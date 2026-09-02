Φονική κατολίσθηση στο Νεπάλ: Μειώνονται οι ελπίδες για επιζώντες, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 1.100

Πάνω από 1.100 είναι οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε το Νεπάλ την προηγούμενη εβδομάδα, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές της χώρας ανακοίνωσαν ότι οι ελπίδες για τον εντοπισμό επιζώντων μειώνονται δραματικά, καθώς έχει περάσει μία εβδομάδα από το συμβάν. Η κυβέρνηση του Νεπάλ στρέφει πλέον τις προσπάθειές της στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών.

Απολογισμός θυμάτων και αγνοουμένων

Σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων του Νεπάλ, οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση έχουν φτάσει τους 1.114. Παράλληλα, 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το φονικό πέρασμα της κατολίσθησης.

Η καταστροφή επεκτάθηκε και στην περιοχή του Θιβέτ, όπου τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας κάνουν λόγο για 16 νεκρούς και 546 αγνοούμενους. Συνολικά, ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από το συμβάν ανέρχεται στους 1.130, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 4.462.

Οι ελπίδες για επιζώντες μειώνονται δραματικά

Μία εβδομάδα μετά την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, η οποία προκάλεσε την τεράστια κατολίσθηση και πλημμύρα, οι αρχές του Νεπάλ επεσήμαναν ότι μειώνονται οι ελπίδες να εντοπιστούν και άλλοι επιζώντες. Ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC), δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται» και πρόσθεσε «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε».

Ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που είχε επιβλέψει τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, ο οποίος στοίχισε τη ζωή σε περίπου 9.000 ανθρώπους, σχολίασε επίσης την κατάσταση. Όπως ανέφερε, «Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες».

Επιχειρήσεις διάσωσης σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς

Οι διασώστες συνεχίζουν τις προσπάθειες αναζήτησης επιζώντων, εστιάζοντας κυρίως σε εργάτες που έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες πολλών υδροηλεκτρικών σταθμών. Ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ, εκπρόσωπος του στρατού, εξήγησε ότι οι σήραγγες αυτές διαθέτουν χώρους για την παραμονή ανθρώπων, γεγονός που δίνει μια μικρή ελπίδα για επιβίωση.

Μέχρι στιγμής, οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών. Ωστόσο, τουλάχιστον άλλοι 639 εξακολουθούν να αγνοούνται, με την πεποίθηση ότι κάποιοι από αυτούς ενδέχεται να είναι εγκλωβισμένοι μέσα στις σήραγγες.

Εστίαση στην αποκατάσταση και ανοικοδόμηση

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, επεσήμανε ότι πλέον οι προσπάθειες της κυβέρνησης θα επικεντρωθούν στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση των πληγεισών περιοχών. Σε ανάρτησή του αργά χθες βράδυ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σαχ ανέφερε ότι «Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική».

Η κατολίσθηση έχει αφήσει πίσω της ένα τεράστιο όγκο συντριμμιών. Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP), ο όγκος των συντριμμιών ανέρχεται σε 2,2 εκατομμύρια τόνους, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της καταστροφής που έχει πλήξει την περιοχή.

Με πληροφορίες από: News.gr