Η πειρατεία στον κόλπο του Άντεν επανέρχεται δυναμικά: υπερτριπλασιάστηκαν οι επιθέσεις

Η ναυσιπλοΐα στον Κόλπο του Άντεν και στα ύδατα της Σομαλίας εισέρχεται σε νέα φάση υψηλού κινδύνου, καθώς η πειρατεία επιστρέφει δυναμικά στην περιοχή. Αυτή η επανεμφάνιση αποδίδεται σε ένα κενό ασφάλειας που έχει δημιουργηθεί, λόγω της μετατόπισης διεθνών ναυτικών δυνάμεων προς τις εστίες έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι επιθέσεις σε πλοία έχουν υπερτριπλασιαστεί σε ετήσια βάση, προκαλώντας σοβαρές ανησυχίες στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Η επανεμφάνιση της πειρατείας και το κενό ασφάλειας

Η κατάσταση στον Κόλπο του Άντεν και στα ύδατα της Σομαλίας χαρακτηρίζεται πλέον ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για τη ναυσιπλοΐα. Η πειρατεία, η οποία είχε περιοριστεί στο παρελθόν, κάνει εκ νέου την εμφάνισή της με αυξημένη ένταση, εκμεταλλευόμενη την απουσία επαρκούς διεθνούς ναυτικής παρουσίας. Οι δυνάμεις αυτές έχουν μετακινηθεί σε άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής, όπου έχουν προκύψει νέες εστίες έντασης.

Η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα έχει εκδώσει προειδοποιήσεις για την ταχεία επιδείνωση της ασφάλειας σε αυτή την κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία. Ο Κόλπος του Άντεν αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δρόμους για το παγκόσμιο εμπόριο, καθιστώντας την κατάσταση ακόμα πιο ανησυχητική για την παγκόσμια οικονομία και την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών.

Ανησυχητικά στοιχεία και ομηρίες ναυτικών

Τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά. Έξι πλοία και περισσότεροι από 90 ναυτικοί βρίσκονται αυτή την περίοδο υπό τον έλεγχο πειρατών ή ένοπλων ληστών. Ο αριθμός των επιθέσεων σε πλοία έχει υπερτριπλασιαστεί σε ετήσια βάση, γεγονός που υπογραμμίζει την κλιμάκωση του φαινομένου.

Περισσότεροι από 90 ναυτικοί κρατούνται όμηροι, γεγονός που αναδεικνύει το ανθρώπινο κόστος αυτής της νέας φάσης πειρατείας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί άμεσους κινδύνους για τη ζωή και την ασφάλεια των πληρωμάτων που διαπλέουν την περιοχή, ενώ παράλληλα διαταράσσει την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου.

Η πρόσφατη κατάληψη και η προειδοποίηση του ΙΜΟ

Η νέα προειδοποίηση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού εκδόθηκε μετά την κατάληψη ενός product tanker, του SIBU 1, το οποίο παλαιότερα έφερε το όνομα SEAMULL. Το περιστατικό αυτό συνέβη στις 20 Αυγούστου, στον Κόλπο του Άντεν, και αποτέλεσε ένα ακόμα δείγμα της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή.

Ο γενικός γραμματέας του IMO, Αρσένιο Ντομίνγκεζ, εξέφρασε την έντονη ανησυχία του για την ταχεία επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας. Υπογράμμισε ότι τα ύδατα αυτά καθίστανται ολοένα και πιο επικίνδυνα για τους ναυτικούς, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να λάβουν άμεσα μέτρα προστασίας.

Οδηγίες και μέτρα προστασίας

Ο γενικός γραμματέας του IMO κάλεσε τις ναυτιλιακές εταιρείες να εφαρμόζουν αυστηρά τις βέλτιστες πρακτικές προστασίας και τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην εγκύκλιο MSC.1/Circ.1601/Rev.2, η οποία περιλαμβάνει τις αναθεωρημένες οδηγίες του IMO για την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων περιλαμβάνονται η αξιολόγηση κινδύνου πριν από τον απόπλου, η επιλογή ασφαλέστερης διαδρομής και η αυξημένη επιτήρηση των πλοίων. Επιπλέον, οι οδηγίες προβλέπουν την ενίσχυση της προστασίας του πλοίου με ένοπλους φρουρούς, καθώς και τη θέσπιση σαφών διαδικασιών επικοινωνίας και αντίδρασης σε περίπτωση επίθεσης.

Έκκληση για διεθνή συνεργασία

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ζήτησε επίσης την εκ νέου ενίσχυση της διεθνούς ναυτικής συνεργασίας. Αυτή η συνεργασία, όπως τόνισε, είχε συμβάλει καθοριστικά στο παρελθόν στον περιορισμό της σομαλικής πειρατείας, αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της.

Ο κ. Ντομίνγκεζ υπογράμμισε ότι η διεθνής κοινότητα δεν μπορεί να επιτρέψει την παγίωση μιας νέας πειρατικής απειλής σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Η επανάληψη και η κλιμάκωση των πειρατικών επιθέσεων απαιτούν συντονισμένη διεθνή δράση για την αποκατάσταση της ασφάλειας.

Με πληροφορίες από: Topontiki