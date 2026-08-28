Πνιγμός η αιτία θανάτου της 18χρονης στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια

Σε πνιγμό οφείλεται, σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 18χρονης Κατερίνας, η οποία έχασε τη ζωή της χθες το μεσημέρι, 27 Αυγούστου 2026, όταν έπεσε στους καταρράκτες Δερματά στη Βέροια. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει τους συγγενείς και τους φίλους της άτυχης κοπέλας, η οποία βρισκόταν στην περιοχή για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Οι δραματικές στιγμές της πτώσης

Η 18χρονη Κατερίνα, μαζί με έναν συνομήλικο φίλο της, είχε αποφασίσει να κάνει μια βόλτα στους καταρράκτες Δερματά, ένα σημείο γνωστό για την ομορφιά του. Κάποια στιγμή, η κοπέλα κάθισε δίπλα από τη λίμνη και ζήτησε από τον 17χρονο φίλο της να τη φωτογραφίσει. Ξαφνικά, η Κατερίνα έπεσε μέσα στο νερό, προκαλώντας άμεσα συναγερμό.

Ο φίλος της ειδοποίησε αμέσως τις αρχές μέσω του αριθμού 112, ενώ πολλοί από τους παρευρισκόμενους στο σημείο έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια. Η είδηση της πτώσης κινητοποίησε κατοίκους και τις αρχές, ξεκινώντας μια αγωνιώδη προσπάθεια εντοπισμού.

Η επιχείρηση εντοπισμού της 18χρονης

Ανάμεσα σε αυτούς που έσπευσαν να βοηθήσουν ήταν και ο Κώστας Μπράντης, κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. Όπως ανέφερε, κλήθηκε γύρω στις 16:30 το απόγευμα με την πληροφορία ότι ένα κορίτσι είχε πέσει στο νερό και προσπαθούσαν να το εντοπίσουν. Ο κ. Μπράντης, γνώστης της περιοχής, βούτηξε μέσα στη λίμνη μαζί με έναν ακόμα άνθρωπο για να ψάξουν.

Οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς το νερό ήταν πολύ βαθύ και θολό, με αποτέλεσμα να μην είναι ορατό τίποτα. Οι έρευνες συνεχίστηκαν για αρκετή ώρα, με τη συμμετοχή και της πυροσβεστικής. Τελικά, με την άφιξη της ΕΜΑΚ, οι δύτες βούτηξαν και μέσα σε μόλις τρία λεπτά κατάφεραν να εντοπίσουν την 18χρονη σε βάθος.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέδειξε ότι η αιτία θανάτου της Κατερίνας ήταν ο πνιγμός. Από τα πρώτα στοιχεία της εξέτασης δεν προέκυψαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ούτε παθολογικά ευρήματα που να εξηγούν την πτώση. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο η κοπέλα, η οποία αντιμετώπιζε θέματα υγείας, να υπέστη κάποια επιληπτική κρίση λίγο πριν την πτώση στη λίμνη.

Κάτι τέτοιο, όμως, δεν μπορεί να φανεί από τα αρχικά στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης. Το άψυχο σώμα της 18χρονης παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, και αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή για να φωτίσει περαιτέρω τα αίτια της τραγωδίας.

Η άτυχη Κατερίνα θα γιόρταζε τα γενέθλιά της

Η τραγωδία σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, 27 Αυγούστου 2026. Η άτυχη Κατερίνα, η οποία ζούσε μόνιμα στην Αθήνα, είχε επιλέξει να περάσει την σημαντική αυτή μέρα στον τόπο καταγωγής της, στα Ριζώματα Βέροιας, όπου διέμενε με τη γιαγιά της. Σήμερα, η 18χρονη θα γιόρταζε τα 18α γενέθλιά της.

Λίγο πριν το τραγικό συμβάν, η Κατερίνα είχε μοιραστεί στιγμιότυπα από την εξόρμησή της στους καταρράκτες Δερματά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δυστυχώς, αυτά τα στιγμιότυπα έμελλε να είναι και τα τελευταία της ζωής της, καθώς λίγες στιγμές μετά τις λήψεις, βρήκε τραγικό θάνατο.

Με πληροφορίες από: newsit.gr