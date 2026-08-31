Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία για την αποστολή πυραύλων Patriot στην Ουκρανία

Χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκούν πιέσεις προς την Ελλάδα και την Ισπανία, προκειμένου να διαθέσουν στην Ουκρανία πυραύλους αναχαίτισης για τα συστήματα αεράμυνας Patriot. Αυτό συμβαίνει καθώς το Κίεβο δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει την εντεινόμενη ρωσική αεροπορική δραστηριότητα, την ώρα που τα διαθέσιμα αποθέματα πυραύλων εξαντλούνται. Τα σχετικά αιτήματα διατυπώθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Εντεινόμενες πιέσεις από ΝΑΤΟ και ΕΕ

Οι πιέσεις προς την Αθήνα και τη Μαδρίτη εντείνονται από συμμάχους της Ουκρανίας, με στόχο την ενίσχυση της αντιαεροπορικής της άμυνας. Το Bloomberg, επικαλούμενο πηγές με γνώση του θέματος, αναφέρει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν την παραχώρηση πυραύλων Patriot, καθώς η Ουκρανία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο έντονες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις.

Το ενδεχόμενο η Νορβηγία να αγοράσει τους πυραύλους και στη συνέχεια να τους δωρίσει στην Ουκρανία, είναι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται. Οι συνομιλίες για το θέμα αυτό διεξάγονται υπό τον όρο της ανωνυμίας, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν τις ιδιωτικές συζητήσεις.

Η κατάσταση των συστημάτων αεράμυνας της Ουκρανίας

Η Ουκρανία έχει απευθύνει επείγουσες εκκλήσεις τους τελευταίους μήνες για περισσότερα συστήματα αεράμυνας, προειδοποιώντας ότι τα μειούμενα αποθέματά της δεν επαρκούν για να σταματήσουν τις εντεινόμενες επιθέσεις της Μόσχας. Η χώρα αναζητά ιδιαίτερα περισσότερα συστήματα του αμερικανικής κατασκευής Patriot.

Οι συγκεκριμένοι πύραυλοι παρουσιάζουν ήδη υψηλή ζήτηση, μεταξύ άλλων λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν προκύψει από τον πόλεμο με το Ιράν. Η εξασφάλιση νέων συστημάτων αεράμυνας για το Κίεβο έχει καταστεί ολοένα και πιο επείγουσα αποστολή για τους συμμάχους, καθώς η Ρωσία κινείται προς την κλιμάκωση του πολέμου, μετά την κατάληξη των ειρηνευτικών συνομιλιών σε αδιέξοδο.

Τα αποθέματα Ελλάδας και Ισπανίας και οι τύποι πυραύλων

Η Ελλάδα και η Ισπανία συγκαταλέγονται στις χώρες που διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πυραύλων αναχαίτισης Patriot μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας. Σύμφωνα με το Bloomberg, μέρος αυτών των αποθεμάτων πλησιάζει, ωστόσο, στο τέλος της προβλεπόμενης επιχειρησιακής διάρκειας ζωής του.

Το ενδιαφέρον των συμμάχων αφορά κυρίως πυραύλους PAC-2 που βρίσκονται στα οπλοστάσια των δύο χωρών. Αυτοί οι πύραυλοι θεωρούνται κρίσιμοι για την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας έναντι των ρωσικών απειλών.

Η θέση της ελληνικής κυβέρνησης

Η Ελλάδα ήταν μεταξύ των πρώτων χωρών που απέστειλαν πυρομαχικά στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή πλήρους κλίμακας. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η Αθήνα έχει αντισταθεί στις πιέσεις για την παραχώρηση πυραύλων Patriot.

Η ελληνική πλευρά υποστηρίζει ότι χρειάζεται τα συγκεκριμένα μέσα για την κάλυψη των δικών της αμυντικών αναγκών, επικαλούμενη τη μακροχρόνια αντιπαράθεση με την Τουρκία, όπως σημειώνει το Bloomberg. Η Αθήνα έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε απόφαση για αποδέσμευση κρίσιμων στοιχείων της ελληνικής αντιαεροπορικής άμυνας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας και τη διατήρηση επαρκούς αποτρεπτικής ικανότητας. Εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα.

Η στάση της Ισπανίας και οι διεθνείς συναντήσεις

Η Ισπανία δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι θα παράσχει στρατιωτική βοήθεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων) στην Ουκρανία το 2026. Ωστόσο, αξιωματούχος του ισπανικού υπουργείου Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει τις πιέσεις για τους Patriot.

Το ζήτημα αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο των συναντήσεων των υπουργών Άμυνας και Εξωτερικών της ΕΕ, που πραγματοποιούνται την Τρίτη και την Τετάρτη στο Δουβλίνο. Στις συνομιλίες της Τετάρτης αναμένεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της Ουκρανίας, της Βρετανίας, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και της Ελβετίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis