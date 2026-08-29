«Εισιτήρια δεν κλείναμε ποτέ»: Αναμνήσεις από τα καλοκαίρια στις Κυκλάδες μιας άλλης εποχής

Υπήρχε μια εποχή που οι διακοπές στις Κυκλάδες δεν απαιτούσαν πρόγραμμα από μήνες πριν. Αρκούσε ένα εισιτήριο από τον Πειραιά, μια σκηνή, λίγα χρήματα στην τσέπη και η διάθεση να δει κανείς πού θα τον έβγαζε το καράβι. Το Reader επικοινώνησε με ανθρώπους που έζησαν αυτή την άλλη εποχή στα νησιά του Αιγαίου, ζητώντας τους να θυμηθούν εκείνα τα καλοκαίρια που τους έμειναν από τη δεκαετία του ’80 μέχρι και τα πρώτα χρόνια του 2000.

Τα καλοκαίρια στις Κυκλάδες μιας άλλης εποχής

Στα ’80s, τα ’90s και τα πρώτα χρόνια των ’00s, νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Αστυπάλαια και η Δονούσα ήταν ήδη δημοφιλείς προορισμοί. Ωστόσο, έμοιαζαν πολύ διαφορετικά από αυτό που γνωρίζουμε σήμερα, με τον αυθορμητισμό να κυριαρχεί στον τρόπο των διακοπών.

Οι ταξιδιώτες δεν έκλειναν εισιτήρια ποτέ εκ των προτέρων, ενώ τα δωμάτια τα έβρισκαν συχνά από στόμα σε στόμα ή ρωτώντας στο εκάστοτε χωριό. Τα πλοία αποτελούσαν αναπόσπαστο κομμάτι της περιπέτειας των διακοπών, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία.

Οι αναμνήσεις από αυτά τα καλοκαίρια αποτυπώνονταν είτε μέσα από μισοκαμμένες φωτογραφίες φιλμ, είτε έμεναν για πάντα στο μυαλό του κατόχου τους, διατηρώντας τη γοητεία μιας παρελθούσας εποχής.

Η εμπειρία του ταξιδιού και της διαμονής

Οι διακοπές εκείνη την περίοδο κρατούσαν μέχρι να τελειώσουν τα χρήματα, χωρίς αυστηρά χρονικά όρια ή προκαθορισμένες ημερομηνίες επιστροφής. Το μενού περιελάμβανε συνήθως τυρόπιτα, ούζα και μεζέδες, αντανακλώντας την απλότητα και την αυθεντικότητα των στιγμών.

Εκείνη την εποχή, τα μπιτσόμπαρ δεν υπήρχαν, ούτε καν σαν ιδέα, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαφορετική φιλοσοφία της διασκέδασης και της παραμονής στα νησιά. Οι ταξιδιώτες κολυμπούσαν σε παραλίες που δεν ήταν οργανωμένες με τη σημερινή έννοια, απολαμβάνοντας τη φυσική ομορφιά των Κυκλάδων.

Μια φοιτητική εξόρμηση στη Σαντορίνη του 1983

Ένας από τους αφηγητές μοιράστηκε την εμπειρία του από το 1983, όταν ως φοιτητής επισκέφθηκε τη Σαντορίνη για μία εβδομάδα του Ιουλίου. Ξεκίνησε πρωί πρωί από την Ομόνοια για τον Πειραιά με τον Ηλεκτρικό, φορτωμένος με τα μπαγκάζια, μαζί με τη σύντροφό του, για να προλάβουν το πρώτο καράβι για το νησί.

Τυχαία, στο λιμάνι του Πειραιά συνάντησαν ένα γνωστό ζευγάρι από τον τόπο καταγωγής τους, επίσης φοιτητές, οι οποίοι πήγαιναν κι αυτοί στη Σαντορίνη. Το ζευγάρι αυτό ήταν εξοπλισμένο με υποτυπώδη εξοπλισμό για κάμπινγκ στην Περίσσα.

Η διαδρομή και η άφιξη στο νησί

Οι φίλοι του αφηγητή είχαν έρθει από το βράδυ στο λιμάνι, καθώς δεν πρόλαβαιναν το πρωινό δρομολόγιο και είχαν διανυκτερεύσει εκεί. Τα δύο ζευγάρια ταξίδεψαν μαζί, εννοείται κατάστρωμα, απολαμβάνοντας τη θαλάσσια διαδρομή.

Το ταξίδι, αν δεν απατά την μνήμη του αφηγητή, διήρκεσε περίπου οκτώ ώρες. Φτάνοντας στο λιμάνι στο Αθηνιό, πήραν το λεωφορείο για την Περίσσα.

Οι φίλοι τους κατευθύνθηκαν προς το κάμπινγκ της Περίσσας, ενώ ο ίδιος και η σύντροφός του βρήκαν κατάλυμα σε ένα σπίτι στο χωριό Εμπορείο, ψάχνοντας και ρωτώντας τους ντόπιους.

Η καθημερινότητα των διακοπών και οι αναμνήσεις

Αυτές οι ιστορίες, όπως αυτή από τη Σαντορίνη του 1983, αναδεικνύουν έναν τρόπο διακοπών που βασιζόταν στην αυθορμησία και την αναζήτηση της περιπέτειας. Οι αφηγήσεις των ανθρώπων που έζησαν εκείνα τα καλοκαίρια περιγράφουν μια εποχή όπου η απλότητα και η άμεση επαφή με το περιβάλλον και τους ανθρώπους ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά.

Οι εικόνες που έμειναν στη μνήμη τους αφορούν την ελευθερία του ταξιδιού χωρίς προγραμματισμό, την ανακάλυψη νέων τόπων μέσα από την επικοινωνία με τους ντόπιους και την απόλαυση της ελληνικής φιλοξενίας, μακριά από τις σημερινές οργανωμένες δομές του τουρισμού.

Με πληροφορίες από: Reader