Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει στις ιδιωτικές του επαφές το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τη λήξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που διεξάγονται εναντίον του Ιράν. Αυτό συμβαίνει την ώρα που το Πεντάγωνο προχωρά σε αθόρυβη ενίσχυση της παρουσίας των αμερικανικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Η κίνηση αυτή έρχεται εν μέσω μιας εκστρατείας οικονομικού στραγγαλισμού της Τεχεράνης και με τον κίνδυνο εξάντλησης των αμερικανικών δυνάμεων να παραμένει ορατός.

Οι σκέψεις του Τραμπ για το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει συζητήσει με ανώτερους συνεργάτες του το ενδεχόμενο να κηρύξει το τέλος του πολέμου με το Ιράν, μια κίνηση που ο ίδιος φέρεται να ευνοεί. Πιστεύει ακράδαντα ότι η διατήρηση έντονης οικονομικής πίεσης θα υποχρεώσει κάποια στιγμή την Τεχεράνη είτε να διαλύσει το πυρηνικό της πρόγραμμα είτε να οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Οι παρασκηνιακές αυτές συζητήσεις λαμβάνουν χώρα έξι μήνες μετά την έναρξη της αμερικανικής εκστρατείας κατά του Ιράν. Η εν λόγω εκστρατεία είχε παρουσιαστεί αρχικά από τον υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ως μια ταχεία και αποφασιστική επιχείρηση, με στόχο να αποφευχθεί μια παρατεταμένη στρατιωτική εμπλοκή.

Η «αθόρυβη» ενίσχυση των αμερικανικών δυνάμεων

Παρά τις σκέψεις του προέδρου για τη λήξη των επιχειρήσεων, το Πεντάγωνο ενισχύει αθόρυβα την παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Η ενίσχυση αυτή υποδηλώνει μια συνεχιζόμενη στρατιωτική ετοιμότητα στην περιοχή, ανεξάρτητα από τις δημόσιες δηλώσεις ή τις ιδιωτικές συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρούν μια σημαντική στρατιωτική παρουσία, η οποία ενισχύεται σταδιακά και χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα. Αυτή η διπλή στρατηγική, δηλαδή η σκέψη για λήξη των επιχειρήσεων και η ταυτόχρονη ενίσχυση των δυνάμεων, δημιουργεί ένα περίπλοκο τοπίο στις σχέσεις με το Ιράν.

Διφορούμενα μηνύματα και στρατηγική οικονομικής πίεσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ εκπέμπει διφορούμενα μηνύματα σχετικά με την πορεία του πολέμου. Τις τελευταίες εβδομάδες, υιοθετεί όλο και περισσότερο μια στρατηγική οικονομικής πίεσης, με κύριο στόχο να εξαναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, το Ιράν δεν δείχνει καμία διάθεση υποχώρησης στις αμερικανικές απαιτήσεις.

Οι δύο χώρες έχουν επιστρέψει στην ανταλλαγή διαδοχικών πληγμάτων, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση της έντασης. Παράλληλα, κάθε πλευρά επιχειρεί να επιβάλει τον έλεγχό της στα Στενά του Ορμούζ, μια στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου.

Η επιχείρηση «Οικονομικός Παρίας» και οι προειδοποιήσεις

Στο πλαίσιο της στρατηγικής οικονομικής πίεσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα την Επιχείρηση Οικονομικός Παρίας. Η επιχείρηση αυτή στοχοθετεί τις κύριες οικονομικές αρτηρίες του Ιράν, περιλαμβάνοντας τους ιρανικούς οικονομικούς τομείς του πετρελαίου, της ναυσιπλοΐας, της αεροπορίας, του χρυσού, της τεχνολογίας, καθώς και την ψηφιακή οικονομία.

Ανώτεροι σύμβουλοι έχουν προειδοποιήσει τον πρόεδρο Τραμπ ότι μια ευρεία κλιμάκωση των επιχειρήσεων, πέρα από τις πρόσφατες ανταλλαγές πυρών, θα μπορούσε να πλήξει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η προειδοποίηση αυτή υπογραμμίζει τις εσωτερικές πολιτικές διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έναντι του Ιράν.

Με πληροφορίες από: Enikos