένας πύραυλος έπληξε ένα λεωφορείο που εκτελούσε το δρομολόγιο από την Ταΐζ προς το Άντεν, την πόλη που αποτελεί την έδρα της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης. Από την επίθεση αυτή, έξι άμαχοι σκοτώθηκαν, ενώ ακόμη επτά τραυματίστηκαν, προσθέτοντας στον ήδη βαρύ αριθμό των θυμάτων.

Κυβερνητικός αξιωματούχος απέδωσε την επίθεση στους Χούθι. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό που κόστισε τη ζωή σε αθώους πολίτες.

Στρατηγικοί στόχοι και κινήσεις στο μέτωπο

Στην Ταΐζ, ένας στρατιωτικός αξιωματούχος δήλωσε ότι «οι επόμενες ώρες θα είναι αποφασιστικές», δεδομένου ότι οι Χούθι είχαν καταλάβει θέσεις κοντά στην πόλη μόλις μία ημέρα νωρίτερα. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ενισχύσεις μεταφέρονται από το Άντεν προς το μέτωπο των συγκρούσεων, υπογραμμίζοντας την ένταση της κατάστασης.

Η επίθεση των Χούθι φέρεται να έχει ως στόχο να αποκόψει το ελεγχόμενο από την κυβέρνηση λιμάνι Μόκα (Mokha), το οποίο δέχεται επιθέσεις εδώ και εβδομάδες. Στη συνέχεια, οι δυνάμες των Χούθι σκοπεύουν να προωθηθούν προς περιοχές που συνορεύουν με το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, γεγονός που θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στην περιοχή.

Η κατάσταση στην περιοχή Χάις

Στην περιοχή Χάις, η οποία βρίσκεται περίπου 68 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ταΐζ, προς τις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας, δημοσιογράφοι του AFP έγιναν μάρτυρες της μεταφοράς κυβερνητικών δυνάμεων στην πρώτη γραμμή. Οι στρατιώτες μεταφέρονταν με αγροτικά οχήματα, ενώ ορισμένοι έφεραν αυτόματα όπλα και άλλοι μετέφεραν στους ώμους τους εκτοξευτές ρουκετών, δείχνοντας την ετοιμότητα για μάχη.

Ένας κάτοικος της Χάις δήλωσε στο AFP ότι η περιοχή δέχεται «σφοδρούς βομβαρδισμούς των Χούθι», περιγράφοντας την κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη. Ο ίδιος κάτοικος εκτίμησε παράλληλα ότι η κατάληψη της περιοχής θα είναι δύσκολη για τους αντάρτες, παρά την ένταση των επιθέσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki