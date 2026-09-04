Ο Βαλάντης Μαμάης συνεχίζει στο τιμόνι του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ ανδρών

Ο ΠΑΟΚ προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης της συνεργασίας του με τον Βαλάντη Μαμάη, ο οποίος θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας βόλεϊ ανδρών. Η συμφωνία αφορά την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της πορείας του Έλληνα κόουτς με τον Δικέφαλο του Βορρά. Ο Μαμάης ετοιμάζεται να διανύσει τη δεύτερη σεζόν του ως πρώτος προπονητής, ενώ συνολικά συμπληρώνει την όγδοη χρονιά του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης.

Η ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαλάντη Μαμάη

Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, μέσω του τμήματος Βόλεϊ ανδρών, γνωστοποίησε την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαλάντη Μαμάη. Ο Έλληνας τεχνικός θα παραμείνει στο τιμόνι της ομάδας ως πρώτος προπονητής για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Αυτή η εξέλιξη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη του συλλόγου προς το πρόσωπο του Μαμάη, ο οποίος «δένει» με νέο συμβόλαιο τους «ασπρόμαυρους».

Η νέα αυτή συμφωνία καθιστά τη σεζόν 2026-2027 τη δεύτερη συνεχόμενη κατά την οποία ο Βαλάντης Μαμάης θα έχει τον ρόλο του πρώτου προπονητή στην ομάδα βόλεϊ ανδρών του ΠΑΟΚ. Συνολικά, η θητεία του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης φτάνει πλέον τις οκτώ χρονιές, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στην «ασπρόμαυρη» οικογένεια.

Το νέο τεχνικό επιτελείο της ομάδας

Παράλληλα με την ανανέωση της συνεργασίας με τον Βαλάντη Μαμάη, οι «ασπρόμαυροι» προχώρησαν και στην ανακοίνωση όλων των ονομάτων που θα στελεχώσουν το τεχνικό επιτελείο της ομάδας για την ερχόμενη αγωνιστική χρονιά. Το επιτελείο αυτό θα πλαισιώσει τον Έλληνα προπονητή στην προσπάθεια για την επίτευξη των στόχων του συλλόγου.

Στις ανακοινώσεις περιλαμβάνονται επίσης τα ονόματα των γυμναστών και των φυσιοθεραπευτών που θα φροντίζουν για τη φυσική κατάσταση και την αποκατάσταση των αθλητών. Η πλήρης στελέχωση του τεχνικού και επιστημονικού επιτελείου αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την επόμενη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Βαλάντη Μαμάη για την ανανέωση

Με αφορμή την επέκταση της συνεργασίας του με τον ΠΑΟΚ, ο Βαλάντης Μαμάης προέβη σε δηλώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, acpaok.gr. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του, τονίζοντας ότι «Η ανανέωση της εμπιστοσύνης από τη νέα διοίκηση αποτελεί για μένα ιδιαίτερη τιμή, αλλά και μεγάλη ευθύνη».

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε τη σημασία του να αισθάνεται ένας προπονητής ότι η δουλειά και η προσπάθειά του αναγνωρίζονται. Επίσης, τόνισε τη βαρύτητα της ύπαρξης κοινής αντίληψης και ενός ξεκάθαρου πλάνου για την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει η ομάδα, στοιχεία που, όπως ανέφερε, υπάρχουν στη νέα συνεργασία.

Στόχοι και προσδοκίες για τη νέα αγωνιστική περίοδο

Αναφερόμενος στους μελλοντικούς στόχους, ο Βαλάντης Μαμάης δήλωσε ότι με τη νέα διοίκηση ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Κεντρικός άξονας αυτής της προσπάθειας είναι η στήριξη σε όσα έχουν ήδη επιτευχθεί, με απώτερο σκοπό να γίνουν ακόμη περισσότερα βήματα μπροστά για την ομάδα βόλεϊ ανδρών.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ περιέγραψε τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθεί, αναφέροντας συγκεκριμένα: «Με σκληρή δουλειά, συνέπεια και ενότητα, θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να διεκδικήσουμε ό,τι καλύτερο μέσα στο γήπεδο». Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Βαλάντης Μαμάης ευχήθηκε σε όλους μια καλή αγωνιστική χρονιά, με υγεία και πολλές επιτυχίες για την ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta