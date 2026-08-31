Η κόρη του επιχειρηματία μίλησε για πρώτη φορά μετά το ναυάγιο στην Κύπρο

Η Άντζελα Μαυρόπουλου, κόρη του επιχειρηματία Ντίμη Μαυρόπουλου, η οποία διασώθηκε από το ναυάγιο στο Κάβο Γκρέκο της Κύπρου, έσπασε τη σιωπή της για πρώτη φορά μετά την τραγωδία που κόστισε τη ζωή στον 76χρονο πατέρα της. Η ίδια, μαζί με τη σύντροφο του πατέρα της, διασώθηκαν μετά από μία δύσκολη επιχείρηση, ενώ οι καιρικές συνθήκες ήταν ιδιαίτερα αντίξοες.

Το σκάφος τους παρασύρθηκε από τα κύματα και προσέκρουσε στα βράχια, με αποτέλεσμα ο 76χρονος να βρεθεί στη θάλασσα, χάνοντας τη ζωή του. Η Άντζελα Μαυρόπουλου, συγκλονισμένη από τις εξελίξεις, ζήτησε ιδιωτικότητα για την οικογένειά της.

Οι πρώτες δηλώσεις μετά την τραγωδία

Το τοπικό μέσο philenews επικοινώνησε με τη διασωθείσα Άντζελα Μαυρόπουλου, η οποία φέρεται συγκλονισμένη από τις πρόσφατες εξελίξεις. Παρόλο που δεν θέλησε να εισέλθει σε λεπτομέρειες σχετικά με τα όσα συνέβησαν τη μοιραία ημέρα, αναφέρθηκε στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η οικογένειά της.

Συγκεκριμένα, η Άντζελα Μαυρόπουλου δήλωσε: «Ένα πράγμα θα σας πω. Τώρα δεν είναι ώρα. Εγώ είμαι ζωντανή. Περάσαμε πολλά και όλη η οικογένεια αυτή τη στιγμή θέλουμε ιδιωτικότητα». Με αυτά τα λόγια, η κόρη του επιχειρηματία ζήτησε σεβασμό στην προσωπική ζωή της οικογένειας σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Όταν ρωτήθηκε για την κατάσταση της υγείας της, η απάντησή της ήταν θετική. Ωστόσο, επέμεινε στην αρχική της στάση, δηλώνοντας εκ νέου: «δεν θέλω να πω κάτι άλλο», υπογραμμίζοντας την επιθυμία της να μην επεκταθεί περαιτέρω στα γεγονότα.

Το μοιραίο ναυάγιο στο Κάβο Γκρέκο

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν ο 76χρονος επιχειρηματίας Ντίμης Μαυρόπουλος, η κόρη του Άντζελα και η σύντροφός του, παρασύρθηκε από τα κύματα στην περιοχή του Κάβο Γκρέκο. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή συνέβαλαν στην εξέλιξη των γεγονότων.

Το σκάφος προσέκρουσε με σφοδρότητα στα βράχια, με αποτέλεσμα ο 76χρονος Ντίμης Μαυρόπουλος να βρεθεί στη θάλασσα. Δυστυχώς, ο επιχειρηματίας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια του ναυαγίου, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Η επιχείρηση διάσωσης και η νοσηλεία

Η διάσωση της Άντζελας Μαυρόπουλου και της συντρόφου του 76χρονου επιχειρηματία ήταν αποτέλεσμα μιας δύσκολης και επίπονης επιχείρησης. Οι ομάδες διάσωσης κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τις δύο γυναίκες από το σημείο της τραγωδίας.

Μετά τη διάσωσή της, η Άντζελα Μαυρόπουλου μεταφέρθηκε για νοσηλεία στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο το βράδυ του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας έτσι τη μεγάλη της περιπέτεια και επιστρέφοντας στο περιβάλλον της οικογένειάς της.

Η κατάθεση στις αρχές

Παρά τον βαρύ ψυχολογικό αντίκτυπο των γεγονότων, η Άντζελα Μαυρόπουλου προχώρησε σε κατάθεση στις αρμόδιες Αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει η ίδια πηγή, η κόρη του επιχειρηματία μίλησε αναλυτικά για όλα τα γεγονότα που προηγήθηκαν και οδήγησαν στον θάνατο του πατέρα της στο Κάβο Γκρέκο.

Η κατάθεσή της αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το μοιραίο ναυάγιο, παρέχοντας σημαντικά στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η οικογένεια, παρά τον πόνο, επιθυμεί την πλήρη διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας.

Με πληροφορίες από: Reader