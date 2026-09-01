Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ για τα Φόκλαντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των ΗΠΑ για τα Φόκλαντ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η αμερικανική στάση για τα Φόκλαντ μπορεί να τεθεί υπό επανεξέταση, χωρίς να ανακοινώσει συγκεκριμένη αλλαγή πολιτικής. Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Αργεντινή εξακολουθεί να διεκδικεί τα νησιά, ενώ οι σχέσεις του Αμερικανού προέδρου με τον Χαβιέρ Μιλέι παραμένουν στενές.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ και η αβεβαιότητα

Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών στο ζήτημα των Νήσων Φόκλαντ, οι οποίες είναι γνωστές στην Αργεντινή ως Μαλβίνες. Τα νησιά τελούν υπό βρετανικό έλεγχο και διεκδικούνται από το Μπουένος Άιρες.

Ερωτηθείς σχετικά στο Οβάλ Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος απέφυγε να διευκρινίσει εάν σχεδιάζει συγκεκριμένη αλλαγή στην πολιτική της Ουάσινγκτον. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Υποβάλλω πάντα όλες τις θέσεις σε επανεξέταση. Αυτή είναι μία ανάμεσα σε άλλες».

Η τοποθέτησή του διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο αναθεώρησης της μέχρι σήμερα αμερικανικής προσέγγισης σε μια διαμάχη μεταξύ Αργεντινής και Ηνωμένου Βασιλείου που παραμένει άλυτη εδώ και δεκαετίες.

Η ιστορική διαμάχη για τα Φόκλαντ

Τα Φόκλαντ βρίσκονται περίπου 600 χιλιόμετρα από τις ακτές της Παταγονίας. Το 1982 βρέθηκαν στο επίκεντρο πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ της Αργεντινής και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο πόλεμος διήρκεσε 74 ημέρες και ολοκληρώθηκε με την ήττα της Αργεντινής. Κατά τη διάρκειά του σκοτώθηκαν τουλάχιστον 649 Αργεντινοί στρατιωτικοί και 255 Βρετανοί.

Παρά την έκβαση της σύγκρουσης, η Αργεντινή δεν εγκατέλειψε τη διεκδίκηση των νησιών. Η χώρα αποκαλεί τα νησιά Μαλβίνες και τα θεωρεί τμήμα της εθνικής της επικράτειας.

Η σημερινή στάση των ΗΠΑ και η πιθανή μεταστροφή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν μέχρι σήμερα ουδέτερη στάση ως προς το ζήτημα της κυριαρχίας των νησιών. Την ίδια ουδέτερη στάση ακολουθούν και αρκετές άλλες δυτικές χώρες.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν στην πράξη τον βρετανικό έλεγχο και τη διοίκηση του αρχιπελάγους, χωρίς ωστόσο να τοποθετούνται σαφώς ως προς το ποια χώρα διαθέτει τη νόμιμη κυριαρχία επί των νησιών.

Το ενδεχόμενο αλλαγής αυτής της πολιτικής επανήλθε στο προσκήνιο μετά από δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph.

Το δημοσίευμα της Telegraph και οι αμυντικές δαπάνες

Το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Telegraph ανέφερε ότι η Ουάσινγκτον εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την ουδέτερη στάση της. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εναντιωθούν ρητά στη βρετανική κυριαρχία.

Αυτό θα μπορούσε να συμβεί εάν το Λονδίνο δεν προχωρήσει σε σημαντική αύξηση των στρατιωτικών του δαπανών. Η πιθανή αυτή μεταστροφή συνδέεται άμεσα με τις απαιτήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για ενίσχυση των αμυντικών δαπανών από τους συμμάχους τους.

Οι σχέσεις Τραμπ - Μιλέι και η πολιτική σημασία

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ αποκτά πρόσθετη πολιτική σημασία. Αυτό οφείλεται στις στενές σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον πρόεδρο της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι.

Η στενή αυτή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών μπορεί να επηρεάσει την προσέγγιση των ΗΠΑ στο ζήτημα των Φόκλαντ. Η Αργεντινή εξακολουθεί να διεκδικεί τα νησιά, τα οποία θεωρεί αναπόσπαστο κομμάτι της επικράτειάς της.

Με πληροφορίες από: Enikos