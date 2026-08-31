Θερμό επεισόδιο στη Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος

Πολωνικά αεροσκάφη προχώρησαν σήμερα σε αναχαίτιση ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές. Το ρωσικό αεροσκάφος, τύπου Ilyushin Il-20, εντοπίστηκε να πετάει 30 χιλιόμετρα βόρεια του παραθαλάσσιου θέρετρου Λέμπα. Τα πολωνικά μαχητικά επενέβησαν άμεσα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπήρξε παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Νέο περιστατικό πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα

Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν το μεσημέρι, όταν το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Ilyushin Il-20 εντοπίστηκε να κινείται σε απόσταση 30 χιλιομέτρων βόρεια της Λέμπα, στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. Η άμεση αντίδραση των πολωνικών μαχητικών αεροσκαφών είχε ως αποτέλεσμα την αναχαίτιση του ρωσικού αεροσκάφους επί τόπου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο πολωνικός εναέριος χώρος δεν παραβιάστηκε κατά τη διάρκεια του συμβάντος. Η αναχαίτιση αυτή προστίθεται σε μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, αναδεικνύοντας μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση έντασης.

Οι δηλώσεις του Πολωνού υπουργού Άμυνας

Ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλαντισλάβ Κοσινιάκ-Καμίς, προέβη σε σχετική ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, επιβεβαιώνοντας το περιστατικό. Στη δήλωσή του, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η Ρωσία για άλλη μια φορά δοκίμασε την άμυνα μας και τα αντιαεροπορικά μας συστήματα».

Ο Κοσινιάκ-Καμίς τόνισε πως τα πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν το ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου πάνω από τη Βαλτική. Η δήλωση του υπουργού αναδεικνύει τη συχνότητα αυτών των ενεργειών από τη ρωσική πλευρά.

Σειρά παρόμοιων αναχαιτίσεων

Το σημερινό περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, καθώς, όπως αναφέρεται, τρία παρόμοια περιστατικά με την εμπλοκή ρωσικού αναγνωριστικού αεροσκάφους πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα είχαν ήδη επαναληφθεί πρόσφατα τους τελευταίους μήνες. Αυτή η επανάληψη υποδηλώνει μια συνεχή δραστηριότητα ρωσικών αεροσκαφών στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της λεγόμενης «αναχαίτισης εν πτήσει», οι πιλότοι των αναχαιτιστικών αεροσκαφών έρχονται σε οπτική επαφή με το πλήρωμα του αντίπαλου αεροσκάφους. Στη συνέχεια, του κάνουν σήμα να απομακρυνθεί από την περιοχή, ακολουθώντας συγκεκριμένα διεθνή πρωτόκολλα.

Ανησυχίες στην Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής

Στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής, εκφράζονται φόβοι σχετικά με τις προθέσεις της Ρωσίας. Υπάρχει η εκτίμηση ότι η Ρωσία, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στον πόλεμο στην Ουκρανία, ενδέχεται να επιδιώκει να προκαλεί όλο και περισσότερο τις χώρες του ΝΑΤΟ.

Αυτές οι προκλήσεις, όπως εκτιμάται, ενδέχεται να εκδηλώνονται μέσω πτήσεων αναγνώρισης, όπως αυτή που σημειώθηκε σήμερα. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί ένα κλίμα ανησυχίας για την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας.

Με πληροφορίες από: Reader