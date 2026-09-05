Μαυροφορεμένοι διαδηλωτές απέκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ στη Βρετανία

Ομάδες διαδηλωτών απέκλεισαν το λιμάνι του Ντόβερ, το οποίο αποτελεί σημαντικό σημείο σύνδεσης της νότιας Αγγλίας με τη βόρεια Γαλλία. Η κινητοποίηση, που έλαβε χώρα το Σάββατο το πρωί, προκάλεσε εκτεταμένη αναστάτωση και σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα. Η δράση των διαδηλωτών οδήγησε σε οργή μεταξύ των οδηγών φορτηγών και των τουριστών που προσπαθούσαν να επιβιβαστούν στα πλοία.

Ο αποκλεισμός του λιμανιού και οι αντιδράσεις

Ειδικότερα, νεοναζί διαδηλωτές προχώρησαν στον αποκλεισμό του λιμανιού του Ντόβερ, ενός από τα πιο πολυσύχναστα λιμάνια-πορθμεία του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ενέργεια αυτή είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες καθυστερήσεις και προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των μεταφορών.

Ομάδες ανδρών, ντυμένων στα μαύρα και με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, κατέκλυσαν τους δρόμους που οδηγούν στο λιμάνι. Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο έδειχναν τη μεγάλη ομάδα των μασκοφόρων να στέκεται στον δρόμο, με φορτηγά να περιμένουν στην κυκλοφορία δίπλα σε περιπολικά της αστυνομίας. Κάποιοι εκτιμούν ότι οι συγκεντρωμένοι ήταν περίπου 300 άτομα, ωστόσο αυτό το νούμερο δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές.

Η ταυτότητα των διαδηλωτών και η «Patriot Platform»

Την ευθύνη για την οργάνωση των διαδηλώσεων ανέλαβε μια ακροδεξιά ομάδα, η οποία φέρει την ονομασία «Patriot Platform». Η συγκεκριμένη ομάδα ανακοίνωσε, μέσω ζωντανής μετάδοσης, ότι ο κύριος στόχος της κινητοποίησης ήταν ο αποκλεισμός του λιμανιού του Ντόβερ για ένα διάστημα τριών ημερών.

Η «Patriot Platform» ιδρύθηκε από τον Ντάνι Τόμας, ο οποίος είναι επίσης γνωστός με το όνομα Ντάνι Τόμο. Ο Τόμας θεωρείται στενός συνεργάτης ενός άλλου γνωστού ακροδεξιού ακτιβιστή, του Τόμι Ρόμπινσον. Το πραγματικό όνομα του Τόμι Ρόμπινσον είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, γεγονός που υπογραμμίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ των προσώπων που εμπλέκονται στην κινητοποίηση.

Ο ρόλος του Τόμι Ρόμπινσον

Ο Τόμι Ρόμπινσον, ο οποίος έχει ενεργή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μοιράστηκε βίντεο από τις διαδηλώσεις στον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα X. Μέσω των αναρτήσεών του, ο Ρόμπινσον ενθάρρυνε και άλλους πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, καλώντας τους να «πηγαίνουν εκεί για να τους υποστηρίξουν».

Στις δηλώσεις του, ο Ρόμπινσον ανέφερε ότι «ταυτόχρονα, σε διάφορα σημεία του Ντόβερ, πατριώτες έχουν κινητοποιηθεί για να κλείσουν το λιμάνι». Πρόσθεσε επίσης ότι «υπάρχουν τουλάχιστον τρία σημεία που οι πατριώτες έχουν κλείσει μέχρι στιγμής, ενώ προγραμματίζεται το κλείσιμο πολλών ακόμη». Τόνισε μάλιστα ότι «ο κόσμος ήθελε δράση» και εκτίμησε ότι «υπάρχουν [εκατοντάδες χιλιάδες] άνδρες πρόθυμοι να πάρουν τη θέση τους».

Συνέχιση των αποκλεισμών και δημόσια υποστήριξη

Μετά τις αρχικές αναρτήσεις, ο Τόμι Ρόμπινσον συνέχισε να δημοσιεύει επιπλέον βίντεο που απεικόνιζαν τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό του λιμανιού. Αυτές οι αναρτήσεις ενίσχυσαν την εικόνα της οργανωμένης δράσης και της προσπάθειας να διατηρηθεί η κινητοποίηση.

Η δράση των μαυροφορεμένων διαδηλωτών στο Ντόβερ, υπό την καθοδήγηση της «Patriot Platform» και με την υποστήριξη προσωπικοτήτων όπως ο Τόμι Ρόμπινσον, δημιούργησε ένα εκρηκτικό κλίμα στην περιοχή. Ο αποκλεισμός του λιμανιού, ενός ζωτικής σημασίας κόμβου, είχε άμεσες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και στις μεταφορές, αναδεικνύοντας την ένταση των ακροδεξιών κινητοποιήσεων στη Βρετανία.

Με πληροφορίες από: Topontiki