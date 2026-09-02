Ο γάτος «Nine Lives» αιχμαλωτίστηκε και θανατώθηκε μετά από τρία χρόνια δράσης

Έπειτα από μια ανελέητη καταδίωξη που διήρκεσε τρία χρόνια, περιβαλλοντολόγοι στη Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να αιχμαλωτίσουν και να θανατώσουν έναν γάτο που είχε εξελιχθεί σε εφιάλτη για σπάνια και προστατευόμενα είδη. Το αιλουροειδές, γνωστό με το προσωνύμιο «Nine Lives» (Εννιάψυχος), ήταν υπεύθυνο για την εξόντωση δεκάδων πτηνών και αυτόχθονων σαύρων.

Ο «Nine Lives» σκόρπιζε τον τρόμο επί τρία χρόνια

Ο θρύλος του «Nine Lives» ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια στη χερσόνησο Πουρερούα της Νέας Ζηλανδίας. Η δράση του γάτου έγινε αντιληπτή αμέσως μετά την απελευθέρωση είκοσι σπάνιων παπιών από την περιβαλλοντική ομάδα Pest Free Purerua.

Μέσα σε μόλις μία εβδομάδα από την απελευθέρωση των πτηνών, το πρώτο από αυτά βρέθηκε κατακρεουργημένο. Ο αριθμός των θυμάτων άρχισε να αυξάνεται ραγδαία το επόμενο διάστημα, προκαλώντας ανησυχία στους επιστήμονες που παρακολουθούσαν την περιοχή. Δεν άργησαν να εντοπίσουν τον θύτη, ο οποίος ήταν ένας γκρίζος αδέσποτος γάτος με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σημάδια.

Η απρόβλεπτη συμπεριφορά του και το προσωνύμιο «Εννιάψυχος»

Η συμπεριφορά του συγκεκριμένου ζώου χαρακτηριζόταν ως παντελώς απρόβλεπτη. Ο γάτος εμφανιζόταν σε ένα σημείο, προκαλούσε τη ζημιά του και στη συνέχεια εξαφανιζόταν για μήνες, κινούμενος ολημερίς και ολονυχτίς.

Κάθε φορά που οι επιστήμονες πλησίαζαν, εκείνος κατάφερνε με έναν μαγικό τρόπο να διαφεύγει. Αυτή η ικανότητά του να ξεφεύγει από κάθε προσπάθεια αιχμαλώτισης του χάρισε δικαίως το προσωνύμιο «Nine Lives», δηλαδή «Εννιάψυχος».

Ο βαρύς απολογισμός των θυμάτων του γάτου

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών της «εγκληματικής» του δράσης, το αδίστακτο αιλουροειδές εξόντωσε δεκάδες πάπιες, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1% του συνολικού παγκόσμιου πληθυσμού τους. Επιπλέον, στα θύματά του συγκαταλέγονται νεοσσοί κίουι, καθώς και αυτόχθονες σαύρες, προκαλώντας σημαντικό πλήγμα στην τοπική άγρια ζωή.

Η καταστροφική του επίδραση έγινε ακόμα πιο εμφανής όταν οι επιστήμονες απελευθέρωσαν επιπλέον είκοσι προστατευόμενα πτηνά. Ο γάτος σκότωσε τα δεκαπέντε από αυτά μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, επιβεβαιώνοντας την απειλή που αποτελούσε για τα σπάνια είδη.

Πώς αιχμαλωτίστηκε ο «serial killer» της άγριας φύσης

Η μεγάλη ευκαιρία για την αιχμαλώτιση του «Nine Lives» παρουσιάστηκε όταν ο γάτος εμφανίστηκε στο ίδιο σημείο για τρεις συνεχόμενες νύχτες. Οι περιβαλλοντολόγοι, εκμεταλλευόμενοι αυτή την επανάληψη, έστησαν κλουβιά με δολώματα.

Για την προσέλκυσή του, χρησιμοποιήθηκαν δολώματα από σολομό, τηγανητό κοτόπουλο και κουνέλι. Τελικά, οι προσπάθειές τους απέδωσαν καρπούς και κατάφεραν να τον αιχμαλωτίσουν, βάζοντας τέλος στην τριετή δράση του.

Η αμφιλεγόμενη θανάτωση και οι αντιδράσεις

Η συνέχεια της υπόθεσης προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και θεωρήθηκε αρκετά αμφιλεγόμενη. Αντί να μεταφέρουν τον γάτο σε κάποιο καταφύγιο ζώων, τα μέλη της ομάδας Pest Free Purerua τον πυροβόλησαν επί τόπου, αμέσως μετά την αιχμαλώτισή του.

Ενώ οι περιβαλλοντολόγοι πανηγύριζαν το τέλος μιας μεγάλης απειλής για την άγρια ζωή, οι φιλόζωοι εξέφρασαν την οργή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξαν πως το ζώο θα μπορούσε να είχε ζήσει, έστω και έγκλειστο σε ζωολογικό κήπο. Από την πλευρά τους, οι επιστήμονες θεώρησαν μια τέτοια απόφαση αρκετά ρισκαδόρικη για την ασφάλεια των προστατευόμενων ειδών. Το σώμα του «Nine Lives» αναμένεται να ταριχευθεί, αφού πρώτα αναλυθεί το περιεχόμενο του στομάχου του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta