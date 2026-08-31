Ο Πούτιν φοβάται ότι «θα τον κρεμάσουν» αν χάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία – Σχέδια για νέα κλιμάκωση

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φέρεται να εκφράζει φόβους για σοβαρές συνέπειες, ακόμη και την εκτέλεση, εάν ο πόλεμος στην Ουκρανία τερματιστεί χωρίς να έχει εξασφαλίσει μια νίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Economist και πηγές κοντά στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν φοβάται την οργή της ρωσικής κοινής γνώμης αν δεν επιτύχει τον ελάχιστο στόχο της κατάκτησης του Ντονμπάς. Για τον λόγο αυτό, φέρεται να εξετάζει περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης, με τη Μόσχα να εντείνει τις προειδοποιήσεις της.

Ο φόβος της ήττας και η κλιμάκωση του πολέμου

Άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη ρωσική ηγεσία υποστηρίζουν ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο φόβος του επικεντρώνεται στην αντίδραση της ρωσικής κοινής γνώμης σε περίπτωση που ο πόλεμος τελειώσει χωρίς να μπορεί να παρουσιάσει ένα αποτέλεσμα ως νίκη. Ο Ρώσος πρόεδρος εκτιμά ότι θα μπορούσε να βρεθεί σε κίνδυνο εάν τερματίσει τη σύγκρουση χωρίς να έχει πετύχει τουλάχιστον τον ελάχιστο στόχο του, δηλαδή την κατάληψη ολόκληρης της περιοχής του Ντονμπάς.

Σε ομιλία του στις 22 Αυγούστου, ο Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία ότι «άνοιξε το κουτί της Πανδώρας» και προειδοποίησε για «αντίδραση στους πιο ευαίσθητους τομείς της οικονομίας σας». Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μιλώντας στην Ενωμένη Ρωσία, το κυβερνών κόμμα της χώρας, απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι ο πόλεμος πλησιάζει προς το τέλος του, δηλώνοντας: «Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση συνεχίζεται. Θα κινηθούμε μόνο προς τα εμπρός».

Η μυστηριώδης επίσκεψη του διευθυντή της CIA

Η εκτίμηση για την κλιμάκωση έρχεται την ώρα που παραμένουν αντικρουόμενες πληροφορίες σχετικά με την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο Ράτκλιφ μετέβη στη Μόσχα μέσα σε μια θωρακισμένη κάψουλα, γνωστή ως Roll-On Conference Capsule (ROCC), η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Μάρτιο του 2026. Η κάψουλα αυτή, εγκατεστημένη σε ένα αεροσκάφος C-17 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, λειτουργεί ως νέο αερομεταφερόμενο διαβαθμισμένο κέντρο διοίκησης, επιτρέποντας ασφαλείς επικοινωνίες ακόμη και εντός του ρωσικού εναέριου χώρου. Ο σκοπός της επίσκεψης, κατά αυτή την εκδοχή, ήταν να προειδοποιήσει τον Πούτιν να μην επιτεθεί σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Μια άλλη εκδοχή αναφέρει ότι ο διευθυντής της CIA μετέφερε στον Ρώσο πρόεδρο μια ιδιαίτερα δυσοίωνη εκτίμηση για τις προοπτικές της Ρωσίας και επιχείρησε να τον πείσει να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις. Η αμερικανική πλευρά φέρεται να έχει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Ρωσία θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέες κινήσεις, καθώς η στρατιωτική της εκστρατεία στην Ουκρανία έχει αντιμετωπίσει εκ νέου προβλήματα στο πεδίο της μάχης.

Μετά την επίσκεψη, το Κρεμλίνο άφησε να εννοηθεί ότι δεν αναζητά ακόμη ειρήνη με τη Δύση, προειδοποιώντας ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εκτιμηθεί εάν μπορεί να ξεπεραστεί η βαθιά κρίση στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι «η Ουκρανία χάνει σίγουρα τον πόλεμο».

Προετοιμασία για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές

Την ίδια ώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας. Οι επιθέσεις αυτές αναμένεται να αποτελέσουν αντίποινα για τα ουκρανικά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, μεταξύ άλλων στον πετρελαϊκό και ενεργειακό τομέα. Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο χειμώνα, η Ρωσία είχε πραγματοποιήσει παρόμοιες επιθέσεις.

Στο μέτωπο του χερσαίου πολέμου, ρωσικές πηγές αναφέρουν ότι ο Πούτιν είναι αποφασισμένος να ρίξει ακόμη 300.000 έως 400.000 άνδρες στη μάχη. Δεν χρειάζεται να ανακοινώσει νέο κύμα επιστράτευσης, καθώς η αρχική εντολή επιστράτευσης δεν ανεστάλη ποτέ επίσημα.

Επιπτώσεις στην καθημερινότητα των Ρώσων και δυσαρέσκεια της ελίτ

Ενώ η Μόσχα εντείνει τις προειδοποιήσεις της, βάζοντας ακόμη και τη Βρετανία στο στόχαστρο, οι συνέπειες του πολέμου γίνονται ολοένα και πιο αισθητές στην καθημερινότητα των απλών Ρώσων. Οι πολίτες βρίσκονται αντιμέτωποι με συνεχείς ουκρανικές επιθέσεις με drones, περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο και μια οικονομία που δοκιμάζεται.

Σύμφωνα με τον Economist, η δυσαρέσκεια είναι ακόμη μεγαλύτερη στους κόλπους της ρωσικής ελίτ. Πρόσωπο που γνωρίζει το παρασκήνιο αναφέρει ότι η απογοήτευση για τη μεγάλη διάρκεια της σύγκρουσης εντείνεται, προσθέτοντας πίεση στην ηγεσία του Κρεμλίνου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis