Το ρωσικό υποβρύχιο Khabarovsk στη Λευκή Θάλασσα προκαλεί συναγερμό στη Δύση

Ένα από τα ισχυρότερα όπλα του Ρωσικού ναυτικού, το υποβρύχιο Khabarovsk, το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυρηνικές κεφαλές, έχει βγει για δοκιμές στη Λευκή Θάλασσα. Η ανάπτυξη του ρωσικού πυρηνικού υποβρυχίου έχει σημάνει συναγερμό τις τελευταίες μέρες στο επιτελείο του ΝΑΤΟ. Η κίνηση αυτή ερμηνεύεται από ορισμένους ως κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Δύσης και έχει προκαλέσει εκνευρισμό στους συμμάχους της Ουκρανίας.

Το υποβρύχιο Khabarovsk και οι δοκιμές του

Το υποβρύχιο, γνωστό με την κωδική ονομασία «Project 09851», ξεκίνησε πρόσφατα τις ναυτικές του δοκιμές στα νερά της Λευκής Θάλασσας. Ο κύριος σκοπός αυτών των δοκιμών είναι να διαπιστωθεί η λειτουργικότητά του και να αποφασιστεί εάν θα προχωρήσει σε μαζική παραγωγή.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου υποβρυχίου ξεκίνησε το 2014. Από την αρχή της σχεδίασής του, θεωρείται ένα από τα πιο ισχυρά όπλα που πρόκειται να ενταχθούν στο οπλοστάσιο της ρωσικής πολεμικής μηχανής. Το Khabarovsk έχει σχεδιαστεί ειδικά για να μπορεί να μεταφέρει τις τορπίλες Poseidon.

Οι τορπίλες Poseidon και η ισχύς τους

Οι τορπίλες Poseidon αποτελούν μία νέα σειρά πυρηνικών όπλων, την οποία είχε ανακοινώσει ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν το 2018. Η σχεδίαση του υποβρυχίου Khabarovsk για τη μεταφορά τους υπογραμμίζει τη στρατηγική τους σημασία για το ρωσικό ναυτικό.

Σύμφωνα με αναφορές των ρωσικών ΜΜΕ, η ισχύς των τορπιλών Poseidon είναι τέτοια που θα μπορούσε να προκαλέσει ένα κύμα τσουνάμι που θα έφτανε τα 500 μέτρα σε ύψος. Ωστόσο, ψύχραιμοι αναλυτές έχουν επισημάνει ότι ένα τέτοιο σενάριο είναι πρακτικά αδύνατο να συμβεί και το χαρακτηρίζουν ως μέρος της ρωσικής προπαγάνδας. Ο Πούτιν, κατά την ανακοίνωση αυτών των νέων πυρηνικών όπλων, είχε δηλώσει ότι θα δώσουν στη Ρωσία τη δυνατότητα να πλήξει τα λιμάνια των Ηνωμένων Πολιτειών.

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ και αντιδράσεις

Η ανάπτυξη του υποβρυχίου Khabarovsk για δοκιμές στη Λευκή Θάλασσα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία και συναγερμό στο επιτελείο του ΝΑΤΟ. Αυτή η κίνηση εκλαμβάνεται από ορισμένους παρατηρητές ως μια κλιμάκωση της ήδη τεταμένης σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και των δυτικών δυνάμεων.

Ο εκνευρισμός είναι εμφανής και μεταξύ των συμμάχων της Ουκρανίας, οι οποίοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις. Η εμφάνιση ενός τόσο ισχυρού πυρηνικού υποβρυχίου σε φάση δοκιμών, ειδικά σε αυτή τη χρονική συγκυρία, εντείνει τις ανησίες για την περιφερειακή και διεθνή ασφάλεια.

Ο ρόλος του Ηνωμένου Βασιλείου και οι δηλώσεις

Η μηχανή προπαγάνδας του Κρεμλίνου έχει στρέψει την προσοχή της προς το Ηνωμένο Βασίλειο τις τελευταίες μέρες. Αυτή η στόχευση έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων του νέου πρωθυπουργού της χώρας, Άντι Μπέρναμ.

Ο Άντι Μπέρναμ έχει εκφράσει με εμφατικό τρόπο την υποστήριξή του στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Επιπλέον, έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία με στόχο την ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας μέσω της παροχής νέων όπλων και εξοπλισμών. Αυτή η στάση πυροδότησε δηλώσεις από ορισμένους Ρώσους δημοσιογράφους, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το υποβρύχιο Khabarovsk μπορεί να βυθίσει τη Βρετανία στη θάλασσα.

Η εκτίμηση των ειδικών για το ρωσικό όπλο

Ο Richard Connoly, ειδικός σε ρωσικά ζητήματα ασφάλειας από το Royal United Service Institute, μίλησε στον βρετανικό Τύπο σχετικά με το νέο ρωσικό όπλο. Τόνισε ότι το υποβρύχιο Khabarovsk και οι δυνατότητές του αποτελούν ουσιαστικά ένα τελευταίο οχυρό.

Σύμφωνα με τον Connoly, το όπλο αυτό δεν θα χρησιμοποιηθεί παρά μόνο σε πολύ ακραίες περιπτώσεις. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Κρεμλίνο έχει πλήρη επίγνωση πως μια ενδεχόμενη πρώτη επίθεση από την πλευρά της Ρωσίας θα είχε ως συνέπεια ένα ανάλογο και πολύ αυστηρό τίμημα.

Με πληροφορίες από: Reader