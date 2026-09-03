Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν 227 νεκρούς από πλήγματα κατά ταχυπλόων που φέρεται να μετέφεραν ναρκωτικά

Οι ένοπλες δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν 227 ανθρώπους σε πλήγματα που πραγματοποίησαν εναντίον ταχύπλοων σκαφών. Τα σκάφη αυτά φέρεται να επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό ωκεανό και στην Καραϊβική θάλασσα. Η ανακοίνωση έγινε χθες Τετάρτη από εκπρόσωπο, καθώς η εκστρατεία συμπληρώνει αυτόν τον μήνα έναν χρόνο από την έναρξή της.

Η «επιχείρηση ακόντιο του νότου» και οι στόχοι της

Συνολικά, διεξήχθησαν 68 επιδρομές στο πλαίσιο της επιχείρησης που ονομάστηκε «Operation Southern Spear», δηλαδή «επιχείρηση ακόντιο του νότου». Αυτό ανέφερε εκπρόσωπος του μικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, γνωστό ως SOUTHCOM.

Η επιχείρηση αυτή εξαπολύθηκε από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, κατόπιν διαταγής του τότε προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Σκοπός της ήταν να περιοριστεί η διακίνηση ναρκωτικών ουσιών προς την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τρεις φερόμενοι ως διακινητές ναρκωτικών, τους οποίους ο αμερικανικός στρατός χαρακτηρίζει «ναρκοτρομοκράτες», διασώθηκαν κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων.

Ισχυρισμοί για μείωση της διακίνησης και ζητήματα επαλήθευσης

Προχθές Τρίτη, ένας Αμερικανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι η διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Καραϊβικής έχει μειωθεί κατά 65% ως αποτέλεσμα της συγκεκριμένης επιχείρησης. Ωστόσο, το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δεν είναι δυνατό να επαληθευτεί από ανεξάρτητες πηγές.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, η SOUTHCOM έχει ανακοινώσει δεκάδες φορές θανάτους φερόμενων ως διακινητών ναρκωτικών σε διάφορα πλήγματα. Συνήθως, δίνει στη δημοσιότητα «αποχαρακτηρισμένα» αποσπάσματα από τις καταγραφές των επιχειρήσεων, τα οποία προέρχονται από βίντεο αισθητήρων των αεροσκαφών που συμμετέχουν στις ενέργειες.

Απουσία αποδείξεων και διεθνείς ανησυχίες

Η κυβέρνηση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν παρουσίασε ποτέ αποδείξεις που να επιβεβαιώνουν ότι τα σκάφη που έγιναν στόχος των βομβαρδισμών ενέχονταν πράγματι σε διακίνηση ναρκωτικών ή σε οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα. Αυτό το γεγονός έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη νομιμότητα των πληγμάτων.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, όπως το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Διεθνής Αμνηστία, μαζί με ανεξάρτητους ειδικούς του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έχουν τονίσει ότι οι βομβαρδισμοί του αμερικανικού στρατού εναντίον πολιτών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Οι οργανώσεις αυτές καταγγέλλουν ότι διαπράττονται εξωδικαστικές εκτελέσεις στο πλαίσιο των επιχειρήσεων.

Η περίπτωση της Βενεζουέλας

Η Ουάσινγκτον επικαλέστηκε επίσης τον αγώνα κατά της διακίνησης ναρκωτικών όταν ανέπτυξε μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη ανοικτά της Βενεζουέλας το έτος 2025. Αυτό συνέβη παρόλο που η συγκεκριμένη χώρα δεν διαθέτει σημαντική παραγωγή ναρκωτικών, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω συζητήσεις για τους πραγματικούς λόγους της ανάπτυξης.

Λίγο καιρό αργότερα, τον Ιανουάριο, διεξήχθη μια αιματηρή αμερικανική επιχείρηση στην πρωτεύουσα Καράκας. Η επιχείρηση αυτή οδήγησε στην αιχμαλώτιση του τότε προέδρου της χώρας της Λατινικής Αμερικής, Νικολάς Μαδούρο, προσθέτοντας ένα ακόμα κεφάλαιο στην αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki