Ο Πούτιν συναντά τους απεσταλμένους Τραμπ στη Μόσχα και διατάζει τριήμερη παύση επιθέσεων

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε το Σάββατο (05/09) στη Μόσχα με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ. Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της ειρηνευτικής αποστολής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Παράλληλα με την προετοιμασία της συνάντησης, ο Πούτιν διέταξε τριήμερη παύση των επιθέσεων στην Ουκρανία, με την εντολή να αφορά συγκεκριμένα τα πλήγματα κατά του Κιέβου. Ο βασικός στόχος της αποστολής των Γουίτκοφ και Κούσνερ είναι ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία.

Η συνάντηση του Πούτιν με την ειρηνευτική αποστολή

Η συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τους Αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επιβεβαιώθηκε από όλες τις πλευρές και έλαβε χώρα το Σάββατο (05/09). Οι δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι αποτελούν μέλη της ειρηνευτικής ομάδας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με την άφιξή τους στη Μόσχα να σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, επιβεβαίωσε στο πρακτορείο ειδήσεων TASS ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα υποδεχόταν την ειρηνευτική ομάδα. Οι Γουίτκοφ και Κούσνερ προσγειώθηκαν στην πρωτεύουσα της Ρωσίας το μεσημέρι του Σαββάτου, με την αυτοκινητοπομπή που τους παρέλαβε από το κυβερνητικό αεροδρόμιο της Μόσχας να κατευθύνεται προς την πόλη, σύμφωνα με πληροφορίες από άτομο που διατήρησε την ανωνυμία του.

Εντολή για τριήμερη παύση των επιθέσεων

Στο πλαίσιο των προετοιμασιών για την πραγματοποίηση της συνάντησης με την ειρηνευτική αποστολή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή για παύση των επιθέσεων στην Ουκρανία. Η συγκεκριμένη εντολή προβλέπει τριήμερη αναστολή των πληγμάτων, εστιάζοντας ειδικότερα στις στρατιωτικές ενέργειες κατά της ουκρανικής πρωτεύουσας, του Κιέβου.

Αυτή η απόφαση για τριήμερη παύση των επιθέσεων στην Ουκρανία, και συγκεκριμένα κατά του Κιέβου, εκδόθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο λίγο πριν την προγραμματισμένη συνάντηση με τους Αμερικανούς απεσταλμένους. Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στις προσπάθειες που γίνονται για τη διευκόλυνση των συνομιλιών και την προώθηση των ειρηνευτικών πρωτοβουλιών.

Ο στόχος της ειρηνευτικής αποστολής του Τραμπ

Οι Αμερικανοί ειδικοί απεσταλμένοι, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ταξίδεψαν στη Μόσχα με έναν σαφή και συγκεκριμένο στόχο. Ο στόχος αυτός δεν είναι άλλος από τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται στην Ουκρανία. Η αποστολή τους αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με σκοπό την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

Η παρουσία τους στη Μόσχα και οι συνομιλίες τους με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν υπογραμμίζουν τη σημασία που αποδίδεται στην προσπάθεια για την επίτευξη ειρήνης. Η ειρηνευτική αυτή αποστολή επιδιώκει να δημιουργήσει τις συνθήκες για διάλογο και να διερευνήσει τις δυνατότητες για την παύση των εχθροπραξιών, με την ελπίδα να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση.

Επόμενος σταθμός το Κίεβο

Μετά την ολοκλήρωση των επαφών τους στη Μόσχα, οι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αναμένεται να συνεχίσουν το ταξίδι τους στην Ουκρανία. Συγκεκριμένα, η άφιξή τους στο Κίεβο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, την επομένη της συνάντησής τους με τον Ρώσο πρόεδρο. Αυτό το διπλό ταξίδι υποδηλώνει την προσπάθεια της ειρηνευτικής αποστολής να συνομιλήσει και με τις δύο πλευρές της σύγκρουσης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, είχε ήδη δηλώσει την Παρασκευή ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα πετούσαν στην Ουκρανία την Κυριακή. Η επίσκεψη στο Κίεβο αποτελεί κρίσιμο μέρος της αποστολής τους, καθώς θα τους δοθεί η ευκαιρία να συζητήσουν απευθείας με την ουκρανική ηγεσία τις προοπτικές για την ειρήνη και τον τερματισμό του πολέμου.

Με πληροφορίες από: Reader