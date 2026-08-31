Τραγωδία στην Ινδία: Έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων με 11 νεκρούς, μεταξύ τους 8 παιδιά

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους οκτώ παιδιά, έχασαν τη ζωή τους σήμερα, 31 Αυγούστου 2026, εξαιτίας μιας ισχυρής έκρηξης που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη βόρεια Ινδία. Το τραγικό περιστατικό συνέβη στην περιοχή Καουσάμπι του κρατιδίου Ούταρ Πραντές, προκαλώντας την κατάρρευση παρακείμενων κτιρίων και εκτεταμένες ζημιές. Η αστυνομία επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, ενώ τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη παραμένουν άγνωστα.

Τα θύματα της πολύνεκρης έκρηξης

Η έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 11 ατόμων. Από αυτούς, οκτώ ήταν παιδιά, γεγονός που προσδίδει ακόμα μεγαλύτερη τραγικότητα στο συμβάν. Σύμφωνα με αναφορές, τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους ήταν ηλικίας από 4 έως 13 ετών.

Ο αστυνομικός Σατναραγιάν Πραζαπάτ επιβεβαίωσε τον αριθμό των θυμάτων, δίνοντας λεπτομέρειες για την έκταση της τραγωδίας. Τα περισσότερα από τα θύματα διέμεναν σε κτίρια που βρίσκονταν κοντά στο εργοστάσιο και τα οποία κατέρρευσαν από την ισχύ του ωστικού κύματος.

Ο τόπος της τραγωδίας και οι εκτεταμένες ζημιές

Το δυστύχημα έλαβε χώρα στην περιοχή Καουσάμπι, η οποία ανήκει στο κρατίδιο Ούταρ Πραντές, στη βόρεια Ινδία. Η ισχυρή έκρηξη είχε καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο για το ίδιο το εργοστάσιο, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Το εργοστάσιο πυροτεχνημάτων ισοπεδώθηκε πλήρως, μετατρέποντας το σε σωρό ερειπίων.

Επιπλέον, η καταστροφική δύναμη της έκρηξης επηρέασε και τα γύρω κτίρια. Συγκεκριμένα, οκτώ σπίτια υπέστησαν ζημιές σε ακτίνα 100 μέτρων από το σημείο της έκρηξης, ενώ τρία από αυτά ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς. Αυτό δείχνει το μέγεθος της καταστροφής και την απειλή που αντιμετώπισαν οι κάτοικοι της περιοχής.

Αδιευκρίνιστα παραμένουν τα αίτια

Μέχρι στιγμής, οι αρχές δεν έχουν καταφέρει να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη στο εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτή η πολύνεκρη τραγωδία. Η αβεβαιότητα γύρω από τα αίτια εντείνει την αγωνία των κατοίκων και των συγγενών των θυμάτων.

Συχνά δυστυχήματα σε εργοστάσια πυροτεχνημάτων στην Ινδία

Δυστυχήματα σε εργοστάσια κατασκευής πυροτεχνημάτων αποτελούν ένα συχνό φαινόμενο στην Ινδία. Αυτά τα περιστατικά αποδίδονται κατά κύριο λόγο σε παραβιάσεις των κανονισμών ασφαλείας, οι οποίες συχνά οδηγούν σε τραγικές συνέπειες. Η παραγωγή πυροτεχνημάτων, ιδίως σε μη ελεγχόμενες συνθήκες, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των γύρω περιοχών.

Η επανάληψη τέτοιων συμβάντων αναδεικνύει την ανάγκη για αυστηρότερη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και εντατικότερους ελέγχους στις μονάδες παραγωγής πυροτεχνημάτων σε ολόκληρη τη χώρα. Η έλλειψη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλείας έχει αποδειχθεί επανειλημμένα ότι οδηγεί σε απώλειες ανθρώπινων ζωών και εκτεταμένες καταστροφές.

Προηγούμενο πολύνεκρο περιστατικό

Η σημερινή τραγωδία δεν είναι το μοναδικό περιστατικό αυτού του είδους που έχει σημειωθεί στην Ινδία τους τελευταίους μήνες. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μια παρόμοια έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων. Εκείνο το δυστύχημα έλαβε χώρα στο κρατίδιο Μαχαράστρα, το οποίο βρίσκεται στο δυτικό τμήμα της Ινδίας.

Το περιστατικό του Μαρτίου, όπως και το σημερινό, υπογραμμίζει την επικινδυνότητα της συγκεκριμένης βιομηχανίας και την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων. Οι δύο αυτές τραγωδίες, με συνολικά 28 νεκρούς, αναδεικνύουν ένα σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας που απασχολεί τη χώρα.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki