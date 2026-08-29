Η Κίνα βυθίζει γιγάντιες τσιμεντένιες κατασκευές για την ανάπτυξη θαλάσσιου ενεργειακού πάρκου

Ένα πρωτοποριακό θαλάσσιο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη ανοιχτά του Κινγκντάο, στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, όπου δεκάδες τεράστιες τσιμεντένιες κατασκευές τοποθετούνται με ακρίβεια στον βυθό της θάλασσας. Αυτές οι προκατασκευασμένες μονάδες, γνωστές ως κίσονες, ζυγίζουν 3.500 τόνους η καθεμία και έχουν διαστάσεις που προσομοιάζουν ένα πενταώροφο κτίριο. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός νότιου θαλάσσιου τείχους, μήκους 675 μέτρων, το οποίο θα αποτελέσει θεμέλιο για την ανάπτυξη ενός νέου ενεργειακού συγκροτήματος.

Η πρώτη από τις συνολικά 34 γιγάντιες κατασκευές τοποθετήθηκε στις αρχές Αυγούστου του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας σύνθετης επιχείρησης που συνδυάζει μηχανική ακριβείας και προηγμένη τεχνολογία. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Πάρκου Θαλάσσιας Ενέργειας του Κινγκντάο, με σκοπό την υποστήριξη δραστηριοτήτων υπεράκτιας αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

Το φιλόδοξο έργο στο Κινγκντάο

Η Κίνα υλοποιεί ένα σημαντικό θαλάσσιο έργο στην περιοχή του Κινγκντάο, στην επαρχία Σαντόνγκ, το οποίο περιλαμβάνει τη βύθιση δεκάδων τεράστιων κατασκευών από σκυρόδεμα. Συνολικά 34 προκατασκευασμένοι κίσονες θα τοποθετηθούν στον βυθό της θάλασσας, σχηματίζοντας ένα νότιο θαλάσσιο τείχος. Το τείχος αυτό θα έχει συνολικό μήκος 675 μέτρων και αποτελεί βασικό τμήμα του Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Πάρκου Θαλάσσιας Ενέργειας του Κινγκντάο.

Η τοποθέτηση της πρώτης από αυτές τις εντυπωσιακές μονάδες πραγματοποιήθηκε στις αρχές Αυγούστου του 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη της κύριας φάσης του έργου. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη μετακίνηση και εγκατάσταση περίπου μίας κατασκευής κάθε δύο ημέρες, εφόσον οι καιρικές και παλιρροιακές συνθήκες το επιτρέπουν.

Οι εντυπωσιακές διαστάσεις των κισόνων

Κάθε μία από τις τσιμεντένιες κατασκευές, που ονομάζονται κίσονες, έχει βάρος 3.500 τόνους και διαστάσεις που παραπέμπουν σε πενταώροφο κτίριο. Συγκεκριμένα, το μήκος τους φτάνει τα 24,19 μέτρα, το πλάτος τα 16,07 μέτρα και το ύψος κυμαίνεται μεταξύ 12 και 15 μέτρων. Για την κατασκευή κάθε μονάδας απαιτούνται περίπου 1.300 κυβικά μέτρα σκυροδέματος και 150 τόνοι χάλυβα, αναδεικνύοντας το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της κατασκευής.

Οι εργασίες κατασκευής των κισόνων είχαν ξεκινήσει ήδη από τον Μάρτιο του 2026. Για τον σκοπό αυτό, έχει δημιουργηθεί ένας ειδικός χώρος προκατασκευής, ο οποίος καλύπτει έκταση περίπου 40.000 τετραγωνικών μέτρων, επιτρέποντας την αποτελεσματική παραγωγή αυτών των γιγάντιων τμημάτων.

Η διαδικασία μεταφοράς και τοποθέτησης

Η μεταφορά και η τοποθέτηση των κισόνων αποτελεί μια σύνθετη επιχείρηση που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά, οι κατασκευές μετακινούνται με τη βοήθεια μεγάλων αερόσακων και στη συνέχεια τοποθετούνται σε πλωτή πλατφόρμα. Από εκεί, ρυμουλκούνται στη θάλασσα από πλοία, διανύοντας περίπου ένα χιλιόμετρο σε σχεδόν μία ώρα, μέχρι να φτάσουν στην περιοχή εγκατάστασης.

Το βύθισμα των κατασκευών κατά τη θαλάσσια μεταφορά τους υπολογίζεται περίπου στα 8,7 μέτρα. Μόλις φτάσουν στον προορισμό τους, ξεκινά το πιο απαιτητικό στάδιο: η ακριβής τοποθέτησή τους στον βυθό, σε βάθος περίπου 17 μέτρων. Η όλη διαδικασία πρέπει να πραγματοποιείται σε κατάλληλες συνθήκες παλίρροιας και καιρού, καθώς οι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την επιχείρηση.

Τεχνολογία αιχμής για ακρίβεια

Για την επιτυχή τοποθέτηση των κισόνων, οι μηχανικοί χρησιμοποιούν προηγμένα συστήματα. Ένα σύστημα GPS και ένα έξυπνο σύστημα παρακολούθησης καταγράφουν σε πραγματικό χρόνο τη γωνία και την κάθοδο κάθε κατασκευής κατά τη βύθισή της. Παράλληλα, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχει την εισροή νερού, διασφαλίζοντας την ομαλή και ελεγχόμενη βύθιση.

Η ακρίθεια είναι κρίσιμη σε κάθε στάδιο, καθώς ακόμη και μια απόκλιση λίγων εκατοστών μπορεί να επηρεάσει τη σύνδεση των επόμενων τμημάτων του θαλάσσιου τείχους. Κάθε κίσων είναι εξοπλισμένος με 12 σημεία άγκυρας, τέσσερις βαλβίδες εισόδου νερού και ενσωματωμένα στοιχεία για το σύστημα έλξης, επιτρέποντας την λεπτομερή διαχείριση της διαδικασίας.

Ο στόχος του ενεργειακού πάρκου

Το νότιο θαλάσσιο τείχος, που θα σχηματιστεί από τις 34 τσιμεντένιες μονάδες, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ανάπτυξης του Ολοκληρωμένου Βιομηχανικού Πάρκου Θαλάσσιας Ενέργειας του Κινγκντάο. Αυτή η υποδομή έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει ένα νέο ενεργειακό συγκρότημα.

Το συγκρότημα αυτό θα συνδέεται άμεσα με δραστηριότητες υπεράκτιας αιολικής ενέργειας και ηλιακής ενέργειας. Μέσω αυτού του έργου, η Κίνα ενισχύει τις υποδομές της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της θαλάσσιας περιοχής του Κινγκντάο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta