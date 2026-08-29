Η μάχη των διασωστών στο Νεπάλ για τους χιλιάδες αγνοούμενους μετά τη φονική πλημμύρα

Σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο έχουν επιδοθεί οι διασώστες στο Νεπάλ, καθώς προσπαθούν να ανασύρουν σορούς και να εντοπίσουν χιλιάδες αγνοούμενους μετά το καταστροφικό «τσουνάμι» λάσπης που σάρωσε εκτεταμένες περιοχές στα σύνορα της χώρας με το Θιβέτ. Οι μαρτυρίες των επιζώντων και των ίδιων των διασωστών είναι συγκλονιστικές, περιγράφοντας μια πρωτοφανή καταστροφή.

Ο τραγικός απολογισμός και οι προσπάθειες διάσωσης

Ο αριθμός των νεκρών από τη φονική πλημμύρα έχει φτάσει τους 682, ενώ οι αγνοούμενοι ξεπερνούν τους 3.000, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και από τις δύο χώρες, το Νεπάλ και το Θιβέτ. Οι διασώστες δίνουν μια σκληρή μάχη μέσα σε πυκνή λάσπη, η οποία, όπως περιγράφουν, τους «ρούφαγε» τα πόδια, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο τους.

Ο Καουάν Κοϊράλα, διασώστης από την Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Προσκόπων του Νεπάλ, δήλωσε εξαντλημένος μετά από μια 18ωρη βάρδια, τονίζοντας την αγωνία των ανθρώπων. «Οι άνθρωποι θέλουν πίσω το σώμα του μέλους της οικογένειάς τους, είτε νεκρό είτε ζωντανό, αλλά δεν μπορούμε να το βρούμε… μπορείς να δεις τη λάσπη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ορμή των υδάτων και οι πιθανές αιτίες

Οι αναφορές κάνουν λόγο για νεκρούς που ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί μέχρι και την Ινδία, λόγω της απίστευτης ορμής του χειμάρρου που προκλήθηκε. Η καταστροφή αυτή αποδίδεται στην αποκόλληση ενός παγετώνα στα Ιμαλάια, γεγονός που οδήγησε στο «τσουνάμι» λάσπης.

Παρόλο που η ακριβής αιτία της κατάρρευσης που οδήγησε στην πλημμύρα παραμένει ασαφής, η κλιματική αλλαγή θεωρείται παράγοντας που συμβάλλει στο λιώσιμο των παγετώνων παγκοσμίως, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο τέτοιων καταστροφών.

Μαρτυρίες διασωστών για μια πρωτοφανή καταστροφή

Ο διασώστης Καουάν Κοϊράλα περιέγραψε την εμπειρία του ως ιδιαίτερα τραυματική. «Είναι πολύ τραυματικό και για μένα. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω τέτοια πράγματα. Παντού είναι λάσπη», δήλωσε. Τόνισε επίσης ότι, παρόλο που το Νεπάλ έχει αντιμετωπίσει πλημμύρες στο παρελθόν, η έκταση και η ένταση αυτής της καταστροφής είναι πρωτοφανής.

Οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, αντιμετωπίζοντας αντίξοες συνθήκες και το ψυχολογικό βάρος της κατάστασης, καθώς η αναζήτηση για επιζώντες και θύματα γίνεται μέσα σε ένα τοπίο απόλυτης καταστροφής.

Συγκλονιστικά πλάνα και η αγωνία των επιζώντων

Βίντεο που κυκλοφορούν δείχνουν διασώστες να ψάχνουν μέσα στις λάσπες για επιζώντες, αναδεικνύοντας το μέγεθος της τραγωδίας. Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν πλάνα από τη στιγμή που μια ομάδα διασωστών κατάφερε να απεγκλωβίσει ένα παιδάκι μόλις 2 ετών από τα συντρίμμια, προσφέροντας μια μικρή αχτίδα ελπίδας μέσα στην καταστροφή.

Οι επιζώντες αντιμετωπίζουν τώρα μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγνοούμενων συγγενών τους, ενώ παράλληλα βρίσκονται μπροστά στην προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν, έχοντας χάσει τα πάντα.

Η ολοκληρωτική καταστροφή των οικισμών

Η έκταση της καταστροφής είναι τεράστια, με τον Μπούντι Ραμ Ντάνγκολ από την περιοχή Νουουακότ του Νεπάλ να δηλώνει στο AFP: «Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν». Η εικόνα που περιγράφει είναι αυτή της ολοκληρωτικής απώλειας, καθώς «δεν έχει απομείνει τίποτα» από τις κατοικημένες περιοχές.

Άλλα πλάνα δείχνουν μια πλημμύρα να σαρώνει τα σύνορα Νεπάλ-Θιβέτ, με ανθρώπους να έχουν εγκλωβιστεί σε στέγες και μπαλκόνια, προσπαθώντας να σωθούν από την ορμή των υδάτων. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις προσπάθειες διάσωσης και παροχής βοήθειας να συνεχίζονται αδιάκοπα.

Με πληροφορίες από: Newsit