Ο Ιρανός πρόεδρος καλεί τους πολίτες να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, απηύθυνε κάλεσμα στους συμπατριώτες του να αποδεχθούν τις επιπτώσεις των διεθνών κυρώσεων στην οικονομική κατάσταση της χώρας. Η δήλωση αυτή έρχεται στον απόηχο της ανακοίνωσης για σκλήρυνση της στάσης των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Τεχεράνη. Ο Ιρανός πρόεδρος αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας έχουν μειωθεί κατά ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 25% έως 30%.

Εκκλήσεις για αποδοχή της κατάστασης

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην κρατική τηλεόραση, ο Μασούντ Πεζεσκιάν τόνισε την ανάγκη οι πολίτες να αποδεχθούν τις συνθήκες που επικρατούν. «Βρισκόμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και οφείλουμε να αποδεχθούν τις συνθήκες που επικρατούν σε καιρό πολέμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Ο θεωρούμενος μετριοπαθής πρόεδρος απάντησε επίσης σε όσους υποστηρίζουν ότι οι κυρώσεις δεν έχουν καμία επίπτωση, δηλώνοντας με σαφήνεια ότι «στους ανθρώπους αυτούς δεν έχω τίποτε να απαντήσω». Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Πεζεσκιάν είχε παραδεχθεί δημοσίως ότι η χώρα του βρίσκεται αντιμέτωπη «με πολλές οικονομικές δυσκολίες», ακόμη και αν η Τεχεράνη διαβεβαιώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτύχουν «τίποτε» με τις οικονομικές πιέσεις που ασκούν.

Οι νέες κυρώσεις των ΗΠΑ και ο οικονομικός ασφυξίας

Την Δευτέρα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προχώρησε στην παρουσίαση ενός νέου πακέτου «δευτερογενών» κυρώσεων. Τα μέτρα αυτά έχουν τη διαφορά ότι δεν πλήττουν απευθείας το Ιράν, αλλά στοχεύουν τους εμπορικούς του εταίρους, δημιουργώντας ένα ευρύτερο πλαίσιο πίεσης.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις της Ουάσινγκτον, ο βασικός στόχος των νέων αυτών μέτρων είναι να προκαλέσουν οικονομική ασφυξία στο Ιράν. Η κίνηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο πόλεμος, ο οποίος ξεκίνησε με τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις της 28ης Φεβρουαρίου, έχει οδηγηθεί σε αποτελμάτωση.

Επιπτώσεις στο εμπόριο και την ενέργεια

Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν αποκάλυψε συγκεκριμένα στοιχεία για την οικονομική επίπτωση των κυρώσεων, αναφέροντας ότι οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της χώρας έχουν σημειώσει σημαντική μείωση, η οποία κυμαίνεται μεταξύ 25% και 30%. Αυτή η πτώση αντανακλά την πίεση που δέχεται η ιρανική οικονομία.

Επιπλέον, ο Ιρανός πρόεδρος προειδοποίησε ότι η τιμή της βενζίνης θα αυξηθεί τελικά με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το Ιράν, ως μία από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, επιδοτεί εδώ και χρόνια τη βενζίνη με ποσοστώσεις ανάλογα με την κατανάλωση. Το γεγονός αυτό καθιστά οποιαδήποτε αλλαγή στις τιμές της βενζίνης ένα πολιτικά ευαίσθητο ζήτημα για την κυβέρνηση και την κοινωνία.

Προβλήματα στον εφοδιασμό και ναυτικός αποκλεισμός

Την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχάμαντ Τζαφάρ Γκαεμπανάχ, δήλωσε ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον εφοδιασμό της χώρας. Ο αποκλεισμός αυτός επιβλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως αντίποινα για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από την Τεχεράνη.

Λόγω του εν λόγω αποκλεισμού, η χώρα αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εισαγωγή επαρκών ποσοτήτων βενζίνης. Αυτό καθίσταται αναγκαίο προκειμένου να αντισταθμιστεί η «ανεπαρκής» εγχώρια παραγωγή, επιδεινώνοντας περαιτέρω τις οικονομικές πιέσεις που υφίσταται το Ιράν.

Διπλωματικές δηλώσεις και η στάση της Κίνας

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε χθες ότι «δεν είναι ακατόρθωτο να επαναφέρουμε τη διπλωματία στις ράγες». Ωστόσο, πρόσθεσε μία σημαντική διευκρίνιση, τονίζοντας ότι αυτό «εξαρτάται από το αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κατανοήσουν ένα απλό γεγονός: ότι η πίεση δεν αποδίδει».

Στο μεταξύ, η Κίνα, η οποία αποτελεί έναν σημαντικό οικονομικό εταίρο της Τεχεράνης και συγκαταλέγεται στις χώρες που στοχοποιούνται από τις νέες αμερικανικές κυρώσεις, διαβεβαίωσε ότι θα υπερασπιστεί «αποφασιστικά» τα συμφέροντά της. Επιπλέον, η Κίνα δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη συνεργασία της με το Ιράν.

Με πληροφορίες από: News.gr