Τρεις ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή των Ιμαλαΐων, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σε Νεπάλ και Θιβέτ. Η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα, μετατρέποντας την περιοχή σε ένα τοπίο από λάσπη και φερτά υλικά. Οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο, προσπαθώντας να εντοπίσουν τους αγνοούμενους και να προσφέρουν βοήθεια στους πληγέντες.

Η μάχη των διασωστών και ο αριθμός των αγνοουμένων

Οι διασώστες σε Νεπάλ και Κίνα συνεχίζουν τις προσπάθειές τους, σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο, προκειμένου να καταφέρουν να εντοπίσουν τους χιλιάδες ανθρώπους που αγνοούνται. Ο αριθμός των αγνοουμένων έχει φτάσει τους 3.000, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και από τις δύο χώρες.

Συγκεκριμένα, 2.426 άτομα αγνοούνται στο Νεπάλ, ενώ τουλάχιστον 554 στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων στο Θιβέτ, τουλάχιστον 517 είναι αλλοδαποί, πολλοί εκ των οποίων ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία. Στο Νεπάλ, στους αγνοούμενους περιλαμβάνονται και 933 εργαζόμενοι σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού έργου. Έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα, με αναφορές να κάνουν λόγο για πιθανή μεταφορά νεκρών κατάντη του ποταμού μέχρι και την Ινδία.

Οι μαρτυρίες των επιζώντων και η καταστροφή

Οι κάτοικοι του Νεπάλ που επέζησαν από την τρομερή κατολίσθηση και τις πλημμύρες περιγράφουν την εμπειρία τους ως «κόλαση». «Βρεθήκαμε στην κόλαση», δηλώνουν χαρακτηριστικά, προσπαθώντας να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος της καταστροφής.

Ένα τσουνάμι από λάσπες, πέτρες, βράχια και φερτά υλικά κατάπιε τα πάντα στο πέρασμά του. Το πλημμυρικό κύμα ήταν τεράστιο, προκαλώντας φωνές, ουρλιαχτά και τρόμο. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι άνθρωποι είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται και αγαπημένα τους πρόσωπα να παρασύρονται από τη μανία των νερών. Όσοι στάθηκαν τυχεροί πρόλαβαν και σκαρφάλωσαν σε ψηλά κτίρια ή βουνοπλαγιές για να σωθούν.

Ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα». Οι διασωθέντες έχουν χάσει τα πάντα και αντιμετωπίζουν τώρα μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους, καθώς και την προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν.

Οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα και τις υποδομές

Ο Ερυθρός Σταυρός εκτιμά ότι έως και 93.000 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν πληγεί από τις καταστροφικές πλημμύρες. Η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες κοινότητες είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί και οι κύριοι δρόμοι έχουν διακοπεί.

Η διακοπή των οδικών αρτηριών και η καταστροφή των υποδομών δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην παροχή βοήθειας και στην επικοινωνία με τις απομονωμένες περιοχές. Οι προσπάθειες για την αποκατάσταση της πρόσβασης και την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά οι δυσκολίες είναι πολλές λόγω του μεγέθους της καταστροφής.

Η κατάσταση των σχολείων και η λίμνη των Ιμαλαΐων

Η καταστροφή έχει επηρεάσει σοβαρά και τον τομέα της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί ολοσχερώς από τα ορμητικά νερά, ενώ άλλα 20 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή της εκπαιδευτικής υποδομής για περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία πλέον δεν έχουν πρόσβαση σε σχολική εκπαίδευση.

Σχετικά με τη λίμνη που σχηματίστηκε μετά την κατάρρευση του παγετώνα κοντά στα σύνορα Κίνας-Νεπάλ, οι κινεζικές αρχές ανέφεραν το Σάββατο ότι ο κίνδυνος υπερχείλισης έχει μειωθεί. Παρατηρήθηκε ότι η λίμνη έχει συρρικνωθεί, γεγονός που μετριάζει τις ανησυχίες για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή.

Με πληροφορίες από: Enikos