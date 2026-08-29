Πλημμύρες στο Νεπάλ: Σχεδόν 3.000 αγνοούμενοι και σοροί παρασύρθηκαν μέχρι την Ινδία

Σχεδόν 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν το Νεπάλ, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το Σάββατο από τις αρμόδιες αρχές. Ο αριθμός των θυμάτων που έχουν εντοπιστεί και ανασυρθεί ανέρχεται σε 675, ενώ οι διασώστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων. Υπάρχουν μάλιστα πληροφορίες ότι ορισμένες σοροί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί από τα νερά του ποταμού και να έχουν φτάσει μέχρι το έδαφος της Ινδίας.

Ο τραγικός απολογισμός των αγνοουμένων

Ο συνολικός αριθμός των αγνοουμένων από τις πλημμύρες αγγίζει τους 3.000 ανθρώπους, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές του Νεπάλ και του Θιβέτ. Συγκεκριμένα, περίπου 2.426 αγνοούμενοι καταγράφονται στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 554 άνθρωποι αγνοούνται στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων περιλαμβάνονται τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι Ινδοί ινδουιστές προσκυνητές.

Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ έχει συμπεριλάβει στους αγνοούμενους και 933 εργαζόμενους του υδροηλεκτρικού σταθμού Trishuli 3A, ο οποίος βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα. Στην ίδια περιοχή, έχουν εντοπιστεί επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας, για τον απεγκλωβισμό των οποίων καταβάλλονται προσπάθειες. Ωστόσο, οι δύσκολες συνθήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν τον άμεσο εντοπισμό των εισόδων των τούνελ.

Ο γιγαντιαίος παγετώνας που προκάλεσε την καταστροφή

Η φονική πλημμύρα προκλήθηκε, μεταξύ άλλων, από την αποκόλληση ενός γιγαντιαίου παγετώνα από την κορυφή μιας κορυφογραμμής στα Ιμαλάια, στην πλευρά του Νεπάλ. Η στιγμή της κατάρρευσης του παγετώνα καταγράφηκε σε αποκλειστικό βίντεο που εξασφάλισαν οι New York Times.

Η κατάρρευση αυτή είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ορμητικού χείμαρρου από λάσπη, χιόνι, πλημμυρικά νερά και συντρίμμια. Ο χείμαρρος αυτός κατευθύνθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς τις κοινότητες που βρίσκονται στην κοιλάδα από κάτω, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης και απεγκλωβισμού

Οι διασώστες στο Νεπάλ συνεχίζουν τις αγωνιώδεις επιχειρήσεις για τον εντοπισμό των αγνοουμένων και τον απεγκλωβισμό των επιζώντων. Οι συνθήκες είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πολλές περιοχές είναι απρόσιτες λόγω των καταστροφών στο οδικό δίκτυο.

Μία γυναίκα που είχε εγκλωβιστεί στις καταστροφικές πλημμύρες διασώθηκε από τον στρατό του Νεπάλ. Η ίδια περιγράφει ότι έχει χάσει τα πάντα – το σπίτι της, την οικογένειά της, όλα όσα είχε. Κάθεται σε κατάσταση σοκ, με τον φόβο να είναι εμφανής στο πρόσωπό της, σαν να μην μπορεί ακόμα να πιστέψει τι συνέβη ξαφνικά.

Η καταστροφή των υποδομών και η μαρτυρία επιζώντων

Το μέγεθος της καταστροφής από τα γεγονότα της Τετάρτης είναι τεράστιο, με τον Ερυθρό Σταυρό να εκτιμά ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν πληγεί φτάνει τους 93.000. Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ οι κύριοι δρόμοι έχουν καταστραφεί, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την πρόσβαση σε ορισμένες από τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο.

Οι διασωθέντες περιγράφουν ότι έχουν χάσει τα πάντα και πλέον βρίσκονται αντιμέτωποι με μια αγωνιώδη αναμονή, περιμένοντας να πληροφορηθούν την τύχη των αγαπημένων τους που εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, καλούνται να αντιμετωπίσουν την πρόκληση να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν. Ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο: «Όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα».

Με πληροφορίες από: Newsit