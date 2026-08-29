Η αγωνία κορυφώνεται στο Νεπάλ τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα

Τέσσερις ημέρες μετά την καταστροφή που έπληξε το Νεπάλ, η κατάσταση παραμένει δραματική, καθώς μεγάλες περιοχές της χώρας είναι ακόμα βυθισμένες στη λάσπη. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις προσπάθειες για την αναζήτηση επιζώντων, ενώ χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι αρχές βρίσκονται σε έναν αγώνα δρόμου με τον χρόνο, καθώς η διαχείριση των σορών αποτελεί πλέον μία από τις κύριες προκλήσεις, εν μέσω της αγωνίας των οικογενειών για την τύχη των δικών τους ανθρώπων.

Η μάχη με τον χρόνο και οι χιλιάδες αγνοούμενοι

Η καταστροφική ξαφνική πλημμύρα άφησε πίσω της ένα τοπίο βυθισμένο στη λάσπη, με τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, γεγονός που εντείνει την αγωνία για τον τελικό απολογισμό της τραγωδίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Shisir Khanal, προειδοποίησε το Σάββατο ότι οι σοροί των θυμάτων κινδυνεύουν να αποσυντεθούν γρήγορα λόγω των συνθηκών. Για τον λόγο αυτό, έχει ήδη απευθυνθεί σε ξένες κυβερνήσεις ζητώντας την αποστολή ψυγείων και καταψυκτών, προκειμένου να διατηρηθούν οι νεκροί. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει συγκεκριμένη δέσμευση για την παροχή αυτής της αναγκαίας βοήθειας.

Δύσκολες συνθήκες στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης διεξάγονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθιστώντας το έργο των σωστικών συνεργείων ιδιαίτερα απαιτητικό. Σε ορισμένες από τις περισσότερο πληγείσες περιοχές, η πρόσβαση είναι δυνατή μόνο με τη χρήση ελικοπτέρου, γεγονός που περιορίζει σημαντικά την ταχύτητα και την έκταση των παρεμβάσεων.

Ο υπουργός Khanal εξήγησε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις χρήσης ελικοπτέρων, τα πληρώματα πρέπει να περάσουν μέσα από πολύ στενά φαράγγια. Μάλιστα, ανέφερε ότι τα νεπαλέζικα ελικόπτερα είναι αναγκασμένα να περιμένουν στη σειρά, προκειμένου να περάσουν από αυτά τα στενά περάσματα, επιβραδύνοντας περαιτέρω τις προσπάθειες.

Νέες εικόνες από τις πληγείσες περιοχές αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής, δείχνοντας διασώστες και αστυνομικούς να κινούνται μέσα σε παχιά στρώματα λάσπης. Οι ομάδες διάσωσης εργάζονται αδιάκοπα για να απομακρύνουν κατοίκους από πλημμυρισμένα σπίτια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μεταφέρουν ακόμη και ζώα σε υψηλότερα σημεία, μακριά από τον κίνδυνο νέων πλημμυρών.

Η δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία

Η κατάσταση στα νοσοκομεία της περιοχής αποτυπώνει με τον πιο σκληρό τρόπο το μέγεθος της τραγωδίας που έχει πλήξει το Νεπάλ. Ο Dr Gopal Sedain, αναπληρωτής διευθυντής του Tribhuvan University Teaching Hospital στο Κατμαντού, περιέγραψε μια εφιαλτική πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε ο Dr Sedain, πλέον δέχονται περισσότερους νεκρούς παρά τραυματίες, γεγονός που είναι τρομακτικό για το ιατρικό προσωπικό. Το νοσοκομείο έχει ήδη παραλάβει 41 σορούς και αναμένει ακόμη περισσότερους, καθώς οι επιχειρήσεις ανάκτησης συνεχίζονται.

Αγωνία για την τύχη των αγνοουμένων

Στην πρωτεύουσα Κατμαντού, η αγωνία των οικογενειών των αγνοουμένων είναι έκδηλη και συγκλονιστική. Συγγενείς έχουν γεμίσει χώρους συγκέντρωσης με φωτογραφίες και αφίσες των δικών τους ανθρώπων, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρουν οποιαδήποτε πληροφορία για την τύχη τους.

Οι οικογένειες αναζητούν με αγωνία ένα σημάδι, μια ελπίδα, καθώς οι ημέρες περνούν και η αβεβαιότητα για τους χιλιάδες αγνοούμενους παραμένει, εντείνοντας το δράμα που βιώνουν οι πληγείσες κοινότητες.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis