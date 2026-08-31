Διαγωνισμός σωσία του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι προσέλκυσε πλήθος κόσμου στη Νέα Υόρκη

Εκατοντάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στη Νέα Υόρκη, αναλαμβάνοντας τον ρόλο των κριτών σε έναν πρωτότυπο διαγωνισμό σωσία. Η εκδήλωση, που είχε ως στόχο την ανάδειξη του πιο πιστού «αντιγράφου» του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι, προσέλκυσε πλήθος κόσμου στο διάσημο πάρκο Washington Square. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη, με τους παρευρισκομένους να κρίνουν τους υποψηφίους με ενθουσιασμό.

Πλήθος κόσμου για τον σωσία του δημάρχου

Την Κυριακή, εκατοντάδες πολίτες κατέκλυσαν το Washington Square Park της Νέας Υόρκης, προκειμένου να συμμετάσχουν ως κριτές σε έναν ασυνήθιστο διαγωνισμό. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αναζήτηση του σωσία του δημάρχου Ζόχραν Μαμντάνι, ενός δημοκρατικού σοσιαλιστή που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Η εκδήλωση αυτή, που χρηματοδοτήθηκε από την εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης Sonder, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολλών, ιδιαίτερα των νεότερων κατοίκων της πόλης, οι οποίοι αποτελούν μεγάλο μέρος των ακολούθων του δημάρχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Ζόχραν Μαμντάνι είναι γνωστός για την ατζέντα του, η οποία επικεντρώνεται στην επαναπροσδιορισμό της εξουσίας της κυβέρνησης, με στόχο την υποστήριξη της εργατικής τάξης της πόλης που αντιμετωπίζει δυσκολίες. Η δημοτικότητά του φάνηκε και από την προσέλευση του κόσμου στον διαγωνισμό, ο οποίος αναδείχθηκε σε ένα γεγονός που συζητήθηκε ευρέως στην πόλη.

Οι εννέα υποψήφιοι και οι εμφανίσεις τους

Στον διαγωνισμό συμμετείχαν συνολικά εννέα υποψήφιοι, οι οποίοι είχαν φροντίσει να υιοθετήσουν το στυλ του δημάρχου Μαμντάνι. Πολλοί από αυτούς είχαν παρόμοια τριχοφυΐα προσώπου, ενώ οι ενδυματολογικές τους επιλογές αναπαρήγαγαν πιστά διάφορες εμφανίσεις του δημάρχου. Μεταξύ αυτών ήταν το καφέ κοστούμι που φορούσε ο Μαμντάνι κατά την προεκλογική του εκστρατεία για το 2025, καθώς και κόκκινες και μαύρες γραβάτες με σχέδια, επίσημα παπούτσια, σκούρα μπλε και μαύρα κοστούμια, και ασημένια δαχτυλίδια.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμφανίσεις ήταν αυτή ενός συμμετέχοντα που εμφανίστηκε χωρίς μπλούζα, αλλά φορώντας ποδιά. Αυτή η επιλογή αποτελούσε μια άμεση αναφορά σε ένα ραπ μουσικό βίντεο που είχε δημιουργήσει ο ίδιος ο δήμαρχος Μαμντάνι το 2019, προσδίδοντας μια νότα χιούμορ και αναγνωρισιμότητας στην εκδήλωση.

Η διαδικασία αξιολόγησης και ο μεγάλος νικητής

Η διαδικασία αξιολόγησης ήταν απλή και άμεση, με τους συμμετέχοντες να απαντούν σε μία μόνο ερώτηση: να ονομάσουν την αγαπημένη τους πίτσα. Ο νικητής δεν κρίθηκε από κάποια επιτροπή, αλλά απευθείας από το κοινό, με κριτήριο το ποιος θα λάμβανε τα περισσότερα χειροκροτήματα. Αυτή η μέθοδος προσέδωσε έναν αυθόρμητο και διαδραστικό χαρακτήρα στον διαγωνισμό, ενθαρρύνοντας την ενεργή συμμετοχή των παρευρισκομένων.

Αγαπημένος του κοινού αναδείχθηκε ο Αμάντεο Φόυσκα, ο οποίος κατάφερε να εντυπωσιάσει με την εμφάνισή του. Ο Φόυσκα εμφανίστηκε φορώντας μπλούζα των πρωταθλητών του NBA και είχε υιοθετήσει παρόμοια μούσια και κούρεμα με αυτά του δημάρχου. Για την επιτυχία του, ο Αμάντεο Φόυσκα κέρδισε ένα βραβείο αξίας 100 δολαρίων.

Η μετακίνηση του διαγωνισμού

Αρχικά, οι συμμετέχοντες και το κοινό είχαν συγκεντρωθεί εντός του Washington Square Park. Ωστόσο, η αστυνομία επενέβη, ενημερώνοντας τους διοργανωτές ότι έπρεπε να αποχωρήσουν από το πάρκο, καθώς δεν είχε ληφθεί η απαραίτητη άδεια για τη διεξαγωγή της εκδήλωσης σε αυτόν τον χώρο. Η παρέμβαση των αρχών οδήγησε σε άμεση μετακίνηση.

Προκειμένου να συνεχιστεί ο διαγωνισμός, οι συμμετέχοντες και οι κριτές μετακινήθηκαν ακριβώς έξω από τα όρια του πάρκου. Εκεί, ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε κανονικά, επιτρέποντας στο πλήθος να απολαύσει την εκδήλωση παρά την αρχική αναστάτωση.

Το φαινόμενο των σωσιών του Μαμντάνι

Ο διαγωνισμός σωσιών του Ζόχραν Μαμντάνι δεν ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός. Στην πραγματικότητα, δεν ήταν η πρώτη φορά που συγκεντρώθηκαν σωσίες του δημάρχου. Ένας παρόμοιος διαγωνισμός είχε διεξαχθεί και στο παρελθόν, συγκεκριμένα στο Μπρούκλιν το 2025. Εκείνη την περίοδο, ο Μαμντάνι έκανε προεκλογική εκστρατεία για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, γεγονός που υποδηλώνει μια συνεχή σύνδεση του δημάρχου με αυτή την πρωτότυπη μορφή δημόσιας έκφρασης και αναγνώρισης.

Η επανάληψη τέτοιων εκδηλώσεων υπογραμμίζει τη δημοτικότητα του Ζόχραν Μαμντάνι και την ικανότητά του να εμπνέει το κοινό, δημιουργώντας ένα κλίμα ενθουσιασμού γύρω από την προσωπικότητά του και τις πολιτικές του θέσεις, ιδιαίτερα μεταξύ των νεότερων γενεών και των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από: Reader