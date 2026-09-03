Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, ενώ το Πεντάγωνο επεκτείνει τις δυνάμεις του

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει κατ' ιδίαν το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal. Αυτή η συζήτηση λαμβάνει χώρα παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο προχωρά σε αθόρυβη επέκταση της ανάπτυξης στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, μια κίνηση που υποδηλώνει την πιθανότητα παράτασης της σύγκρουσης.

Οι σκέψεις του προέδρου Τραμπ για το Ιράν

Το δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει το ζήτημα της κήρυξης του τέλους του πολέμου με το Ιράν σε ανώτερους συνεργάτες του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ φέρεται να «ευνοεί» μια τέτοια κίνηση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η διατήρηση μιας έντονης οικονομικής πίεσης θα οδηγήσει την Τεχεράνη σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος πιστεύει ότι η συνεχιζόμενη οικονομική πίεση θα υποχρεώσει κάποια στιγμή το Ιράν είτε να προχωρήσει στη διάλυση του πυρηνικού του προγράμματος είτε να αντιμετωπίσει την κατάρρευση. Αυτή η στρατηγική βασίζεται στην πεποίθηση ότι η οικονομική ασφυξία μπορεί να επιφέρει τις επιθυμητές αλλαγές στην ιρανική πολιτική.

Η «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» και οι στόχοι της

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής οικονομικής πίεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας». Η επιχείρηση αυτή στοχεύει απευθείας στις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, με σκοπό να περιορίσει σημαντικά τις δυνατότητες της Τεχεράνης.

Οι τομείς που έχουν στοχοποιηθεί περιλαμβάνουν κρίσιμες πτυχές της ιρανικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η «Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας» εστιάζει στους τομείς του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού και της τεχνολογίας. Επιπλέον, στο στόχαστρο έχει τεθεί και η ψηφιακή οικονομία του Ιράν, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη χώρα.

Το Πεντάγωνο επεκτείνει αθόρυβα τις δυνάμεις του

Παρά τις συζητήσεις του προέδρου Τραμπ για το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου, το Πεντάγωνο κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση, επεκτείνοντας την ανάπτυξη στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή. Αυτή η επέκταση πραγματοποιείται χωρίς ιδιαίτερες ανακοινώσεις ή «τυμπανοκρουσίες», όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα.

Η κίνηση αυτή του Πενταγώνου αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να παραταθεί σημαντικά. Οι εκτιμήσεις που αναφέρονται στο δημοσίευμα της Wall Street Journal κάνουν λόγο για πιθανή παράταση της σύγκρουσης «πολύ μέσα στον επόμενο χρόνο», υποδηλώνοντας μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρούν μια σημαντική και εκτεταμένη στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή. Συγκεκριμένα, στην περιοχή βρίσκονται αναπτυγμένοι 50.000 στρατιωτικοί, γεγονός που υπογραμμίζει το μέγεθος της αμερικανικής δέσμευσης.

Επιπλέον, η αμερικανική ναυτική δύναμη στην περιοχή περιλαμβάνει 19 πολεμικά πλοία. Μεταξύ αυτών των πλοίων συγκαταλέγονται δύο αεροπλανοφόρα, τα οποία αποτελούν κομβικά στοιχεία της ναυτικής ισχύος, καθώς και 13 πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά. Η παρουσία αυτών των δυνάμεων έχει ως πρωταρχικό σκοπό να εξασφαλίσει στον πρόεδρο των ΗΠΑ την απαραίτητη επιχειρησιακή «ευελιξία» για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε κατάστασης προκύψει στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: News.gr