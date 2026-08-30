Συναγερμός στο Νεπάλ: Νέος κίνδυνος από πλημμύρες, αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων

Νέος συναγερμός έχει σημάνει στο Νεπάλ, καθώς οι αρχές προειδοποιούν για περαιτέρω άνοδο του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα, η οποία επλήγη από καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026. Ο εφιάλτης συνεχίζεται για τους κατοίκους, με τον συνολικό απολογισμό των νεκρών να αυξάνεται και να ξεπερνά τους 700, ενώ οι αγνοούμενοι παραμένουν πάνω από 3.000.

Οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, αναζητώντας επιζώντες, ενώ η απόγνωση είναι ζωγραφισμένη στα μάτια των συγγενών που περιμένουν ένα θαύμα για τους δικούς τους ανθρώπους.

Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης εν μέσω απόγνωσης

Με την απόγνωση ζωγραφισμένη στα μάτια τους, οι κάτοικοι του Νεπάλ περιμένουν ένα νέο για τους δικούς τους ανθρώπους που εξακολουθούν να είναι αγνοούμενοι. Συγγενείς συγκεντρώνονται καθημερινά σε ιατρικά κέντρα και νεκροτομεία, αναζητώντας πληροφορίες για τα θύματα και ελπίζοντας να βρουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Οι οικογένειες στις ΗΠΑ και σε όλο τον κόσμο περιμένουν επίσης νέα για τους αγνοούμενους ταξιδιώτες, καθώς αρκετοί τουρίστες είχαν επισκεφθεί την περιοχή πριν την καταστροφή. Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν επιζώντες, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Νέος συναγερμός για άνοδο των υδάτων

Οι αρχές του Νεπάλ συμβούλευσαν τις ομάδες έρευνας και διάσωσης να επιδείξουν «σύνεση», καθώς παρατηρείται νέα άνοδος του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα. Το προειδοποιητικό δελτίο δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00, ώρα Ελλάδας, την Κυριακή 30 Αυγούστου, από την Εθνική Υπηρεσία Μείωσης και Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών (NDRRMA).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η υπηρεσία, το επίπεδο των νερών στον ποταμό Μποτεκόσι, στην περιοχή Ρασουβά, αυξήθηκε κι άλλο. Κατά συνέπεια, όλο το προσωπικό που συμμετέχει σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, όσοι βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και όλοι οι υπόλοιποι σε τομείς που επλήγησαν, ιδίως στη Ρασουβά, στη Νουακότ, στη Νταντίν και στην Τσιταβάν, καλούνται να επιδείξουν σύνεση.

Ο βαρύς απολογισμός των θυμάτων

Ο απολογισμός των θυμάτων από τις σφοδρές καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν την περιοχή την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, έγινε βαρύτερος. Σύμφωνα με αναφορές, ο συνολικός αριθμός των νεκρών έχει φτάσει τους 691, με τις αρχές του Νεπάλ να έχουν καταγράψει τουλάχιστον 675 θανάτους και την πλευρά της Κίνας να μετρά 16 νεκρούς.

Άλλες πληροφορίες ανεβάζουν τον αριθμό των νεκρών στους 750. Την ίδια ώρα, συνολικά αγνοούνται πάνω από 3.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους και αρκετοί τουρίστες που είχαν επισκεφθεί την περιοχή, ενώ στην πλευρά της Κίνας συνεχίζουν να αγνοούνται 546 άνθρωποι.

Δραματικές προσπάθειες σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου

Δραματικές προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου κατά μήκος του ποταμού Τρισούλι στο Νεπάλ. Υπολογίζεται ότι 898 εργαζόμενοι σε διάφορα υδροηλεκτρικά έργα αγνοούνται, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί περίπου 361 εργαζόμενοι.

Οι διασώστες διοχετεύουν εσπευσμένα αέρα στο εσωτερικό της σήραγγας του Υδροηλεκτρικού Έργου Trishuli–3 “A”, η οποία είχε θαφτεί κάτω από λάσπη και βούρκο μετά την πλημμύρα. Ο Μπιράτζ Μπάκτα Σρέσθα, Υπουργός Ενέργειας, Υδατικών Πόρων και Άρδευσης του Νεπάλ, ανέφερε το βράδυ του Σαββάτου 29 Αυγούστου ότι υπήρξε κάποια επιτυχία στις συνεχιζόμενες προσπάθειες.

Τα συνεργεία εργάζονταν με εκσκαφείς για την απομάκρυνση της λάσπης και είχαν τρυπήσει μια οπή 6 ιντσών (περίπου 15 εκατοστών) στο πάνω μέρος της σήραγγας. Έκτοτε διοχέτευσαν αέρα, φως και ήχο, αλλά δεν έχουν ακόμη αποκαταστήσει επικοινωνία με κάποιον στο εσωτερικό. Το σχέδιο τώρα είναι να διευρυνθεί η υπάρχουσα οπή και να δημιουργηθεί μια ανθρωποθυρίδα, ώστε η επιχείρηση διάσωσης να μπορέσει να προχωρήσει περαιτέρω. Η κυβέρνηση του Νεπάλ ζήτησε τη συνδρομή ειδικών στις διασώσεις σε σήραγγες από την Ινδία και την Κίνα, με τις ομάδες και από τις δύο χώρες να έχουν φτάσει στο Νεπάλ το Σάββατο.

Ελεγχόμενη κατάσταση στη λίμνη-φράγμα

Μια λίμνη-φράγμα που σχηματίστηκε κοντά στη ζώνη πλημμύρας στα σύνορα Νεπάλ-Κίνας υπερχείλισε. Ωστόσο, Κινέζοι αξιωματούχοι δήλωσαν την Κυριακή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης, ότι η κατάσταση είναι ελεγχόμενη.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos