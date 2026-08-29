Τραγωδία στο Νεπάλ: 633 νεκροί και χιλιάδες αγνοούμενοι μετά τις καταστροφικές πλημμύρες

Τρεις ημέρες μετά την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την μεθόριο Νεπάλ-Κίνας, τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις επίπονες προσπάθειες εντοπισμού χιλιάδων αγνοουμένων και απεγκλωβισμού ανθρώπων. Η τραγωδία έχει προκαλέσει έναν προσωρινό απολογισμό 633 νεκρών, ενώ οι αρχές υπολογίζουν τους αγνοούμενους σε περίπου 2.500. Η καταστροφή προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα και βράχων, δημιουργώντας τεράστιες λίμνες που απειλούν με νέες πλημμύρες στην ευρύτερη περιοχή.

Ο απολογισμός των θυμάτων και των αγνοουμένων

Ο προσωρινός απολογισμός των καταγεγραμμένων νεκρών ανέρχεται στους 633, με 626 θύματα να έχουν εντοπιστεί στο Νεπάλ και 7 στην Κίνα. Οι αρχές συνεχίζουν την αναθεώρηση αυτών των αριθμών, καθώς οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη και οι συνθήκες παραμένουν εξαιρετικά δύσκολες.

Οι αγνοούμενοι υπολογίζονται συνολικά σε περίπου 2.500 άτομα, σύμφωνα με τις αρχές. Συγκεκριμένα, στο Νεπάλ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 2.426, εκ των οποίων 517 είναι ξένοι πολίτες. Στην Κίνα, οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε 554, μεταξύ των οποίων 260 είναι ξένοι. Ο οργανισμός διαχείρισης καταστροφών του Νεπάλ περιλαμβάνει στους αγνοούμενους και 933 εργαζόμενους στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, ο οποίος βρίσκεται στην μεθόριο με την Κίνα.

Η αιτία της καταστροφής και οι συνέπειες

Η καταστροφή πυροδοτήθηκε από μια μαζική χιονοστιβάδα πάγου και βράχων που αποκολλήθηκε από έναν παγετώνα, συγκεκριμένα από την κορυφή Langtang Lirung. Αυτό το γεγονός προκάλεσε μια αλυσιδωτή αντίδραση, με την χιονοστιβάδα και τα φερτά υλικά να φράζουν τον ποταμό, δημιουργώντας τεράστιες προσωρινές λίμνες φραγμάτων.

Τόσο στο Θιβέτ όσο και στο Νεπάλ, ο χείμαρρος του πάγου και της λάσπης έχει οδηγήσει στον σχηματισμό αυτών των τεράστιων λιμνών. Οι λίμνες αυτές εγκυμονούν τον κίνδυνο να υπερχειλίσουν ή να υποχωρήσουν ξαφνικά, απειλώντας με νέα καταστροφή τις γύρω περιοχές και θέτοντας σε κίνδυνο όποιες προσπάθειες διάσωσης και αρωγής βρίσκονται σε εξέλιξη.

Οι δυσκολίες στις επιχειρήσεις διάσωσης

Οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά με την πάροδο του χρόνου, ενώ τα σωστικά συνεργεία πασχίζουν να φθάσουν στις πληγείσες περιοχές. Οι συνθήκες δυσχεραίνουν σημαντικά την αποστολή πόσιμου νερού και άλλων απαραίτητων προμηθειών στους πληγέντες.

Στην πλευρά των συνόρων που ανήκει στο Θιβέτ, η κατάσταση επιδεινώνεται από τις έντονες βροχοπτώσεις, τον αποκλεισμό δρόμων, την ιδιαίτερη μορφολογία του εδάφους και τον συνεχή κίνδυνο νέων πλημμυρών. Όλοι αυτοί οι παράγοντες καθιστούν το έργο των σωστικών συνεργείων εξαιρετικά δύσκολο και επικίνδυνο.

Στον υδροηλεκτρικό σταθμό Trishuli 3A, έχουν εντοπιστεί επιζώντες εγκλωβισμένοι σε τούνελ της μονάδας. Παρόλα αυτά, οι συνθήκες δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των εισόδων των τούνελ, με αποτέλεσμα οι προσπάθειες απεγκλωβισμού τους να είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και χρονοβόρες. Σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό, έως και 93.000 επιζώντες έχουν πληγεί από την καταστροφή, υπογραμμίζοντας το μέγεθος της ανθρωπιστικής κρίσης.

Περιορισμοί στην ενημέρωση από το Θιβέτ

Η ζώνη της καταστροφής στο Θιβέτ παραμένει αποκλεισμένη για τους ξένους δημοσιογράφους. Κατά συνέπεια, όλες οι πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση στην περιοχή προέρχονται αποκλειστικά από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας. Αυτός ο περιορισμός δυσχεραίνει την ανεξάρτητη κάλυψη των γεγονότων και την πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Με πληροφορίες από: Enikos