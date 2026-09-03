Μινεάπολη: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ο δράστης, και τραυματίες από επίθεση με πυροβολισμούς

Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα, τοπική ώρα, στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν ένας άγνωστος άνδρας άρχισε να πυροβολεί μέσα σε ένα ακίνητο. Η επίθεση προκάλεσε πανικό στην περιοχή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πολίτες και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ τραυματίστηκαν αρκετοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και τρεις αστυνομικοί. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με την αστυνομία να σπεύδει στο σημείο μετά από κλήση για πυροβολισμούς.

Επίθεση με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης

Η πόλη της Μινεάπολης βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα αιματηρό περιστατικό χθες το απόγευμα, τοπική ώρα, όταν ένας άγνωστος άνδρας ξεκίνησε να πυροβολεί αδιακρίτως σε ένα ακίνητο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης. Η επίθεση αυτή προκάλεσε εκτεταμένο πανικό στους κατοίκους και τους περαστικούς της περιοχής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης φέρεται να έχει εξουδετερωθεί από τις αρχές, ωστόσο δεν έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε αυτό το σοβαρό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε ένα ακίνητο στο κέντρο της Μινεάπολης, ένα σημείο όπου η αστυνομία έσπευσε αμέσως μόλις έλαβε την κλήση για τους πυροβολισμούς. Η ταχύτητα αντίδρασης των αρχών ήταν καθοριστική, καθώς προσπάθησαν να θέσουν υπό έλεγχο την κατάσταση και να προστατεύσουν τους πολίτες που βρίσκονταν στην περιοχή. Παρόλα αυτά, η επίθεση άφησε πίσω της θύματα και τραυματίες, δημιουργώντας ένα κλίμα ανησυχίας στην τοπική κοινωνία.

Ανταπόκριση των αρχών και τραυματισμός αστυνομικών

Η αστυνομία της Μινεάπολης έλαβε κλήση για πυροβολισμούς στην περιοχή χθες το απόγευμα και αμέσως κινητοποιήθηκε, στέλνοντας δυνάμεις σε ένα ακίνητο στο κέντρο της πόλης. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από πυρά. Ο Γκάρετ Πάρτεν, εκπρόσωπος της υπηρεσίας, επιβεβαίωσε τον τραυματισμό των αστυνομικών κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης που αντιμετώπισαν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου.

Οι τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο της περιοχής για την παροχή πρώτων βοηθειών και περαιτέρω ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από το νοσοκομείο όπου εισήχθησαν, η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται ως «σταθερή». Αυτή η εξέλιξη προσφέρει μια νότα αισιοδοξίας μέσα στην τραγωδία, καθώς οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της αντιμετώπισης του δράστη, φαίνεται να βρίσκονται εκτός κινδύνου.

Ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός της επίθεσης είναι βαρύς, με συνολικά τρεις νεκρούς, συμπεριλαμβανομένου του φερόμενου ως δράστη. Συγκεκριμένα, δύο πολίτες έχασαν τη ζωή τους. Ο ένας από αυτούς βρέθηκε νεκρός στο σημείο της επίθεσης, ενώ ο άλλος υπέκυψε στα τραύματά του αφού διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο. Αυτά τα δύο θύματα αποτελούν μέρος των επτά ανθρώπων που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο μετά το περιστατικό. Από τους επτά, οι τρεις ήταν αστυνομικοί που τραυματίστηκαν κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών.

Εκτός από τους τρεις αστυνομικούς, τέσσερα επιπλέον άτομα μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για ιατρική περίθαλψη. Σε αυτά τα τέσσερα άτομα συμπεριλαμβάνεται και το θύμα που δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο δράστης έχει επίσης χάσει τη ζωή του, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νεκρών σε τρεις. Η ταυτότητα των θυμάτων και των τραυματιών, πέραν των αστυνομικών, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή, καθώς οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα άγνωστα κίνητρα και οι συνθήκες της επίθεσης

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν προβεί σε ανακοινώσεις σχετικά με τα κίνητρα που οδήγησαν τον δράστη στην επίθεση με τους πυροβολισμούς. Παραμένει άγνωστο τι ώθησε τον άγνωστο άνδρα να ανοίξει πυρ σε ένα ακίνητο στο κέντρο της Μινεάπολης, προκαλώντας τον θάνατο και τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων. Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα κίνητρα περιπλέκει την κατανόηση του περιστατικού και αφήνει πολλά ερωτήματα αναπάντητα.

Επιπλέον, δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο. Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει πώς ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί, ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων ή αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση πριν από την επίθεση. Οι έρευνες συνεχίζονται με σκοπό να διαλευκανθούν όλες οι πτυχές του τραγικού αυτού περιστατικού που συγκλόνισε την πόλη της Μινεάπολης.

Με πληροφορίες από: Newsit