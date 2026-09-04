Απεργία στα σχολεία πριν καν ανοίξουν, με τη ΔΟΕ να καταγγέλλει κενά και προβλήματα

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς είναι προγραμματισμένο να χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου, ωστόσο η πρώτη απεργιακή κινητοποίηση στα σχολεία έχει ήδη σχεδόν «κλειδώσει». Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) προσανατολίζεται σε απεργία στα τέλη του μήνα, καταγγέλλοντας σημαντικά προβλήματα και ελλείψεις εκπαιδευτικών.

Προετοιμασία για απεργία στα τέλη Σεπτεμβρίου

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει ξεκινήσει κύκλο γενικών συνελεύσεων των συλλόγων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτές οι συνελεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου, με την Ομοσπονδία να εισηγείται απεργιακή κινητοποίηση.

Η προτεινόμενη ημερομηνία για την απεργία είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, σηματοδοτώντας την πρώτη μεγάλη αντίδραση του εκπαιδευτικού κόσμου λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Καταγγελίες για κενά και εικονική πραγματικότητα

Η ΔΟΕ καταγγέλλει ότι η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με σοβαρά προβλήματα, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών σε ολόκληρη την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτές οι ελλείψεις, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δημιουργούν δυσλειτουργίες στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε ανακοίνωσή της, η ΔΟΕ αναφέρει ότι η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας επιχειρούν να παρουσιάσουν μια «εικονική πραγματικότητα κανονικότητας στα σχολεία». Ωστόσο, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι τα προβλήματα παραμένουν μεγάλα και δεν αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά.

Πίεση στο εισόδημα και απαξίωση του ρόλου

Πέρα από τα λειτουργικά ζητήματα, η ΔΟΕ θίγει και άλλα θέματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς. Κάνει λόγο για πίεση στο εισόδημα των εκπαιδευτικών, η οποία οφείλεται στην ακρίβεια που επικρατεί. Αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση των λειτουργών της εκπαίδευσης.

Επιπλέον, η Ομοσπονδία αναφέρεται σε περικοπές σε κοινωνικά αγαθά, καθώς και στην απαξίωση του ρόλου του εκπαιδευτικού. Τέλος, καταγγέλλει την ένταση του αυταρχισμού στη διοίκηση, γεγονός που, όπως υποστηρίζει, επιβαρύνει το εργασιακό περιβάλλον.

Καθημερινές στάσεις εργασίας καθ' όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου

Πριν από την προγραμματισμένη απεργία στα τέλη του μήνα, έχουν ήδη αποφασιστεί καθημερινές στάσεις εργασίας για τον Σεπτέμβριο. Αυτές οι κινητοποιήσεις αποτελούν ένα επιπλέον μέτρο αντίδρασης από την πλευρά των εκπαιδευτικών.

Οι στάσεις εργασίας θα πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια διαδικασιών αξιολόγησης ή όταν ανατίθεται υποχρεωτική υπερωρία στους εκπαιδευτικούς. Αυτό δείχνει την πρόθεση της ΔΟΕ να αντιδράσει σε ζητήματα που θεωρεί πιεστικά και προβληματικά για τον κλάδο.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr