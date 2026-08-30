Νότια Αφρική: Αεροσκάφη πέρασαν «ξυστά» από στάδιο στο Κέιπ Τάουν

Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της Airlink πραγματοποίησαν μια προγραμματισμένη, εθιμοτυπική χαμηλή διέλευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής. Η ενέργεια αυτή έλαβε χώρα λίγο πριν από την έναρξη ενός αγώνα ράγκμπι, κόβοντας την ανάσα των θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στις κερκίδες.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πτήση αυτή δεν οφειλόταν σε κάποιο τεχνικό πρόβλημα ή σφάλμα των χειριστών. Αντιθέτως, αποτελούσε μέρος ενός προγραμματισμένου τελετουργικού, αναβιώνοντας μια παράδοση που έχει τις ρίζες της σε ένα ιστορικό γεγονός του παρελθόντος.

Η εντυπωσιακή διέλευση πάνω από το στάδιο

Τα δύο αεροσκάφη, τύπου Embraer E190 της εταιρείας Airlink, πέταξαν σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο πάνω από το στάδιο DHL. Η θέα των αεροπλάνων να περνούν τόσο κοντά στις εγκαταστάσεις προκάλεσε έντονα συναισθήματα στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα.

Ειδικότερα, ένα από τα αεροσκάφη πραγματοποίησε τη διέλευση σε υψόμετρο μόλις 15 μέτρων πάνω από το στάδιο. Αυτή η επικίνδυνα χαμηλή πτήση, αν και προγραμματισμένη, δημιούργησε ένα θέαμα που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν εκείνη τη στιγμή στο Κέιπ Τάουν.

Πριν από τον αγώνα ράγκμπι

Η εντυπωσιακή αυτή κίνηση έλαβε χώρα λίγο πριν από τη σέντρα ενός σημαντικού αγώνα ράγκμπι. Στο στάδιο DHL επρόκειτο να αναμετρηθούν η εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής με την εθνική ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη αίγλη στην προετοιμασία της αναμέτρησης.

Η παρουσία των αεροσκαφών στον ουρανό, λίγα λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα, αποτέλεσε μέρος του τελετουργικού που προηγείται τέτοιων μεγάλων αθλητικών γεγονότων. Ο σκοπός ήταν να προσφερθεί ένα μοναδικό θέαμα στους φιλάθλους και να τιμηθεί η αθλητική παράδοση.

Μια προγραμματισμένη εθιμοτυπική κίνηση

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η χαμηλή διέλευση των αεροσκαφών δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου απρόοπτου. Αντιθέτως, επρόκειτο για μια πλήρως προγραμματισμένη και εθιμοτυπική ενέργεια, σχεδιασμένη να εντυπωσιάσει και να τιμήσει την περίσταση.

Οι αρμόδιοι φορείς είχαν προβλέψει και οργανώσει αυτή την πτήση, διασφαλίζοντας ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Η εκτέλεση της διέλευσης έγινε με ακρίβεια, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί, χωρίς να προκύψει κάποιο τεχνικό ζήτημα ή σφάλμα από τους χειριστές των αεροσκαφών.

Η αναβίωση μιας ιστορικής παράδοσης

Η συγκεκριμένη ενέργεια αναβίωσε μια παράδοση που ξεκίνησε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995. Εκείνη τη χρονιά, στο Γιοχάνεσμπουργκ, είχε πραγματοποιηθεί μια ανάλογη, ιστορική χαμηλή πτήση που είχε μείνει στην ιστορία.

Τότε, ένα Boeing 747 της South African Airways είχε πετάξει πάνω από το γεμάτο φιλάθλους γήπεδο, προσφέροντας ένα αξέχαστο θέαμα. Η φετινή διέλευση πάνω από το στάδιο DHL στο Κέιπ Τάουν ήρθε να υπενθυμίσει και να συνεχίσει αυτή την εντυπωσιακή παράδοση, συνδέοντας το παρόν με το παρελθόν του ράγκμπι στη Νότια Αφρική.

Με πληροφορίες από: Enikos