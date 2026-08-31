Ναυάγιο στην Κερύνεια: 20 αγνοούμενοι και 8 νεκροί – Δραματικές στιγμές στη θάλασσα

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε στη θαλάσσια περιοχή της κατεχόμενης Κερύνειας, όπου ένα επιβατηγό σκάφος ανατράπηκε και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα να υπάρχουν 20 αγνοούμενοι και 8 επιβεβαιωμένοι νεκροί. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι ομάδες προσπαθούν να εντοπίσουν τους αγνοούμενους επιβάτες.

Οι εικόνες που έρχονται στο φως από τουρκικά μέσα ενημέρωσης, όπως το CNN TÜRK, αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες. Τα πλάνα δείχνουν τη σφοδρότητα του ναυαγίου, με το Καταμαράν να έχει ανατραπεί στα ανοιχτά της Κερύνειας.

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου

Στα συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, καταγράφονται οι απεγνωσμένες προσπάθειες των επιβατών να σωθούν αμέσως μετά την ανατροπή και τη βύθιση του σκάφους. Ορισμένοι από τους επιβάτες εμφανίζονται να έχουν σκαρφαλώσει πάνω στο γερμένο σκαρί του Καταμαράν, προσπαθώντας να κρατηθούν στην επιφάνεια και να γλιτώσουν από τον κίνδυνο.

Άλλοι επιβάτες φαίνονται να πέφτουν στη θάλασσα, παλεύοντας να απομακρυνθούν από το σημείο του ναυαγίου. Οι κραυγές απελπισίας των επιβατών ακούγονται καθαρά στα πλάνα, αποτυπώνοντας τον πανικό και τον αγώνα για επιβίωση που εκτυλίχθηκε στη θάλασσα.

Έρευνες για τους αγνοούμενους και τα επιπλέοντα αντικείμενα

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, 24 ώρες το 24ωρο, τόσο από τη θάλασσα όσο και από τον αέρα. Οι ομάδες διάσωσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό των 20 αγνοουμένων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα δύσκολες συνθήκες.

Στη θαλάσσια περιοχή επιπλέουν προσωπικά αντικείμενα των επιβατών, όπως παπούτσια, καθίσματα, μαξιλάρια, συντρίμμια του σκάφους, αλλά και μία βαλίτσα. Τα ισχυρά θαλάσσια ρεύματα έχουν παρασύρει αυτά τα αντικείμενα σε μεγάλη απόσταση από το σημείο όπου βυθίστηκε το Καταμαράν, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο το έργο των σωστικών συνεργείων.

Ο απολογισμός της τραγωδίας

Μέχρι στιγμής, ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας κάνει λόγο για 8 επιβεβαιωμένους νεκρούς. Παράλληλα, η αγωνία παραμένει μεγάλη για τους 20 επιβάτες που εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το ναυάγιο.

Στις επιχειρήσεις διάσωσης, οι οποίες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έχουν διασωθεί συνολικά 241 άτομα. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό όλων των αγνοουμένων.

Η πορεία του σκάφους και οι κατηγορίες

Το Καταμαράν είχε αναχωρήσει από το λιμάνι της Κερύνειας με προορισμό το λιμάνι της Μερσίνης. Λίγο μετά την αναχώρησή του, το σκάφος άρχισε να μπάζει νερά, με αποτέλεσμα να ανατραπεί και τελικά να βυθιστεί.

Σε σχέση με το ναυάγιο, ο καπετάνιος και 7 μέλη του πληρώματος παραπέμφθηκαν σε δίκη. Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν στην απολογία τους ότι ο καιρός άλλαξε αιφνίδια και απρόβλεπτα, προκαλώντας ζημιές στην πλώρη του σκάφους από τα κύματα. Αυτό, σύμφωνα με τους ίδιους, οδήγησε στο να μπάσει νερά το Καταμαράν και να βυθιστεί.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki