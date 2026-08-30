Πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη μετά από επίθεση drone

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των τοπικών αρχών. Η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε έπειτα από τη συντριβή ενός μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος, το οποίο αποδίδεται στην Ουκρανία. Το περιστατικό αυτό έρχεται στο πλαίσιο της κλιμακούμενης εκστρατείας του Κιέβου εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

Επίθεση σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ

Η πυρκαγιά σημειώθηκε συγκεκριμένα σε διυλιστήριο που βρίσκεται στην περιοχή Κίρισοφ, η οποία υπάγεται στην περιφέρεια Λένινγκραντ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά ξέσπασε μετά την πτώση ενός drone σε μικρή απόσταση από τις εγκαταστάσεις. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν τις προσπάθειες κατάσβεσης και διαχείρισης της κατάστασης.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει εάν από το συμβάν προέκυψαν τραυματισμοί ή θύματα. Η εστία της πυρκαγιάς εντοπίστηκε γρήγορα και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Η ζημιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου παραμένει υπό διερεύνηση.

Οι ανακοινώσεις των ρωσικών αρχών

Την είδηση της πυρκαγιάς επιβεβαίωσε ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, Αλεξάντερ Ντραζντένκα, ο οποίος προέβη σε σχετική ανάρτηση μέσω της πλατφόρμας Telegram. Στην ανακοίνωσή του, ο περιφερειάρχης ανέφερε την εκδήλωση της πυρκαγιάς και τη συντριβή του drone, τονίζοντας την άμεση επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Παράλληλα με το περιστατικό στο διυλιστήριο, ο κ. Ντραζντένκα γνωστοποίησε ότι στην ευρύτερη περιοχή της Λένινγκραντ καταρρίφθηκαν συνολικά 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα. Αυτός ο μεγάλος αριθμός καταρρίψεων υποδηλώνει την ένταση των επιθέσεων που δέχθηκε η περιοχή τις τελευταίες ώρες.

Συνεχείς επιχειρήσεις αντιαεροπορικής άμυνας

Οι επιχειρήσεις των στοιχείων της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη κατά τη διάρκεια των επιθέσεων. Η συνεχής δράση των συστημάτων αεράμυνας αποσκοπεί στην αναχαίτιση των εισερχόμενων μη επανδρωμένων αεροσκαφών και στην προστασία των στρατηγικών υποδομών της περιοχής. Η Ρωσία έχει αναφέρει επανειλημμένα επιθέσεις με drones σε διάφορες περιοχές της, με στόχο κυρίως ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Η κλιμάκωση της εκστρατείας της Ουκρανίας εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων αποτελεί ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο των τελευταίων μηνών. Οι επιθέσεις αυτές έχουν ως στόχο να πλήξουν την ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας και να διαταράξουν την παραγωγή και διανομή καυσίμων.

Η στρατηγική σημασία της περιοχής Λένινγκραντ

Η περιφέρεια Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την ιστορική πόλη της Αγίας Πετρούπολης, διαθέτει σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική Θάλασσα. Η στρατηγική της θέση την καθιστά έναν κρίσιμο κόμβο για το εμπόριο και τις μεταφορές της Ρωσίας. Η παρουσία διυλιστηρίων και άλλων ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή την καθιστά επίσης έναν σημαντικό στόχο σε περιόδους έντασης.

Οι λιμενικές υποδομές της Αγίας Πετρούπολης, καθώς και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής, θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη ρωσική οικονομία και άμυνα. Για αυτόν τον λόγο, η προστασία τους από αεροπορικές επιθέσεις αποτελεί προτεραιότητα για τις ρωσικές αρχές, οι οποίες διατηρούν σε ετοιμότητα τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Με πληροφορίες από: Topontiki