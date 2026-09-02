Κωνσταντινούπολη: Δέκα αγνοούμενοι από τη βύθιση πλοίου στη Θάλασσα του Μαρμαρά

Δέκα άτομα αγνοούνται μετά από τη σύγκρουση δύο πλοίων στα ανοιχτά της Θάλασσας του Μαρμαρά, με τις τουρκικές αρχές να εκτιμούν ότι το ένα από αυτά, το φορτηγό πλοίο Tuğberk İmamoğlu, έχει βυθιστεί. Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των ομάδων έρευνας και διάσωσης στην περιοχή. Το άλλο εμπλεκόμενο πλοίο, το δεξαμενόπλοιο ALSU, ενημέρωσε τις αρχές για τη σύγκρουση.

Η σύγκρουση και οι αγνοούμενοι

Οι τουρκικές αρχές εκτιμούν ότι το φορτηγό πλοίο Tuğberk İmamoğlu έχει βυθιστεί μετά τη σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση στις κλήσεις προς το πλοίο. Επιπλέον, δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τα μέλη του πληρώματος μέσω των κινητών τους τηλεφώνων.

Από το περιστατικό αγνοούνται τουλάχιστον 10 άτομα, τα οποία αποτελούν μέλη του πληρώματος του Tuğberk İmamoğlu. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως και συνεχίζονται από τη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Παράκτιας Ζώνης και τις ομάδες της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος.

Το σήμα κινδύνου και η ταυτοποίηση των πλοίων

Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων ανακοίνωσε ότι στις 03:26 ελήφθη σήμα κινδύνου. Το σήμα αυτό προήλθε μέσω του δορυφορικού συστήματος έρευνας και διάσωσης Cospas-Sarsat, από τη συσκευή EPIRB ενός πλοίου που βρισκόταν ανοιχτά της Σηλυβρίας, εντός της θαλάσσιας οδού διαχωρισμού κυκλοφορίας.

Από την ανάλυση του σήματος, διαπιστώθηκε ότι αυτό προερχόταν από το Tuğberk İmamoğlu. Λίγο αργότερα, στις 03:41, ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου ALSU ενημέρωσε το Κέντρο Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων ότι είχε συγκρουστεί με άγνωστο πλοίο περίπου στις 03:15. Μετά από περαιτέρω έρευνα του σήματος κινδύνου, επιβεβαιώθηκε ότι το ALSU συγκρούστηκε με το Tuğberk İmamoğlu.

Τα χαρακτηριστικά των εμπλεκόμενων πλοίων

Το Tuğberk İmamoğlu, το οποίο εκτιμάται ότι έχει βυθιστεί, ήταν ένα πλοίο ξηρού φορτίου. Μετέφερε 4.199 τόνους ελασμένου χάλυβα. Το φορτίο αυτό είχε ξεκινήσει από την Αλεξανδρέττα και προοριζόταν για το Καραντενίζ Ερεγλί.

Το άλλο πλοίο που ενεπλάκη στη σύγκρουση ήταν το δεξαμενόπλοιο ALSU. Τη στιγμή του περιστατικού, το ALSU ήταν άδειο. Έπλεε από το Κοτζάελι με προορισμό το Αλίαγά, κινούμενο εντός της γραμμής διαχωρισμού κυκλοφορίας στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ξεκίνησαν αμέσως μετά τη λήψη του σήματος κινδύνου και την αναφορά της σύγκρουσης. Η Γενική Διεύθυνση Ναυτιλιακών Υποθέσεων Τουρκίας ανέφερε ότι η πρώτη ναυτική μονάδα ξεκίνησε την ανάπτυξή της στην περιοχή στις 04:10.

Οι ομάδες της Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Παράκτιας Ζώνης και της Διοίκησης του Λιμενικού Σώματος συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό των 10 αγνοούμενων μελών του πληρώματος του Tuğberk İmamoğlu. Οι έρευνες διεξάγονται στην περιοχή της σύγκρουσης, ανοιχτά της Σηλυβρίας, στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Με πληροφορίες από: Reader