Δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς για το τέλος του κόσμου και τον Αντίχριστο

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, προέβη σε μια σειρά δηλώσεων σχετικά με τη συντέλεια του κόσμου και την παρουσία του Αντίχριστου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast. Ο Βανς δήλωσε ότι επιτελεί «όσο το δυνατόν περισσότερο το έργο του Θεού» και πως δεν θα είχε πρόβλημα «αν αυτό οδηγήσει στη συντέλεια του κόσμου». Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε συζήτηση με τον ευαγγελικό παρουσιαστή Μπράις Κρόφορντ και άγγιξαν θέματα χριστιανικής εσχατολογίας και πνευματικών ζητημάτων.

Οι απόψεις για το τέλος του κόσμου

Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε την άποψή του σχετικά με το τέλος του κόσμου, δηλώνοντας ότι δεν θα τον εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας. Ειδικότερα, ανέφερε: «Νομίζω ότι υπάρχουν πράγματα στον κόσμο που με κάνουν να νιώθω ότι δεν θα με εξέπληττε αν ο Αντίχριστος περπατάει ανάμεσά μας». Παράλληλα, μίλησε για τη χριστιανική εσχατολογία, τη διδασκαλία δηλαδή ότι ο κόσμος, όπως τον γνωρίζει η ανθρωπότητα, θα τελειώσει κάποια μέρα.

Αναφορικά με το αν πιστεύει ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς, ο Βανς δήλωσε: «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στους έσχατους καιρούς; Δεν ξέρω. Αν και με συναρπάζει αυτό το θέμα, πιστεύω ότι το να εστιάζουμε υπερβολικά σε αυτό μπορεί να είναι πολύ κακό». Πρόσθεσε ότι αν το έργο του «οδηγήσει στους έσχατους καιρούς, είναι εντάξει», αλλά και ότι «αν αυτό οδηγήσει στο… να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο που θα ευημερεί και θα επιβιώσει για πολύ καιρό μετά την αποχώρησή μου, αυτό είναι επίσης υπέροχο». Ο ίδιος σημείωσε ότι πρέπει κανείς να υιοθετήσει μια στάση του τύπου: «ίσως πλησιάζει το τέλος του κόσμου, στην πραγματικότητα πλησιάζει, το μόνο ερώτημα είναι αν θα έρθει σε χιλιάδες χρόνια από τώρα ή σε λίγους μήνες».

Η τεχνητή νοημοσύνη ως «σατανική»

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στην τεχνητή νοημοσύνη. Χρησιμοποίησε το παράδειγμα ενός γνωστού του που τη χρησιμοποιεί ως σύμβουλο γάμου, κάτι που χαρακτήρισε ως «κάπως σατανικό». Σχολίασε χαρακτηριστικά ότι «όταν αποκόπτεις εντελώς τον άνθρωπο από το κοινωνικό στοιχείο για το οποίο ο Θεός μας δημιούργησε… αυτό είναι πολύ κακό».

Αυτή η παρατήρηση υπογραμμίζει την ανησυχία του Βανς για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τις κοινωνικές δομές, ειδικά σε ζητήματα που αφορούν προσωπικές σχέσεις και πνευματικές αξίες.

Η συνέντευξη στο podcast του Μπράις Κρόφορντ

Οι επίμαχες δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε podcast, όπου συνομιλούσε με τον Μπράις Κρόφορντ. Ο Κρόφορντ είναι ένας 22χρονος ευαγγελικός παρουσιαστής, ο οποίος διαθέτει πάνω από ένα εκατομμύριο συνδρομητές στο YouTube. Τα βίντεο του Κρόφορντ φέρουν συχνά εντυπωσιακούς τίτλους, όπως «Κηρύττοντας το Ευαγγέλιο στη πιο επικίνδυνη γειτονιά του Σικάγου» και «Συζήτηση με έναν “ομοφυλόφιλο” πάστορα».

Η πλατφόρμα του podcast επέτρεψε στον Βανς να εκφράσει τις απόψεις του σε ένα ευρύ κοινό, το οποίο ενδιαφέρεται για θρησκευτικά και πνευματικά ζητήματα, όπως αυτά που προβάλλει ο Κρόφορντ.

Πνευματικό σκοτάδι και αμφιλεγόμενες εικόνες

Ερωτηθείς σχετικά με το αν είχε βρεθεί ποτέ σε ένα περιβάλλον που ήταν «πνευματικά σκοτεινό», ο Βανς απάντησε θετικά. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι «έχω συμμετάσχει σε συναντήσεις με ηγέτες από όλο τον κόσμο, όπου συζητούνται διάφορα θέματα, και όταν κάποιος λέγει κάτι ή κάνει μια παρατήρηση, νιώθω μια αίσθηση σκοταδιού γύρω από αυτό». Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αυτό ενεργοποιεί κάθε πνευματικό συναγερμό στο σώμα μου».

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε επίσης την αμφιλεγόμενη απεικόνιση του Ντόναλντ Τραμπ ως Ιησού, σε μια φωτογραφία που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή η εικόνα είχε δημοσιευθεί νωρίτερα φέτος από τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο και στη συνέχεια διαγράφηκε. Ο Μπράις Κρόφορντ είχε αναφέρει ότι η συγκεκριμένη εικόνα τον «αναστάτωσε».

Η μεταστροφή στον Καθολικισμό

Νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι, ο Τζέι Ντι Βανς δημοσίευσε ένα πνευματικό αυτοβιογραφικό βιβλίο. Το βιβλίο αυτό αφορά τη μεταστροφή του στον Καθολικισμό, προσφέροντας μια προσωπική ματιά στο πνευματικό του ταξίδι και τις αλλαγές στις θρησκευτικές του πεποιθήσεις. Αυτή η έκδοση αναδεικνύει την ενασχόλησή του με θρησκευτικά και φιλοσοφικά ζητήματα, τα οποία επηρεάζουν και τις δημόσιες τοποθετήσεις του.

Με πληροφορίες από: Topontiki