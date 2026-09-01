Τζέι Ντι Βανς: Προτεραιότητα των ΗΠΑ η ελεύθερη ροή του εμπορίου στα Στενά του Ορμούζ

Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζέι Ντι Βανς, υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα τη διασφάλιση της ελεύθερης ροής του εμπορίου, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Αμερικανός αξιωματούχος αναφέρθηκε στο πλήγμα που πραγματοποιήθηκε στο Λαράκ, εξηγώντας ότι αυτό αποσκοπούσε στην αποτροπή πιθανής τοποθέτησης ναρκών από το Ιράν στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό. Η αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται στη διατήρηση της απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, η οποία θεωρείται ζωτικής σημασίας για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η προτεραιότητα της Ουάσινγκτον στα Στενά του Ορμούζ

Η Ουάσινγκτον επικεντρώνεται, στην παρούσα φάση του πολέμου, στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι η Ουάσινγκτον έχει ως στόχο την προστασία της ελεύθερης ροής εμπορίου, πετρελαίου και φυσικού αερίου σε αυτή την περιοχή. Η διατήρηση της ομαλότητας στα Στενά του Ορμούζ αποτελεί βασικό μέλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οποιαδήποτε διατάραξη μπορεί να έχει άμεσες επιπτώσεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Το πλήγμα στο Λαράκ και ο στόχος αποτροπής

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τζέι Ντι Βανς αναφέρθηκε στο πλήγμα της Κυριακής, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Λαράκ. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του, η ενέργεια αυτή είχε ως στόχο να αποτρέψει το Ιράν από το να τοποθετήσει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ. Τα Στενά αυτά αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως για τη μεταφορά ενεργειακών προϊόντων, καθιστώντας την ασφάλειά τους κρίσιμη για την παγκόσμια οικονομία.

Το πλήγμα αποσκοπούσε στην αποτροπή πιθανών ενεργειών που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές μέσω του Ορμούζ. Η αμερικανική πλευρά, όπως άφησε να εννοηθεί ο Βανς, είχε προετοιμαστεί για τέτοιου είδους ενέργειες από την Τεχεράνη.

Κατηγορίες κατά της ιρανικής ηγεσίας

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ κατηγόρησε παράλληλα την ιρανική ηγεσία ότι ενεργεί «χωρίς ιδιαίτερη στρατηγική σοφία». Υποστήριξε ότι οι ενέργειές της αποσκοπούν στον περιορισμό της ελεύθερης ροής πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αυτή η στάση της Τεχεράνης, σύμφωνα με τον Βανς, δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των διεθνών ενεργειακών αγορών και στη σταθερότητα της περιοχής.

Οι δηλώσεις του Βανς αναδεικνύουν την ανησυχία της Ουάσινγκτον για τις τακτικές που ακολουθεί το Ιράν, οι οποίες, όπως τόνισε, δεν συνάδουν με μια συνετή στρατηγική προσέγγιση. Η αμερικανική πλευρά παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις ενέργειες του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή.

«Τρελή» η ηγεσία του Ιράν

Ο Τζέι Ντι Βανς χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα για να περιγράψει την ηγεσία του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς την «πραγματικά τρελή». Εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι, όπως δήλωσε, «μερικές φορές επιτίθενται ακόμη και στους δικούς τους συμμάχους, μόνο και μόνο για να εμποδίσουν την ελεύθερη ροή πετρελαίου και φυσικού αερίου». Αυτή η συμπεριφορά, κατά τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, υποδηλώνει μια έλλειψη λογικής και στρατηγικού σχεδιασμού από την πλευρά της Τεχεράνης.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον ανέμενε πως η Τεχεράνη θα ακολουθούσε αυτή την πορεία. Αυτό υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές αρχές είχαν προετοιμαστεί για ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές ροές μέσω του Ορμούζ, λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις τους για τη συμπεριφορά της ιρανικής ηγεσίας.

Η σημασία της διέλευσης από τα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις του Τζέι Ντι Βανς καταδεικνύουν ότι η προστασία της διέλευσης εμπορικών και ενεργειακών φορτίων από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει βασική προτεραιότητα της αμερικανικής πλευράς. Η περιοχή αυτή αποτελεί έναν κεντρικό κόμβο για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, και οποιαδήποτε διατάραξη της κυκλοφορίας εκεί μπορεί να επηρεάσει άμεσα τις διεθνείς ενεργειακές ροές. Η διατήρηση της ασφάλειας και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά θεωρείται απαραίτητη για την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.

Η Ουάσινγκτον συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής των ενεργειακών προϊόντων και του εμπορίου, προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά. Η στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ καθιστά την περιοχή αυτή επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: Enikos