Η πλημμύρα στα Ιμαλάια: Χιλιάδες αγνοούμενοι και εκατοντάδες νεκροί σε Νεπάλ και Κίνα

Μια καταστροφική πλημμύρα, που περιγράφεται ως τσουνάμι, σάρωσε την περιοχή των Ιμαλαΐων, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο τραύμα και χιλιάδες αγνοούμενους. Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη σε Νεπάλ και Κίνα, καθώς οι αρχές αγωνίζονται να εντοπίσουν τα θύματα της θεομηνίας που έπληξε την περιοχή την Τετάρτη. Ο αριθμός των νεκρών και των αγνοουμένων αυξάνεται διαρκώς, ενώ οι αναφορές κάνουν λόγο για εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και οικισμούς.

Εκατοντάδες νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι

Ο απολογισμός των αγνοουμένων έφτασε το Σάββατο σχεδόν τους 3.000 ανθρώπους, με 2.426 να αναζητούνται στο Νεπάλ και τουλάχιστον 554 στην κομητεία Γκιρόνγκ του Θιβέτ. Μεταξύ των αγνοουμένων στο Θιβέτ βρίσκονται τουλάχιστον 517 αλλοδαποί, πολλοί από τους οποίους είναι ινδουιστές προσκυνητές από την Ινδία. Ταυτόχρονα, έχουν ανασυρθεί 633 πτώματα, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι ορισμένοι νεκροί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί κατάντη του ποταμού μέχρι και την Ινδία.

Στους 2.426 αγνοούμενους που καταγράφονται στο Νεπάλ περιλαμβάνονται 933 εργαζόμενοι που απασχολούνταν σε εργοτάξιο υδροηλεκτρικού έργου. Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, με τις προσπάθειες εντοπισμού να συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες διάσωσης.

Εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές

Η καταστροφή έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές στις υποδομές της περιοχής. Πολλές γέφυρες έχουν παρασυρθεί από τα ορμητικά νερά, ενώ οι κύριοι οδικοί άξονες έχουν διακοπεί. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι εξαιρετικά δύσκολη η πρόσβαση σε ορισμένες από τις πιο πληγείσες κοινότητες, όπως ανέφερε ο Ερυθρός Σταυρός, δυσχεραίνοντας τις επιχειρήσεις παροχής βοήθειας και διάσωσης.

Επιπλέον, ο τομέας της εκπαίδευσης έχει πληγεί σοβαρά. Τουλάχιστον 18 σχολεία έχουν παρασυρθεί ολοσχερώς, ενώ άλλα 20 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), η καταστροφή αυτή αγγίζει περίπου 10.000 παιδιά σχολικής ηλικίας, τα οποία έχουν στερηθεί την πρόσβαση στην εκπαίδευση.

Η αγωνία των επιζώντων

Όσοι κατάφεραν να διασωθούν από την οργή της φύσης περιγράφουν μια εφιαλτική κατάσταση. Έχουν χάσει τα πάντα και τώρα αντιμετωπίζουν μια αγωνιώδη αναμονή για να μάθουν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων που αγνοούνται. Η προοπτική να ξαναχτίσουν τη ζωή τους από το μηδέν προστίθεται στην ήδη βαρύτατη ψυχολογική πίεση.

Ο επιζών Μπούντι Ραμ Ντανγκόλ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «όλοι οι οικισμοί κοντά στον ποταμό παρασύρθηκαν. Δεν έχει μείνει τίποτα». Αυτή η δήλωση αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής και την απόγνωση των κατοίκων που είδαν τους κόπους μιας ζωής να χάνονται μέσα σε λίγες ώρες.

Νέες απειλές και δυσκολίες στις διασώσεις

Η εκτεταμένη καταστροφή έχει ως αποτέλεσμα την εξάντληση των αποθεμάτων τροφίμων και νερού στις πληγείσες περιοχές, δημιουργώντας μια σοβαρή ανθρωπιστική κρίση. Ταυτόχρονα, την αναζήτηση των αγνοουμένων δυσχεραίνει ο φόβος για περαιτέρω πλημμύρες, καθώς η περιοχή παραμένει ευάλωτη σε νέα φαινόμενα.

Η πλημμύρα από πάγο και λάσπη προκάλεσε τη δημιουργία τεράστιων λιμνών. Μία από αυτές τις λίμνες έχει καταστεί άμεση απειλή για τους διασώστες που ερευνούν την περιοχή αναζητώντας επιζώντες, προσθέτοντας έναν ακόμη κίνδυνο στις ήδη δύσκολες συνθήκες των επιχειρήσεων.

Το τραύμα από την καταστροφή της Τετάρτης είναι τεράστιο και, σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, ενδέχεται να έχουν πληγεί έως και 93.000 άνθρωποι. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις, καθώς οι ανάγκες για βοήθεια και υποστήριξη είναι τεράστιες.

Με πληροφορίες από: Topontiki