Ο αρχηγός της τουρκικής ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, σε μυστική επίσκεψη στην Αθήνα

Μια μυστική επίσκεψη στην Αθήνα, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα και χωρίς καμία δημοσιότητα, φέρεται να έκανε την προηγούμενη εβδομάδα ο αρχηγός της ΜΙΤ της Τουρκίας, Ιμπραήμ Καλίν. Ο στενός συνεργάτης του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και κύριος σύμβουλός του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, είχε επαφές με τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη, αλλά και με άλλους παράγοντες στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το προφίλ του Ιμπραήμ Καλίν

Ο Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο άνθρωπος «ειδικών αποστολών» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέλαβε τη θέση του διοικητή της τουρκικής ΜΙΤ (Milli istihbarat Teskilati) τον Ιούνιο του 2023. Διαδέχθηκε τον Χακάν Φιντάν, ο οποίος στη συνέχεια έγινε υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας. Η τουρκική ΜΙΤ υπολογίζεται ότι διαθέτει προσωπικό περίπου 10.000 ατόμων.

Ο 55χρονος Καλίν είναι ακαδημαϊκός και συγγραφέας, με ειδίκευση στην ισλαμική φιλοσοφία, τη θρησκεία, την Ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις. Έχει πραγματοποιήσει σπουδές σε ΗΠΑ, Τουρκία και Μαλαισία. Η πορεία του περιλαμβάνει τη θέση του κύριου συμβούλου του Ερντογάν για θέματα εξωτερικής πολιτικής από το 2009, ενώ το 2012 διετέλεσε υφυπουργός αρμόδιος για Εξωτερικές Σχέσεις και Δημόσια Διπλωματία. Το 2015 χρησιμοποιήθηκε ως ειδικός απεσταλμένος του Ερντογάν για την επίλυση της κρίσης Τουρκίας – Ρωσίας μετά την κατάρριψη του ρωσικού αεροσκάφους, ενώ το 2017 συμμετείχε σε διπλωματικές προσπάθειες.

Επαφές στην Αθήνα και ανοιχτοί δίαυλοι επικοινωνίας

Ο Ιμπραήμ Καλίν βρέθηκε στη χώρα μας στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, συναντώντας τον Έλληνα ομόλογό του, διοικητή της ΕΥΠ, Θεμιστοκλή Δεμίρη. Αυτή η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια προηγούμενης επαφής τους στην Άγκυρα, όπου ο κ. Δεμίρης είχε μεταβεί στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας προ μηνών.

Παρά το γεγονός ότι το περιεχόμενο της συνάντησης των «αρχικατασκόπων» Ελλάδας και Τουρκίας δεν έγινε ευρέως γνωστό, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας παραμένουν ανοιχτοί, ακόμα και σε περιόδους εντάσεων. Η μυστική φύση της επίσκεψης του Καλίν υπογραμμίζει τη σημασία των επαφών αυτών.

Γεωπολιτικά ζητήματα στο τραπέζι

Σύμφωνα με όσα έχουν αποκαλυφθεί μέχρι στιγμής, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Ιμπραήμ Καλίν να μετέφερε «μηνύματα» του προέδρου της Τουρκίας προς την ελληνική πλευρά. Οι συζητήσεις φέρεται να επικεντρώθηκαν σε κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που έχουν ανακύψει το τελευταίο διάστημα.

Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν, ξεχωρίζει η κρίση που έχει ξεσπάσει για τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Επίσης, τέθηκαν επί τάπητος η αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Ισραήλ, γνωστή ως «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και η «Συμφωνία Αμοιβαίας Άμυνας της Μέκκας», η οποία υπεγράφη στις 7 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη.

Δράση εγκληματικών οργανώσεων και κατασκοπεία

Ένα σημαντικό μέρος των συζητήσεων μεταξύ του Ιμπραήμ Καλίν και των συνεργατών του με την ελληνική πλευρά αφορούσε το ζήτημα των Τούρκων «μαφιόζων». Υπολογίζεται ότι περίπου 300 άτομα, προερχόμενα από 15 περίπου εγκληματικές οργανώσεις, βρίσκονται στη χώρα μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Παράλληλα, συζητήθηκε και η δράση 5-7 Τούρκων διακινητών μεταναστών που επιχειρούν από τα τουρκικά παράλια. Ωστόσο, φαίνεται πως η συγκεκριμένη δράση έχει συγκρατηθεί τους τελευταίους μήνες. Τα ζητήματα αυτά δεν απασχολούν μόνο τις μυστικές υπηρεσίες Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και τις αστυνομικές Αρχές, με τις οποίες υπάρχει συγκροτημένος δίαυλος επαφών και ανταλλαγής επισκέψεων αξιωματικών από τις δύο χώρες.

Τέλος, στη συνάντηση αναφέρθηκαν θέματα που αφορούν τη δράση δικτύων τρομοκρατίας, καθώς και ζητήματα κατασκοπείας, ειδικά ύστερα από τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki