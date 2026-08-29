Τουλάχιστον 27 νεκροί από ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου, απώλειες και σε ρωσικό έδαφος

Μια νυχτερινή ρωσική αεροπορική επιδρομή είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 27 ανθρώπων στην περιφέρεια της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο. Η επίθεση, που στόχευσε μία αποθήκη, άφησε επίσης 42 άτομα τραυματισμένα. Οι αρχές προχώρησαν στην εκκένωση περισσότερων από 380 ατόμων από την πληγείσα περιοχή, ενώ παράλληλα σημειώθηκαν και ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος και στην Κριμαία.

Επίθεση στην περιφέρεια του Κιέβου: Ο απολογισμός

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής, η οποία έπληξε μια αποθήκη στην περιοχή της Μπούτσα. Η Μπούτσα βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, και η επίθεση προκάλεσε σημαντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο ανακοίνωσε τα τραγικά αυτά στοιχεία, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να ενημερώσει το κοινό. Στην ίδια ανάρτηση, ο Τκατσένκο πρόσθεσε ότι, εκτός από τους νεκρούς, 42 άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της ίδιας επιδρομής. Η σοβαρότητα της κατάστασης οδήγησε τις τοπικές αρχές στην άμεση εκκένωση περισσότερων από 380 κατοίκων από την περιοχή που επλήγη.

Η επίθεση στην αποθήκη της Μπούτσα αποτελεί ένα ακόμα περιστατικό βίας στην ευρύτερη περιφέρεια του Κιέβου, με τις συνέπειες να είναι ιδιαίτερα βαριές για τον άμαχο πληθυσμό και τις υποδομές της περιοχής.

Ουκρανική επίθεση στο Μπέλγκοροντ της Ρωσίας

Στο ρωσικό έδαφος, και συγκεκριμένα στην πόλη Μπέλγκοροντ, σημειώθηκε μια ουκρανική επίθεση με drone, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τριών ανθρώπων. Οι τοπικές αρχές της περιοχής γνωστοποίησαν τα γεγονότα αυτά μέσω του επίσημου καναλιού τους στην εφαρμογή Telegram.

Πέραν των τριών νεκρών, η επίθεση προκάλεσε και τον τραυματισμό εννέα ατόμων. Οι τοπικές αρχές του Μπέλγκοροντ παρείχαν λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, αναφέροντας ότι τρία από αυτά τα άτομα βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Αυτό υποδηλώνει την κρισιμότητα των τραυμάτων που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η επίθεση αυτή αποτελεί ένα περιστατικό που εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, με επιπτώσεις τόσο σε στρατιωτικές όσο και σε αστικές περιοχές, προκαλώντας ανθρώπινες απώλειες και τραυματισμούς.

Βομβαρδισμός στην Κριμαία

Παράλληλα με τις επιθέσεις σε ουκρανικό και ρωσικό έδαφος, ένα ακόμα περιστατικό βίας καταγράφηκε στην προσαρτημένη από τη Ρωσία ουκρανική Χερσόνησο της Κριμαίας. Συγκεκριμένα, η πόλη της Σεβαστούπολης δέχθηκε επίθεση με drone, την οποία οι ρωσικές αρχές απέδωσαν σε ουκρανικές δυνάμεις.

Ο διορισμένος από τη Μόσχα κυβερνήτης της Σεβαστούπολης ανακοίνωσε, μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε ως αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης. Επιπλέον, τρία άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του βομβαρδισμού, προσθέτοντας στον απολογισμό των θυμάτων των συνεχιζόμενων εχθροπραξιών.

Η επίθεση στη Σεβαστούπολη υπογραμμίζει την επέκταση των συγκρούσεων και σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Ρωσίας, με τις επιπτώσεις να είναι αισθητές και στον πληθυσμό της Κριμαίας.

Με πληροφορίες από: Topontiki