Τα μηνιαία παιχνίδια του PlayStation Plus για τον Σεπτέμβριο

Από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου, τα μέλη του PlayStation Plus θα έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια νέα σειρά μηνιαίων παιχνιδιών. Συνολικά τέσσερις τίτλοι θα είναι διαθέσιμοι, προσφέροντας ποικιλία επιλογών ψυχαγωγίας. Η προσφορά αυτή θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, δίνοντας στους παίκτες αρκετό χρόνο να εξερευνήσουν τις νέες προσθήκες.

Ο κόσμος του Sniper Elite: Resistance

Ένας από τους τίτλους που θα είναι διαθέσιμοι είναι το Sniper Elite: Resistance, το οποίο φέρνει στο προσκήνιο έναν κρυφό πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος εκτυλίσσεται μακριά από τις πρώτες γραμμές, βαθιά μέσα στην καρδιά της κατεχόμενης Γαλλίας, προσφέροντας μια συναρπαστική νέα ιστορία. Η αφήγηση του παιχνιδιού τρέχει παράλληλα με αυτή του Sniper Elite 5.

Το παιχνίδι διαθέτει απαράμιλλους μηχανισμούς ελεύθερου σκοπευτή, σε συνδυασμό με stealth στοιχεία και τακτική μάχη τρίτου προσώπου. Οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την πλήρη καμπάνια σε συνεργασία με άλλους, ενώ η αγαπημένη λειτουργία Axis Invasion έχει επιστρέψει. Μέσω αυτής, ένας παίκτης μπορεί να εισβάλει στην καμπάνια ενός άλλου ως ελεύθερος σκοπευτής του Άξονα, συμμετέχοντας σε ένα θανατηφόρο παιχνίδι γάτας και ποντικιού.

Εκτός από την καμπάνια, οι παίκτες μπορούν να προσαρμόσουν τον χαρακτήρα και τον εξοπλισμό τους. Η μάχη μπορεί να μεταφερθεί online σε ανταγωνιστικές αναμετρήσεις 16 παικτών, όπου οι συμμετέχοντες κερδίζουν XP, μετάλλια και κορδέλες. Για όσους προτιμούν τη συνεργασία, υπάρχει η λειτουργία Survival, στην οποία έως και τρεις άλλοι παίκτες μπορούν να συνεργαστούν ενάντια σε κύματα εχθρών.

Μπέιζμπολ με το MLB The Show

Για τους λάτρεις του μπέιζμπολ, το MLB The Show προσφέρει μια καθηλωτική εμπειρία. Οι παίκτες μπορούν να δημιουργήσουν την κληρονομιά τους από την πρώτη βολή μέχρι το τελευταίο inning, μέσα από ρεαλιστικό gameplay. Το παιχνίδι περιλαμβάνει νέες και βελτιωμένες λειτουργίες, εξελιγμένες δυνατότητες, καθώς και νέα εφέ σταδίου.

Στη λειτουργία καριέρας, Road To The Show, οι παίκτες μπορούν να κερδίσουν μια θέση στο MLB Draft Combine ή να τραβήξουν την προσοχή μιας από τις 11 επιπλέον νέες ομάδες κολεγίων. Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας της απόλυτης ομάδας στο Diamond Dynasty, με παίκτες MLB από όλες τις εποχές του μπέιζμπολ. Αυτό περιλαμβάνει τις ολοκαίνουργιες κάρτες παικτών σπανιότητας Red Diamond, οι οποίες βρίσκονται σε πολλαπλές σειρές καρτών, όπως το World Baseball Classic, το 2026 All-Star Game και το Pipeline Series.

Τα μέλη του PlayStation Plus έχουν επίσης αποκλειστική πρόσβαση στο MLB The Show 26 Jump Start Bundle. Αυτό το πακέτο είναι διαθέσιμο στο PlayStation Store για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνει 5 The Show Packs, 1 Equipment Pack και το Jumpstart Choice Pack, τα οποία βοηθούν στην προσαρμογή του παίκτη στο Road To The Show και στην ενίσχυση της ομάδας στο Diamond Dynasty από την αρχή.

Εξερεύνηση σε έναν ανοιχτό κόσμο

Ένας τρίτος τίτλος που προσφέρεται επιτρέπει στους παίκτες να εξερευνήσουν ένα sandbox ανοιχτού κόσμου. Σε αυτό το περιβάλλον, σχεδόν τα πάντα είναι διαδραστικά και γεμάτα με μίνι παιχνίδια, παιχνίδια και μυστικά. Οι παίκτες μπορούν να παίξουν μόνοι τους ή να συνεργαστούν με έως και τρεις άλλους, είτε online είτε σε τοπικό συνεργατικό παιχνίδι split-screen.

Το παιχνίδι περιλαμβάνει αποστολές ιστορίας, καθεμία από τις οποίες προσφέρει μοναδικές ανταμοιβές μέσα από διασκεδαστικά παζλ και προκλήσεις. Οι παίκτες καλούνται να αποκαλύψουν τα μυστήρια ενός τροπικού νησιού, να ανακαλύψουν τα μυστικά ενός βουνού και να βυθιστούν σε κρυμμένες σπηλιές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta