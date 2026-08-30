Νεπάλ: Νέα προειδοποίηση για άνοδο των υδάτων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Οι αρχές του Νεπάλ απηύθυναν σήμερα έκκληση για «σύνεση» προς τις ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς και τους κατοίκους, λόγω νέας ανόδου του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή των συνόρων με την Κίνα, η οποία έχει ήδη πληγεί. Η προειδοποίηση αφορά κυρίως την περιοχή Ρασουβά, όπου το επίπεδο των νερών στον ποταμό Μποτεκόσι έχει αυξηθεί περαιτέρω, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις που έπληξαν την ίδια περιοχή την Τετάρτη.

Εκτεταμένη προειδοποίηση για σύνεση

Η εθνική υπηρεσία μείωσης και διαχείρισης κινδύνων καταστροφών (NDRRMA) του Νεπάλ εξέδωσε σήμερα ένα προειδοποιητικό δελτίο, το οποίο δημοσιοποιήθηκε λίγο πριν από τις 05:00 ώρα Ελλάδας. Στο δελτίο αυτό αναφέρεται ρητά ότι έχουν ληφθεί πληροφορίες σχετικά με μια περαιτέρω και σημαντική άνοδο του επιπέδου των υδάτων στην περιοχή Ρασουβά, ειδικότερα στον ποταμό Μποτεκόσι.

Οι αρχές του Νεπάλ παρότρυναν όλες τις ομάδες έρευνας και διάσωσης που αυτή τη στιγμή επιχειρούν στην περιοχή να επιδείξουν ιδιαίτερη σύνεση και προσοχή. Η προτροπή αυτή επεκτείνεται και σε όσους βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους κατοίκους των ήδη πληγεισών τομέων, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα.

Οι περιοχές που επηρεάζονται και η έκκληση

Η προειδοποίηση της NDRRMA εστιάζει σε συγκεκριμένες περιοχές που θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες και βρίσκονται σε κίνδυνο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Ρασουβά, η Νουακότ, η Νταντίν και η Τσιταβάν. Οι κάτοικοι και το προσωπικό που δραστηριοποιείται σε αυτές τις περιοχές καλούνται να είναι σε συνεχή εγρήγορση και να λαμβάνουν τις απαραίτητες προφυλάξεις για την ασφάλειά τους.

Η συνεχής παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων στον ποταμό Μποτεκόσι και στις γύρω περιοχές κρίνεται απολύτως απαραίτητη από τις αρχές. Η νέα άνοδος του επιπέδου των νερών δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την ασφάλεια των ανθρώπων και περιπλέκει την εξέλιξη των επιχειρήσεων διάσωσης που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα καταστροφικά γεγονότα της Τετάρτης

Η σημερινή προειδοποίηση έρχεται σε συνέχεια των καταστροφικών γεγονότων που έπληξαν την περιοχή την περασμένη Τετάρτη. Τότε, σημειώθηκαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη από την Τετάρτη, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της φυσικής καταστροφής και να εντοπίσουν τυχόν αγνοούμενους. Η νέα άνοδος των υδάτων περιπλέκει περαιτέρω τις ήδη δύσκολες προσπάθειες των ομάδων που επιχειρούν στο πεδίο, απαιτώντας αυξημένη προσοχή.

Η εκτίμηση του USGS για την αιτία

Σχετικά με την αιτία της καταστροφής της Τετάρτης, το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS) έχει προβεί σε μία συγκεκριμένη εκτίμηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS, η καταστροφή οφειλόταν στην κατάρρευση ενός παγετώνα στην περιοχή των συνόρων του Νεπάλ με την Κίνα, ένα φαινόμενο με σοβαρές συνέπειες.

Η κατάρρευση του παγετώνα είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός τεράστιου χείμαρρου νερού και συντριμμιών, ο οποίος κινήθηκε με μεγάλη ορμή. Αυτός ο χείμαρρος περιγράφηκε ως ένα «τείχος» που παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά του, προκαλώντας τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν την περιοχή με τέτοια σφοδρότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki