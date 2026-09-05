Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις αποψινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παρουσιάσει το πακέτο παροχών για την περίοδο 2026-2027. Η ομιλία του θα πραγματοποιηθεί στις οκτώ το βράδυ, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ενόψει της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ξεδιπλώσει το κυβερνητικό πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας, το οποίο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση των εισοδημάτων, με έμφαση στις φοροελαφρύνσεις.

Ομιλία στη ΔΕΘ και προεκλογικό κλίμα

Η φετινή ΔΕΘ χαρακτηρίζεται από ένα έντονο προεκλογικό «χρώμα», καθώς οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού θεωρούνται κρίσιμες για την πολιτική ατζέντα. Τόσο τα μέτρα που θα ισχύσουν για την επόμενη χρονιά, όσο και ο οδικός χάρτης που χαράσσεται έως το 2030, εκτιμάται ότι μπορούν να αποτελέσουν το «διαβατήριο» για τη Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να διεκδικήσει «υψηλές πτήσεις» στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα τονίσει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν την ερχόμενη άνοιξη, διατηρώντας σταθερή αυτή τη θέση. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναμένεται να προβεί σε ανακοινώσεις μέτρων που χαρακτηρίζονται ως «έκπληξη», το περιεχόμενο των οποίων είναι γνωστό σε έναν στενό κύκλο συνεργατών του.

Βασικές παροχές και αυξήσεις

Μεταξύ των κεντρικών ανακοινώσεων που αναμένονται, περιλαμβάνεται η αύξηση του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, ο κατώτατος μισθός προβλέπεται να φτάσει τα 1.000 ευρώ, με την εφαρμογή του μέτρου να ξεκινάει από την 1η Απριλίου του 2027.

Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να αναγγείλει μόνιμο επίδομα για τους συνταξιούχους, το οποίο θα ανέρχεται σε 400 ευρώ καθαρά ετησίως. Αντίστοιχο μόνιμο επίδομα, ύψους επίσης 400 ευρώ καθαρά ετησίως, αναμένεται να δοθεί και στους δημοσίους υπαλλήλους, ενισχύοντας τα εισοδήματά τους.

Μέτρα για οικογένειες και αγρότες

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ζητήματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει αύξηση του αφορολόγητου ορίου για τους τρίτεκνους. Αυτή η κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική στήριξης των οικογενειών.

Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του αφορολόγητου και για τους αγρότες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ψηφοφόρων έχει καταγραφεί ως «δυσαρεστημένη» με το κυβερνών κόμμα, κυρίως λόγω της υπόθεσης του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), καθώς και εξαιτίας καθυστερήσεων στις πληρωμές. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανακοινώσει ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι Μου 3», του οποίου ο προϋπολογισμός θα φτάσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ενίσχυση μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών

Στους «κερδισμένους» των ανακοινώσεων της ΔΕΘ συγκαταλέγονται και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι. Το πακέτο μέτρων που θα εξαγγελθεί περιλαμβάνει σημαντικές παρεμβάσεις για αυτές τις κατηγορίες.

Στον πυρήνα του πακέτου αυτού βρίσκονται η μείωση της προκαταβολής φόρου, καθώς και οι διορθώσεις στο σύστημα του τεκμαρτού προσδιορισμού των εισοδημάτων των ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, προβλέπεται η οριστική κατάργηση του Τέλους Επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, ενώ θα υπάρξει και μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.

Το συνολικό πλαίσιο των ανακοινώσεων

Το συνολικό «καλάθι» των μέτρων και παροχών που θα ανακοινωθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι τα μέτρα αυτά θα έχουν τρία συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζονται περαιτέρω οι λεπτομέρειες των χαρακτηριστικών αυτών.

Η δέσμη των παρεμβάσεων στοχεύει στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και στην τόνωση της οικονομίας, μέσω μιας σειράς φοροελαφρύνσεων και επιδομάτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων.

Με πληροφορίες από: Newsit