Αλεχάντρο Μπετανκούρ: Ο επιχειρηματικός εταίρος των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα

Ο Βενεζουελάνος επιχειρηματίας Αλεχάντρο Μπετανκούρ, ο οποίος μέχρι τον Μάιο του τρέχοντος έτους αντιμετώπιζε αίτημα έκδοσής του από την Ελβετία στο πλαίσιο έρευνας για πιθανό ξέπλυμα χρήματος, έχει πλέον αναδειχθεί σε κεντρικό πρόσωπο μιας εξαιρετικά ασυνήθιστης συμφωνίας με την αμερικανική κυβέρνηση. Η συμφωνία αυτή, που αποσκοπεί στην αναζωογόνηση της προβληματικής πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, αφορά τον έλεγχο αποθεμάτων αργού πετρελαίου. Η εταιρεία του Μπετανκούρ, North American Blue Energy Partners (NABEP), αναλαμβάνει τον έλεγχο αυτών των αποθεμάτων, τα οποία οι ΗΠΑ υπολογίζουν σε περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια. Ο Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε τη συμφωνία ως «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».

Η δραματική αλλαγή στην πορεία του Μπετανκούρ

Η δραματική αλλαγή στην τύχη του Αλεχάντρο Μπετανκούρ υπογραμμίζει τον ιλιγγιώδη χαρακτήρα της σχέσης που έχουν αναπτύξει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Βενεζουέλα. Μόλις λίγο περισσότερο από τρεις μήνες πριν, ο Βενεζουελάνος επιχειρηματίας δεν μπορούσε νομικά να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς αντιμετώπιζε ένα αίτημα έκδοσης από την Ελβετία. Αυτό το αίτημα σχετιζόταν με μια έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος.

Ωστόσο, μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, ο Μπετανκούρ μετατράπηκε σε επιχειρηματικό εταίρο της αμερικανικής κυβέρνησης. Η Ουάσιγκτον ελπίζει ότι αυτή η συνεργασία θα δώσει νέα ώθηση στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Βενεζουέλας, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα.

Η συμφωνία για τα πετρελαϊκά αποθέματα

Στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας, η εταιρεία του Μπετανκούρ, North American Blue Energy Partners (NABEP), η οποία είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία στη Βενεζουέλα, αναλαμβάνει τον έλεγχο σημαντικών αποθεμάτων. Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ αναφέρουν ότι πρόκειται για περισσότερα από 65 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου της χώρας.

Η κυβέρνηση Τραμπ, μαζί με την NABEP, έχει συνάψει αυτή τη συνεργασία, την οποία ο τότε πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε χαρακτηρίσει με το απαράμιλλο ύφος του ως «τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία».

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Βενεζουέλας μετά την επιδρομή

Η νέα αυτή συνεργασία μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας αναπτύχθηκε μετά την επιδρομή του Ιανουαρίου, κατά την οποία συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο. Ο Μαδούρο πλέον αναμένει τη δίκη του στη Νέα Υόρκη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διακίνηση ναρκωτικών, τις οποίες ο ίδιος αρνείται.

Παρόλο που η Ουάσιγκτον θεωρούσε επί μακρόν τον Μαδούρο ως έναν διεφθαρμένο σοσιαλιστή δικτάτορα που είχε καταστρέψει την πετρελαϊκή βιομηχανία της χώρας, η κυβέρνηση Τραμπ συνεργάζεται πλέον στενά με την αντιπρόεδρό του, Ντέλσι Ροντρίγκες. Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η επανεκκίνηση της οικονομίας της Βενεζουέλας.

Αντιφατικές απόψεις για τον Αλεχάντρο Μπετανκούρ

Στο εσωτερικό της Βενεζουέλας, ο Αλεχάντρο Μπετανκούρ προκαλεί αντιφατικά συναισθήματα. Από τη μία πλευρά, θαυμάζεται για την ικανότητά του, ενώ από την άλλη μισείται ως ένας κυνικός καιροσκόπος. Ένας παράγοντας της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει γνώση της συμφωνίας, δήλωσε ότι «η Ντέλσι Ροντρίγκες και η αμερικανική κυβέρνηση βλέπουν έναν τύπο που έχει λύσει ξανά και ξανά προβλήματα κεφαλαίων και εφοδιαστικής».

Ωστόσο, ο Θορ Χάλβορσεν, ένας γεννημένος στη Βενεζουέλα ακτιβιστής και μακροχρόνιος επικριτής του Μπετανκούρ, καθώς και επικεφαλής του Human Rights Foundation που εδρεύει στις ΗΠΑ, εξέφρασε μια λιγότερο κολακευτική άποψη. Ο Χάλβορσεν δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Μπετανκούρ «είναι ένα κάθαρμα που εμφανίζεται μόνο μία φορά σε κάθε γενιά».

Με πληροφορίες από: Topontiki