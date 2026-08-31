Ο μοναδικός επιζών του δυστυχήματος της Νταϊάνα: Η ζωή του Τρέβορ Ρις-Τζόουνς μετά την τραγωδία

Ο Τρέβορ Ρις-Τζόουνς, ο σωματοφύλακας της οικογένειας Φαγέντ, ήταν ο μοναδικός επιζών από το τραγικό τροχαίο δυστύχημα του 1997 στο Παρίσι. Σε αυτό το δυστύχημα, που συνέβη σαν σήμερα, έχασαν τη ζωή τους η πριγκίπισσα Νταϊάνα, ο σύντροφός της Ντόντι Φαγέντ και ο οδηγός τους, Ανρί Πολ. Παρά τους σοβαρούς τραυματισμούς του και την παγκόσμια θλίψη που ακολούθησε, ο Ρις-Τζόουνς κατάφερε σταδιακά να αναδομήσει τη ζωή του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η μοιραία νύχτα και οι συνέπειες

Το βράδυ της 30ής Αυγούστου 1997, μετά από ένα ρομαντικό δείπνο στο Ritz του Παρισιού, ο Ρις-Τζόουνς συνόδευε την Νταϊάνα και τον Ντόντι στη διαδρομή από το ξενοδοχείο προς το διαμέρισμα του Φαγέντ. Το αυτοκίνητο, στην προσπάθειά του να ξεφύγει από τους παπαράτσι, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε τσιμεντένια κολόνα. Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατο του Ντόντι Φαγέντ και του οδηγού Ανρί Πολ.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ρις-Τζόουνς υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς. Η πριγκίπισσα έχασε τη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Αυγούστου, καθιστώντας τον Ρις-Τζόουνς τον μοναδικό επιζώντα του δυστυχήματος. Το πρόσωπό του διαλύθηκε στη σύγκρουση και χρειάστηκε μια 11ωρη χειρουργική επέμβαση για την αποκατάστασή του.

Η πορεία του πριν το δυστύχημα

Ο Τρέβορ Ρις-Τζόουνς γεννήθηκε το 1968 και κατάγεται από το Όσβεστρι της Αγγλίας, μια πόλη που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την Ουαλία, περίπου 250 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του στις αθλητικές και βιολογικές επιστήμες, εντάχθηκε στις βρετανικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Υπηρέτησε συγκεκριμένα στο 1ο Τάγμα του Συντάγματος Αλεξιπτωτιστών, με τουλάχιστον μία θητεία στη Βόρεια Ιρλανδία. Για την υπηρεσία του, τιμήθηκε με το Μετάλλιο Γενικής Υπηρεσίας.

Σωματοφύλακας στην οικογένεια Φαγέντ

Μετά την αποχώρησή του από τον στρατό, ο Ρις-Τζόουνς ξεκίνησε να εργάζεται ως σωματοφύλακας για την οικογένεια Φαγέντ. Επικεφαλής της οικογένειας ήταν ο Αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος Μοχάμεντ Αλ Φαγέντ, ο οποίος ήταν πρώην ιδιοκτήτης των Harrods και του Ritz στο Παρίσι. Ο Τρέβορ Ρις-Τζόουνς εντάχθηκε στην ιδιωτική ομάδα ασφαλείας της οικογένειας στα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Αν και αποτελούσε μέλος του στενού περιβάλλοντος της οικογένειας, δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ελάχιστοι άνθρωποι από το ευρύτερο περιβάλλον του γνώριζαν λεπτομέρειες για την ακριβή φύση της δουλειάς του.

Προσωπική ζωή

Το 1995, ο Τρέβορ Ρις παντρεύτηκε τη Σου Τζόουνς, με την οποία ένωσαν τα επώνυμά τους. Η Σου Τζόουνς, την οποία είχε γνωρίσει στο σχολείο Fitzalan στην Ουαλία, εργαζόταν ως buyer στα Harrods πριν αποφασίσει να ανοίξει το δικό της κατάστημα με είδη δώρων.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr