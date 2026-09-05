Ο Αλεσάντρο Μπετανκούρ ελεγχόταν για ξέπλυμα χρήματος πριν γίνει πετρελαϊκός εταίρος των ΗΠΑ

Ο δισεκατομμυριούχος Αλεσάντρο Μπετανκούρ, ο οποίος αναδείχθηκε σε βασικό εταίρο της Ουάσινγκτον σε μια σημαντική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα, βρισκόταν μέχρι πρόσφατα στο στόχαστρο ερευνών των ΗΠΑ για ξέπλυμα χρήματος. Οι έρεβες αυτές αφορούσαν κεφάλαια που είχαν υπεξαιρεθεί από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA. Η εντυπωσιακή του επιστροφή στο προσκήνιο έρχεται μετά τη βοήθεια που παρείχε στις αμερικανικές αρχές, ενόψει της επιχείρησης που οδήγησε στη σύλληψη του πρώην ηγέτη Νικολάς Μαδούρο.

Η πορεία του Αλεσάντρο Μπετανκούρ

Ο Αλεσάντρο Μπετανκούρ, ένας δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, είχε αποτελέσει αντικείμενο ερευνών στις Ηνωμένες Πολιτείες για ξέπλυμα χρήματος. Οι έρευνες αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες που αποκαλύπτει το Reuters, σχετίζονταν με την υπεξαίρεση κεφαλαίων από την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, PDVSA.

Ωστόσο, η κατάσταση για τον Μπετανκούρ έχει αλλάξει δραματικά. Αφού βοήθησε τις αμερικανικές αρχές σε κρίσιμες επιχειρήσεις, έχει πλέον αναδειχθεί σε βασικό εταίρο της Ουάσινγκτον. Η συνεργασία του αφορά μια ασυνήθιστη και μακροπρόθεσμη πετρελαϊκή συμφωνία με το Καράκας, η οποία σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή αλλαγή στην τύχη του.

Η στρατηγική πετρελαϊκή συμφωνία με τη Βενεζουέλα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν πρόσβαση για δεκαετίες σε περίπου το ένα πέμπτο των αποθεμάτων αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μιας συμφωνίας στην οποία το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου του Πενταγώνου αποκτά ποσοστό 35% στην εταιρεία North American Blue Energy Partners (NABEP).

Η NABEP είναι η εταιρεία του Αλεσάντρο Μπετανκούρ και είναι γνωστή για την παραγωγή αργού πετρελαίου στη Βενεζουέλα. Επιπλέον, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αποκτά το δικαίωμα να αγοράζει το 20% του πετρελαίου της NABEP σε τιμή κόστους, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει προνομιακή πρόσβαση στο υπόλοιπο 80% της συνολικής παραγωγής.

Ο ρόλος του στην απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο

Η συμφωνία αυτή έρχεται ως επιστέγασμα ενός καίριου ρόλου που διαδραμάτισε ο Μπετανκούρ στη στρατηγική και τον σχεδιασμό των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν την πολιτική των ΗΠΑ για τη Βενεζουέλα, ο δισεκατομμυριούχος συνέβαλε καθοριστικά ενόψει της επιχείρησης της 3ης Ιανουαρίου.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση είχε ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο από την εξουσία. Ο Μαδούρο μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Νέα Υόρκη, όπου θα αντιμετωπίσει κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες ο ίδιος αρνείται. Ο Μπετανκούρ παρείχε πληροφορίες στους μήνες πριν από τη σύλληψη του Μαδούρο.

Δηλώσεις αξιωματούχων και νομικών εκπροσώπων

Ερωτηθείς σχετικά με τις έρευνες που είχαν διεξαχθεί σε βάρος του Μπετανκούρ, ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι οι περισσότερες από τις νομικές υποθέσεις ήταν σχεδόν μία δεκαετία παλιές. Ο ίδιος αξιωματούχος υπογράμμισε ότι ο Μπετανκούρ δεν αντιμετωπίζει κανένα νομικό πρόβλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι η NABEP, χάρη στο ιστορικό της στην άντληση πετρελαίου στη Βενεζουέλα, κατέστησε τον Μπετανκούρ τον καταλληλότερο εταίρο για την αύξηση της παραγωγής στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας. Από την πλευρά της, η Σάρα Σουρακί, δικηγόρος της NABEP, δήλωσε ότι ο Μπετανκούρ διαθέτει ισχυρό ιστορικό δραστηριοποίησης σε σύνθετες αγορές ενέργειας. Ανέφερε επίσης μέσω email ότι οι καταγγελίες που αναφέρονται έχουν εξεταστεί εκτενώς από τις αρχές σε πολλές δικαιοδοσίες και δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον του.

Αδιευκρίνιστα σημεία της υπόθεσης

Παρά τις δηλώσεις, το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει με ακρίβεια το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς των ΗΠΑ ανέστειλαν την έρευνά τους για τον Αλεσάντρο Μπετανκούρ. Επίσης, δεν κατέστη δυνατό να εξακριβωθεί αν αυτή η αναστολή έγινε ως αντάλλαγμα για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ.

Η Σάρα Σουρακί, δικηγόρος της NABEP, δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη βοήθεια που παρείχε ο Μπετανκούρ στην κυβέρνηση Τραμπ, ούτε για τις νομικές του υποθέσεις. Το γεγονός παραμένει ότι ο δισεκατομμυριούχος παρείχε πληροφορίες στους μήνες που προηγήθηκαν της σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis