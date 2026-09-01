Νέα νυχτερινή επίθεση στο Κίεβο με εκρήξεις και τραυματίες

Νέα αεροπορική επίθεση σημειώθηκε στην ουκρανική πρωτεύουσα, το Κίεβο, τα ξημερώματα της Τρίτης, προκαλώντας περίπου δώδεκα ισχυρές εκρήξεις. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο παιδιά, ενώ οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους για εισερχόμενους στόχους, καλώντας τους να αναζητήσουν καταφύγιο.

Οι ισχυρές εκρήξεις στην πρωτεύουσα

Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης στο Κίεβο, την ώρα που η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε θέσει την πρωτεύουσα και μεγάλο μέρος της χώρας σε συναγερμό για νέα αεροπορική επίθεση. Δημοσιογράφοι που βρίσκονται στην ουκρανική πρωτεύουσα ανέφεραν ότι άκουσαν περίπου δώδεκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Άλλες αναφορές έκαναν λόγο για περίπου δέκα ισχυρές διαδοχικές εκρήξεις και λάμψεις στους αιθέρες της πόλης. Το Κίεβο βρέθηκε στο επίκεντρο νέας επίθεσης, η οποία περιγράφεται ως πυραυλική επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους.

Προειδοποιήσεις και συναγερμός

Λίγο πριν από τις εκρήξεις, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει για εισερχόμενη απειλή από «στόχο υψηλής ταχύτητας». Σε μήνυμά της στο Telegram, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι «πολλοί στόχοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα».

Οι αρχές του Κιέβου κάλεσαν άμεσα τους κατοίκους, μέσω Telegram, να μεταβούν σε καταφύγια, καθώς η αεροπορική επίθεση βρισκόταν σε εξέλιξη. Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε προειδοποιήσει νωρίτερα, επίσης μέσω Telegram, για «απειλή χρήσης βαλλιστικών όπλων και άλλων μέσων εναντίον του Κιέβου και της περιφέρειάς του», απαιτώντας από τον πληθυσμό να παραμείνει σε καταφύγια έως ότου κηρυχθεί η λήξη του συναγερμού.

Οι προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές επεκτάθηκαν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης σε μεγάλο μέρος της ουκρανικής επικράτειας.

Οι αναφορές για θύματα και τραυματίες

Από τα πλήγματα που σημειώθηκαν στην πρωτεύουσα, τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά. Αυτό αναφέρθηκε από τις ουκρανικές αρχές.

Άλλες αναφορές από τη στρατιωτική διοίκηση της πόλης του Κιέβου, μέσω Telegram, έκαναν λόγο για τρεις νεκρούς στην επίθεση κατά της πρωτεύουσας και πέντε τραυματίες. Επιπλέον, η στρατιωτική διοίκηση της περιφέρειας ανακοίνωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στην Μπορίσπιλ, ανατολικά του Κιέβου.

Συνεχιζόμενες επιθέσεις και ελλείψεις στην άμυνα

Η νέα επίθεση καταγράφηκε για έκτη συνεχόμενη νύχτα κατά την οποία το Κίεβο και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπα με ρωσικές αεροπορικές επιδρομές. Οι ρωσικές επιθέσεις με ολοένα περισσότερους βαλλιστικούς πυραύλους εντείνονται.

Την ίδια περίοδο, η Ουκρανία αντιμετωπίζει ελλείψεις σε πυραύλους αναχαίτισης, ιδιαίτερα για τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση βαλλιστικών απειλών. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις είναι αντιμέτωπες με έλλειψη πυραύλων αναχαίτισης, ιδίως για τα αμερικανικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στο οπλοστάσιό τους. Αυτή η έλλειψη επιτάθηκε μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή στα τέλη Φεβρουαρίου.

Με πληροφορίες από: Enikos, Reader